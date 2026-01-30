Itt rejtőzhetnek az idegenek? A NASA egy Földhöz „megdöbbentően hasonló” bolygót talált, lakható is lehet

Az egyik legnagyobb, máig megválaszolatlan tudományos kérdés, hogy léteznek-e idegen civilizációk, és ha igen, hol rejtőzhetnek. Egy friss NASA-felfedezés most ismét felerősítette a reményt, hogy az emberiség talán nincs egyedül az univerzumban.

A Földhöz hasonló bolygóra bukkant a NASA.

Fotó: Pike-28 / Shutterstock

A NASA élhető bolygót találhatott

Az amerikai űrügynökség egy olyan exobolygót azonosított, amely 146 fényévnyire található a Földtől, és a kutatók szerint „megdöbbentően hasonló” lehet bolygónkhoz. Az égitest a HD 137010 b nevet kapta, és elképzelhető, hogy csillaga lakhatósági zónájának külső peremén kering.

Ez azt jelenti, hogy elméletileg folyékony víz is jelen lehet a felszínén, valamint megfelelő légkör is kialakulhatott – mindezek pedig alapvető feltételei az életnek. A NASA ugyanakkor hangsúlyozza: ha valóban létezne élet ezen a bolygón, az élőlényeknek rendkívül hideg körülményekhez kellene alkalmazkodniuk.

Ez azt eredményezheti, hogy a bolygó felszíni hőmérséklete nem haladja meg a mínusz 68 Celsius-fokot. Összehasonlításképpen: a Mars átlagos felszíni hőmérséklete körülbelül mínusz 65 Celsius-fok.

A modellek alapján a bolygó nagy valószínűséggel rendkívül hideg, ám a NASA szerint nem kizárt, hogy mérsékelt vagy akár vízben gazdag világ is lehet. Ehhez azonban a Földénél jóval szén-dioxidban gazdagabb légkörre lenne szükség.

A számítások szerint 40 százalék az esélye annak, hogy a bolygó a csillaga úgynevezett „konzervatív” lakhatósági zónájában helyezkedik el. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, az is előfordulhat, hogy a bolygó teljesen a lakhatósági zónán kívül található.