Hatalmas az aggodalom: minden egyes nap sírva fakad a bukott András herceg volt felesége

András herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 28. 16:30
botránySarah Fergusonköltözés
A páros hírneve romokban hever, miután fény derült a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatukra, ám egyre többen aggódnak a jelenlegi állapotuk miatt. András herceg és volt feleség, Sarah Ferguson a közeli források szerint teljesen összeomlottak.

Sarah Fergusont és András herceget a hírek szerint több barátjuk is kiközösítette a királyi családból való száműzetésük után, ám akik kitartottak mellettük, azok egyre jobban aggódnak a jelenlegi állapotuk miatt.

Teljesen összeomlott András herceg volt felesége.
Fotó: KGC-178 / Northfoto

Teljesen összeomlott András herceg és volt felesége

Miközben a költöztető furgonokat láttak ki- és bemenni a korábbi otthonukból, Royal Lodge-ból, a jövőbeli lakhatásuk pedig továbbra is bizonytalan, a káosz korántsem ért véget az egykori házaspár számára. Sarah, aki küszködik az új életével, állítólag azt mondta barátainak, hogy a címeinek és a királyi szállásának a megvonása nem tesz jót a mentális egészségének, hozzátéve, hogy a döntés során minden tekintetben vérre mentek.

Borotvaélen táncol, és naponta többször is sírva fakad. Nem igazán tudja, mit hoz a jövő

- mondta el az egykori hercegnéhez közeli forrás.

Az egykori hercegi pár gyermekei is megsínylették a botrányokat

Sarah az elmúlt hónapokban nagyon visszavonult, szinte nem is lehetett látni a botrány kirobbanása óta. Volt férjével együtt számkivetettek lettek, ám a botrány legfájdalmasabb része az otthonukhoz sokkal közelebb történik. A legfrissebb hírek szerint ugyanis a kisebbik lányuk, Eugénia hercegnő teljesen megszakította a kapcsolatot az édesapjával.

Eugénia alapította korábban a Rabszolgaság Elleni Kollektívát (The Anti-Slavery Collective), hogy segítsen fellépni a szexkereskedelem ellen, és állítólag felháborítja, hogy az apja nem hajlandó bocsánatot kérni az elítélt pedofil üzletember, Jeffrey Epstein áldozataitól, valamint még mindig tagadja az ellene felhozott vádakat. A bukott András herceg a hírek szerint teljesen összeomlott, amiért megszakadt a közte és a lánya közti kapcsolat.

Mindeközben Andrásék másik lánya, Beatrix hercegnő szintén küszködik a szüleivel való kapcsolat miatt. Úgy tudni, próbál egyensúlyt teremteni a királyi család és a száműzött szülei között. A hercegnőt és négyéves lányát, Siennát nemrég látták András herceggel lovagolni a Windsor birtok körül, mialatt a hírek szerint visszavonta a meghívást, amit az édesanyjának küldött, hogy költözzön hozzá a birtokán található külön lakásba.

András nemrég megnézte új otthonát

Az egykori herceg a sandringhami birtokon található Marsh Farmra költözik, és a hétvégén állítólag már kilátogatott az ingatlanhoz, hogy megnézze, hogy haladnak a felújítások. Az elmúlt hetekben munkásokat láttak új biztonsági intézkedéseket bevezetni, többek közt egy 1,8 méter magas kerítést, valamint internet-hozzáférést is biztosítottak a házban.

András gondjait tovább fokozza az, hogy az új otthona egy árterületen található, ahol a lakosoknak azt tanácsolják, iratkozzanak fel a riasztásokra, arra az esetre, ha a helyi intézkedések nem tudják megállítani a közeli mocsárból érkező vízáradatot. Emellett ott van a személyzet kérdése is: állítólag a király, III. Károly eseti alapon felajánlott egy takarítót, egy kertészt és egy szakácsot, ám ez állítólag nem sült el jól.

Az egykori herceg egyébként eredetileg a Sandringhamben található Wood Farmon szeretett volna élni, azonban aggodalmak merültek fel amiatt, hogy így túl közel kerülne a királyi család többi tagjához - írta a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
