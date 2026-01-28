Hatalmas az aggodalom: minden egyes nap sírva fakad a bukott András herceg volt felesége

Sarah Fergusont és András herceget a hírek szerint több barátjuk is kiközösítette a királyi családból való száműzetésük után, ám akik kitartottak mellettük, azok egyre jobban aggódnak a jelenlegi állapotuk miatt.

Miközben a költöztető furgonokat láttak ki- és bemenni a korábbi otthonukból, Royal Lodge-ból, a jövőbeli lakhatásuk pedig továbbra is bizonytalan, a káosz korántsem ért véget az egykori házaspár számára. Sarah, aki küszködik az új életével, állítólag azt mondta barátainak, hogy a címeinek és a királyi szállásának a megvonása nem tesz jót a mentális egészségének, hozzátéve, hogy a döntés során minden tekintetben vérre mentek.

Borotvaélen táncol, és naponta többször is sírva fakad. Nem igazán tudja, mit hoz a jövő

- mondta el az egykori hercegnéhez közeli forrás.

Az egykori hercegi pár gyermekei is megsínylették a botrányokat

Sarah az elmúlt hónapokban nagyon visszavonult, szinte nem is lehetett látni a botrány kirobbanása óta. Volt férjével együtt számkivetettek lettek, ám a botrány legfájdalmasabb része az otthonukhoz sokkal közelebb történik. A legfrissebb hírek szerint ugyanis a kisebbik lányuk, Eugénia hercegnő teljesen megszakította a kapcsolatot az édesapjával.

Eugénia alapította korábban a Rabszolgaság Elleni Kollektívát (The Anti-Slavery Collective), hogy segítsen fellépni a szexkereskedelem ellen, és állítólag felháborítja, hogy az apja nem hajlandó bocsánatot kérni az elítélt pedofil üzletember, Jeffrey Epstein áldozataitól, valamint még mindig tagadja az ellene felhozott vádakat. A bukott András herceg a hírek szerint teljesen összeomlott, amiért megszakadt a közte és a lánya közti kapcsolat.

Mindeközben Andrásék másik lánya, Beatrix hercegnő szintén küszködik a szüleivel való kapcsolat miatt. Úgy tudni, próbál egyensúlyt teremteni a királyi család és a száműzött szülei között. A hercegnőt és négyéves lányát, Siennát nemrég látták András herceggel lovagolni a Windsor birtok körül, mialatt a hírek szerint visszavonta a meghívást, amit az édesanyjának küldött, hogy költözzön hozzá a birtokán található külön lakásba.