Évszázadok után leleplezték a világ egyik legnagyobb rejtélyét: ebben az őserdőben még mindig élnek dinoszauruszok

A dinoszaurusz, amely a Kongó-medence mocsaras vidékein él. A Mokele-Mbembe legendája a Kongói-medence mélyéről, különösen a Likouala-vidék mocsaras dzsungeleiből származik. A helyiek már generációk óta mesélnek egy hatalmas, vízben élő lényről, amely hosszú nyakú, vaskos testű és sárkányhoz vagy dinoszauruszhoz hasonló megjelenésű. A leggyakoribb párhuzam, amit a beszámolók említenek, a brontosaurus.
A helyiek szerint a Mokele-Mbembe növényevő, de rendkívül területvédő, sőt: voltak, akik azt állították, hogy kanoe-kat borított fel, sőt embereket is megtámadott. A lény jellemzően ritkán látható, és főleg a mocsarak rejtett vizeiben mozog – ahová a modern civilizáció csak nehezen tud behatolni.
A 20. században több nyugati kutató és kalandor is hallotta a Mokele-Mbembe történetét, és többen is expedíciót szerveztek a felfedezésére. A legismertebb közülük Roy Mackal, a Chicagói Egyetem biológusa, aki több utat is tett Kongóba az 1980-as években, és helyi beszámolók, térképek, valamint „megfigyelések” alapján próbálta beazonosítani a lényt.
Vajon még mindig léteznek a világ egy bizonyos pontján dinoszauruszok? Valóban nem haltak még ki? A nyugati embereket az 1950-es évektől kezdődően izgalomban tartja ennek a lehetősége. A Jurassic Parknak köszönhetően a 21.században is fennmaradt ez az érdeklődés.
Bár néhány homályos fénykép, iszapba nyomott lábnyom és szóbeli beszámoló született, bizonyítékot sosem találtak – sem csontot, sem DNS-t, sem tetemet, sem igazolható videót. A tudományos közösség többsége ma is úgy véli: a Mokele-Mbembe inkább a helyi mitológia része, esetleg ismert állatok – például elefántok, krokodilok vagy vízilovak – félreértett és eltúlzott észlelései állhatnak a háttérben.
A Mokele-Mbembe mítosza több okból is tartja magát makacsul:
A bizonyítékok hiánya ellenére sokan még ma is hisznek a Mokele-Mbembében. Néhány kriptozoológus úgy gondolja, hogy a dzsungel mélyén még mindig élhet egy ismeretlen faj – talán egy, a tudomány számára ismeretlen hüllő vagy emlős. Mások szerint a legenda egyszerűen az emberi képzelet szüleménye, amely az ismeretlen félelméből és vágyából született.
Akárhogy is, a Mokele-Mbembe tovább él a történetekben, dokumentumfilmekben, és az expedíciókra induló kalandorok szívében.
Talán sosem tudjuk meg, hogy valaha is létezett-e – de addig is, amíg újra fel nem bukkan a dzsungel mélyéről, megmarad az egyik legizgalmasabb és legrejtélyesebb modern mítosznak.
