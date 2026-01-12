A hibernáció régóta izgatja az emberek, különösen a kutatók fantáziáját. Utánajártunk, vajon hol tart a tudomány, lehetséges-e a test lelassítása, akár leállítása? Kíváncsi vagy? Olvass tovább!

Ember hibernáció: valóság vagy sci-fi? A válasz garantáltan meglep majd!

A hibernáció lényege.

A kutatók testhőmérséklet csökkentéssel és speciális altatószerekkel próbálkoznak.

A lassított anyagcsere az űrutazásban és az orvostudományban is hasznos lehet.

Lehetséges az emberi hibernáció? – most kiderül!

Mi is az a „hibernáció” valójában?

Emlékszel még mikor Han Solot kb 2 mp alatt lefagyasztották a Star Warsban? A valóságban a hibernáció kicsit máshogy működik. Amikor a medvék télen bebújnak a barlangba, nem csupán mélyen alszanak. Testükben egy sor bámulatos folyamat zajlik le: a testhőmérséklet csökken, az anyagcsere lelassul, a vérkeringés lassúvá válik – mindezek együttesen hozzájárulnak ahhoz, hogy az állat hónapokon át energiát takarítson meg és túlélje a zord időt.

A kutatók ezt a „torpor” nevű állapotot próbálják megérteni, mert ha embereknél is mesterségesen elő lehetne idézni, az olyan helyzetekben lehetne hatalmas segítség, mint például a hosszú űrutazás vagy súlyos betegség esetén a sejtek védelme.

Az űrutazás és az alacsony anyagcsere kapcsolata

Képzeld el: egy kilenc hónapos utazás a Marsig. Hatalmas mennyiségű élelem, oxigén és ellátmány kellene. Most képzeld el ugyanezt úgy, hogy az űrhajósok teste „lelassul”, kevesebb energiát használ, kevesebb oxigént és ételt igényel. Ez nem csak a költségeket csökkentené, de a hosszú út alatt fellépő stresszt és konfliktusokat is mérsékelhetné.

Az orvostudományban is hasznos lehet, ahol akár a stroke vagy a szívroham túlélési esélyét is javíthatja az anyagcsere kontrollja.

Egyes kísérletekben a testhőmérséklet csökkentésével és egy speciális altatószer adagolásával az anyagcsere nagyjából 20%-kal lassult, miközben a résztvevők még reagálni is tudtak a környezetükre – például képesek voltak felkelni és mozogni.

Miért tanulmányoznak medvéket és mókusokat?

A tudósok nemcsak a medvéket vizsgálják – amelyek a testhőmérsékletük alacsonyabb szinten tartása mellett sem veszítenek az izomtömegükből –, hanem olyan apró állatokat is, mint a mókus vagy a földi egér. Ezek az állatok akár majdnem nulla hőmérsékleten is túlélnek hosszú időn át, miközben lelassítják légzésüket és szívverésüket.