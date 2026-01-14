Döbbenet, mit rejt az ősi barlang, ez átírhatja a történelmet

A régészek megdöbbentek, amikor bejutottak egy barlangba, amely közel 40 ezer éven át érintetlenül állt. Az itt talált leletek alapján a kutatók most újragondolják, mikor és meddig élhettek a neandervölgyiek Európában.

A barlangban talált leletek hihetetlen dolgokról árulkodnak

Fotó: wikipedia

Ősi barlangot találtak

A gibraltári Gorham-barlangot a tudomány az egyik utolsó ismert neandervölgyi menedékhelyként tartja számon. A szakértők szerint az Ibériai-félsziget a kihalásuk előtti időkben az utolsó biztonságos terület lehetett ezeknek az ősi embereknek. Nem véletlen, hogy Gibraltár különleges helyet foglal el a kutatásokban: itt találták meg 1848-ban az első neandervölgyi koponyát is.

Korábban úgy vélték, hogy a neandervölgyiek mintegy 42 ezer éve tűntek el a térségből. A Gorham-barlang legújabb feltárásai azonban arra utalnak, hogy jóval tovább maradhattak életben, mint azt eddig gondolták. A jelenlegi elképzelések szerint akár 24 ezer évvel ezelőtt is jelen lehettek a Gibraltári-sziklán.

A kutatók ezt „meglepően közelinek” nevezik, és úgy vélik, a felfedezés alapjaiban változtathatja meg az emberi evolúcióról alkotott képet. A barlangban számos ősi lelet került elő, köztük elszenesedett faanyagok, csontok, kőeszközök és magvak.

A Gorham-barlang 2016-ban UNESCO világörökségi védelmet kapott rendkívüli történelmi jelentősége miatt. Először 1907-ben fedezte fel A. Gorham kapitány, majd évtizedekre feledésbe merült, mielőtt 1940-ben újra rátaláltak. A komoly régészeti ásatások csak jóval később indultak meg.

A barlang egy négy barlangból álló rendszer része Gibraltár keleti oldalán, meredek mészkősziklába vájva. A környéken a kutatók szerint a neandervölgyiek akár 100 ezer éven keresztül is élhettek.

Az UNESCO szerint a Gorham-barlang kivételes bizonyítékokat őriz a neandervölgyiek kulturális életéről: madarak és tengeri állatok vadászatáról, tollak díszítő célú használatáról, valamint absztrakt sziklavésésekről, írja a Mirror.

Clive Finlayson, a Gibraltári Nemzeti Múzeum igazgatója szerint ez egyértelmű jele annak, hogy emberek – és a kor alapján kizárólag neandervölgyiek – jártak ott.

„Hányszor fordul elő az ember életében, hogy olyan helyre lép be, ahová 40 ezer éve senki?”

– fogalmazott.