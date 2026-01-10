Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Új vasúti alagutat terveznek építeni a Gibraltári-szoros alatt.

Hamarosan 30 perc alatt kényelmesen elutazhatunk Európából Afrikába

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 17:15
Spanyolországban új lendületet kapott egy ambiciózus vasúti projekt. Az új vasúti alagút révén nemcsak kényelmesen, de rekord idő alatt eljuthatunk Európából és Afrikába. Olvass tovább, mutatjuk a részleteket!
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Új lendületet kapott Spanyolországban egy új vasúti alagút terve, miután a legfrissebb tanulmányok szerint a projekt technikailag megvalósítható. A 8,5 milliárd euró (kb. 3 770 milliárd Ft) összegű beruházás azt az Európát Afrikával összekötő ötletet helyezi napirendre, amelyet évtizedek óta csak elméleti szinten tárgyaltak.

A Gibraltári-szoros, amely alatt az új vasúti alagút fut majd.
Az új vasúti alagút, amely a Gibraltári-szoros alatt húzódna, 30 percre rövidítené le az utat a két kontinens között.
Fotó: Christian Schwier /  Shutterstock 
  • Az új vasúti alagút 42 kilométer hosszú, ebből 27 kilométer víz alatt futna, és 30 perc alatt kötné össze Európát és Afrikát.
  • A projekt becsült költsége 7,4 milliárd font (kb. 3 770 milliárd Ft), két párhuzamos alagút épülne személy- és teherszállításra.
  • A fő építkezés 2035–2040 között várható, a tervezés és előkészítés már folyamatban van Spanyolország és Marokkó együttműködésében.

Megújult erővel haladnak az új vasúti alagút tervei 

A 26 mérföldes (kb. 42 km) alagutat a Gibraltar-szoros alatt fúrnák, ebből mintegy 17 mérföld (27 km) víz alatt futna, míg a mélység elérné az 1 540 lábat (kb. 470 m), ami messze meghaladja a Csatorna-alagút 246 láb (75 m) mélységét. A két párhuzamos alagút (amilyen a Balti-tengernél is épül) mindegyike egy irányba szállítja a vonatokat, lehetővé téve a személy- és teherszállítást. A tervek szerint az utazás mintegy 30 percig tartana a gyorsvonatokon (AVE).

Az előkészítő tanulmányt a spanyol kormány megbízásából a német Herrenknecht cég végezte. A vizsgálat különösen a Camarinal Threshold nevű szakaszra koncentrált, ahol rendkívül bonyolult geológiai viszonyok nehezítik a fúrást. A spanyol Ineco tanácsadó cég a jövő év végére készíti el a teljes projekttervet, és a kormány akár 2027-ben engedélyezheti a megvalósítást.

pálmafás tengerparti táj Spanyolorzágban, háttérbena Gibraltár-szikla.
A Gibraltár mellett tervezett új vasúti alagút jóval mélyebben épülne, mint a Nagy-Britanniát és Európát összekötő Csatorna-alagút.
Fotó: Sopotnicki /  Shutterstock 

Hol lesz az új vasúti alagút? Mérnöki kihívások és óriási költségek

A Spanyolország és Marokkó között futó tervezett útvonal a Cádiz melletti Punta Palomától a Tangernél található Cape Malabatáig futna. A beruházás becsült költsége 7,4 milliárd font, azaz körülbelül 3 770 milliárd forint. A tervezés során a földrengésveszély, a tektonikus lemezek határa, valamint a szoros erős szelei és áramlatai jelentik a legnagyobb technikai kihívásokat.

Korábbi javaslatok, például egy függőhíd építése, a szoros nagy mélysége és a szélviszonyok miatt elvetésre kerültek. Az alagút megépítését a spanyol SECEGSA és a marokkói SNED közösen irányítja, hogy megbízható vasúti kapcsolatot biztosítsanak Európa és Észak-Afrika között.

Tervezett ütemterv

Ha a projekt megkapja a zöld jelzést, a terepbejárások 2030-ban kezdődhetnek, az építkezés pedig 2035 és 2040 között zajlana. Bár a kezdeti elképzelések szerint az alagút 2030-ra elkészülhetett volna, a szakértők szerint a kivitelezés bonyolultsága és a korai tervezési fázis miatt ez irreális. A projekt így évtizedes előkészítést igényel, de az ígéretek szerint forradalmi gyorsvasúti összeköttetést hozhat Európa és Afrika között.

Nézd meg a videót is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
