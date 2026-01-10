Hamarosan 30 perc alatt kényelmesen elutazhatunk Európából Afrikába

Új lendületet kapott Spanyolországban egy új vasúti alagút terve, miután a legfrissebb tanulmányok szerint a projekt technikailag megvalósítható. A 8,5 milliárd euró (kb. 3 770 milliárd Ft) összegű beruházás azt az Európát Afrikával összekötő ötletet helyezi napirendre, amelyet évtizedek óta csak elméleti szinten tárgyaltak.
A 26 mérföldes (kb. 42 km) alagutat a Gibraltar-szoros alatt fúrnák, ebből mintegy 17 mérföld (27 km) víz alatt futna, míg a mélység elérné az 1 540 lábat (kb. 470 m), ami messze meghaladja a Csatorna-alagút 246 láb (75 m) mélységét. A két párhuzamos alagút (amilyen a Balti-tengernél is épül) mindegyike egy irányba szállítja a vonatokat, lehetővé téve a személy- és teherszállítást. A tervek szerint az utazás mintegy 30 percig tartana a gyorsvonatokon (AVE).
Az előkészítő tanulmányt a spanyol kormány megbízásából a német Herrenknecht cég végezte. A vizsgálat különösen a Camarinal Threshold nevű szakaszra koncentrált, ahol rendkívül bonyolult geológiai viszonyok nehezítik a fúrást. A spanyol Ineco tanácsadó cég a jövő év végére készíti el a teljes projekttervet, és a kormány akár 2027-ben engedélyezheti a megvalósítást.
A Spanyolország és Marokkó között futó tervezett útvonal a Cádiz melletti Punta Palomától a Tangernél található Cape Malabatáig futna. A beruházás becsült költsége 7,4 milliárd font, azaz körülbelül 3 770 milliárd forint. A tervezés során a földrengésveszély, a tektonikus lemezek határa, valamint a szoros erős szelei és áramlatai jelentik a legnagyobb technikai kihívásokat.
Korábbi javaslatok, például egy függőhíd építése, a szoros nagy mélysége és a szélviszonyok miatt elvetésre kerültek. Az alagút megépítését a spanyol SECEGSA és a marokkói SNED közösen irányítja, hogy megbízható vasúti kapcsolatot biztosítsanak Európa és Észak-Afrika között.
Ha a projekt megkapja a zöld jelzést, a terepbejárások 2030-ban kezdődhetnek, az építkezés pedig 2035 és 2040 között zajlana. Bár a kezdeti elképzelések szerint az alagút 2030-ra elkészülhetett volna, a szakértők szerint a kivitelezés bonyolultsága és a korai tervezési fázis miatt ez irreális. A projekt így évtizedes előkészítést igényel, de az ígéretek szerint forradalmi gyorsvasúti összeköttetést hozhat Európa és Afrika között.
