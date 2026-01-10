Hamarosan 30 perc alatt kényelmesen elutazhatunk Európából Afrikába

Új lendületet kapott Spanyolországban egy új vasúti alagút terve, miután a legfrissebb tanulmányok szerint a projekt technikailag megvalósítható. A 8,5 milliárd euró (kb. 3 770 milliárd Ft) összegű beruházás azt az Európát Afrikával összekötő ötletet helyezi napirendre, amelyet évtizedek óta csak elméleti szinten tárgyaltak.

Az új vasúti alagút, amely a Gibraltári-szoros alatt húzódna, 30 percre rövidítené le az utat a két kontinens között.

Fotó: Christian Schwier / Shutterstock

Az új vasúti alagút 42 kilométer hosszú, ebből 27 kilométer víz alatt futna, és 30 perc alatt kötné össze Európát és Afrikát.

A projekt becsült költsége 7,4 milliárd font (kb. 3 770 milliárd Ft), két párhuzamos alagút épülne személy- és teherszállításra.

A fő építkezés 2035–2040 között várható, a tervezés és előkészítés már folyamatban van Spanyolország és Marokkó együttműködésében.

Megújult erővel haladnak az új vasúti alagút tervei

A 26 mérföldes (kb. 42 km) alagutat a Gibraltar-szoros alatt fúrnák, ebből mintegy 17 mérföld (27 km) víz alatt futna, míg a mélység elérné az 1 540 lábat (kb. 470 m), ami messze meghaladja a Csatorna-alagút 246 láb (75 m) mélységét. A két párhuzamos alagút (amilyen a Balti-tengernél is épül) mindegyike egy irányba szállítja a vonatokat, lehetővé téve a személy- és teherszállítást. A tervek szerint az utazás mintegy 30 percig tartana a gyorsvonatokon (AVE).

Az előkészítő tanulmányt a spanyol kormány megbízásából a német Herrenknecht cég végezte. A vizsgálat különösen a Camarinal Threshold nevű szakaszra koncentrált, ahol rendkívül bonyolult geológiai viszonyok nehezítik a fúrást. A spanyol Ineco tanácsadó cég a jövő év végére készíti el a teljes projekttervet, és a kormány akár 2027-ben engedélyezheti a megvalósítást.

A Gibraltár mellett tervezett új vasúti alagút jóval mélyebben épülne, mint a Nagy-Britanniát és Európát összekötő Csatorna-alagút.

Fotó: Sopotnicki / Shutterstock

Hol lesz az új vasúti alagút? Mérnöki kihívások és óriási költségek

A Spanyolország és Marokkó között futó tervezett útvonal a Cádiz melletti Punta Palomától a Tangernél található Cape Malabatáig futna. A beruházás becsült költsége 7,4 milliárd font, azaz körülbelül 3 770 milliárd forint. A tervezés során a földrengésveszély, a tektonikus lemezek határa, valamint a szoros erős szelei és áramlatai jelentik a legnagyobb technikai kihívásokat.