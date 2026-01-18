Túlélte, hogy átszúrta egy vasrúd az agyát, de nem maradt ugyanaz az ember

1848 szeptemberében Phineas Gage tapasztalt vasúti munkásként dolgozott Vermont államban. Egy robbantás előkészítése közben a puskapor idő előtt felrobbant, és a detonáció egy több mint egy méter hosszú, hegyes vasrudat lőtt át a koponyáján. A rúd az arca bal oldalán hatolt be, a feje tetején távozott, majd jó húsz méterre csapódott a földbe. Az agysérülés súlyos volt, a túlélés esélye pedig minimálisnak tűnt.

Phineas Gage portréja, kezében a vasrúddal, amely az agysérülést okozta.

Fotó: Wikipédia

Egy extrém agysérülés után Phineas Gage életben maradt, de személyisége gyökeresen megváltozott.

Az eset bizonyította, hogy a viselkedés és az önkontroll konkrét agyi területekhez köthető.

Gage története máig alapvető hivatkozási pont az idegtudományban és a pszichológiában.

Egy orvostörténeti agysérülés

Gage azonban életben maradt. Eszméleténél volt, beszélt, felismerte a körülötte lévőket, és saját lábán jutott el az orvoshoz. A következő napokban komoly fertőzés alakult ki, állapota válságossá vált, de végül felépült – legalábbis fizikailag. Értelmi képességei – az emlékezete, a beszéde, az alapvető gondolkodása – nagyrészt megmaradtak, ami önmagában is orvosi szenzációnak számított.

Gage koponyájának rajza, amely a férfi homloklebenyét átszakító vascső útját szemlélteti.

Fotó: BSIP via AFP / AFP

A valódi változás nem a testi működésben, hanem a viselkedésében jelentkezett. A baleset előtt Gage megbízható, felelősségteljes és jól szervező vezető volt, akire rá lehetett bízni mások munkáját. A sérülés után impulzívvá, türelmetlenné és kiszámíthatatlanná vált. Nehezen alkalmazkodott társas helyzetekhez, gyakran figyelmen kívül hagyta a szabályokat, és elveszítette azt az önkontrollt, amely korábban jellemezte. Kortársai úgy fogalmaztak: ugyanaz az ember volt, mégsem az.

Amikor az agy sérülése a személyiséget változtatja meg, nem a testet

Ez a változás különösen megrázó volt egy olyan korban, amikor a személyiséget és az erkölcsi jellemet alapvetően állandónak, a testtől nagyrészt függetlennek tartották. Gage esete azt sugallta, hogy egy fizikai agysérülés képes átalakítani azokat a tulajdonságokat is, amelyeket addig az „én” legbelső magjához soroltak. Nem erkölcsi romlásról vagy jellembeli gyengeségről volt szó, hanem az agy működésének megváltozásáról.