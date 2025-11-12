Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Borzalmas munkahelyi baleset történt: munkásokra omlott a föld, a mélyben rekedtek

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 13:15
Öt méter mélyen rekedtek azok a munkások, akikre ráomlott a föld.

Körülbelül öt méter mélyen rekedt a föld alatt két férfi, akikre árokásás közben ráomlott a töltés. A katasztrófavédelem a kiszabadításukon dolgozik – számolt be a News.ro.

sziréna, rendőrség
Fotó: unsplash.com

Az eset szerdán történt Gherghiţa faluban, Prahova megyében, ahol az első jelentések szerint két, csatornahálózaton dolgozó munkás rekedt a beomlott föld alatt.

„Két ember teljesen beszorult a beomlott föld alá, körülbelül 5 méter mélységben. A tűzoltók dolgoznak a kimentésükön, azonban fennáll a töltés további beszakadásának kockázata” – közölték a Prahova Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tisztviselői.

A helyszínre tűzoltók, mentőcsapat, többfunkciós konténer, SMURD mentőautó, elsősegélynyújtó és parancsnoki jármű, valamint a megyei mentőszolgálat autói és a rendőrség érkezett ki - írta a Maszol.

