Borzalmas munkahelyi baleset történt: munkásokra omlott a föld, a mélyben rekedtek

Körülbelül öt méter mélyen rekedt a föld alatt két férfi, akikre árokásás közben ráomlott a töltés. A katasztrófavédelem a kiszabadításukon dolgozik – számolt be a News.ro.
Az eset szerdán történt Gherghiţa faluban, Prahova megyében, ahol az első jelentések szerint két, csatornahálózaton dolgozó munkás rekedt a beomlott föld alatt.
„Két ember teljesen beszorult a beomlott föld alá, körülbelül 5 méter mélységben. A tűzoltók dolgoznak a kimentésükön, azonban fennáll a töltés további beszakadásának kockázata” – közölték a Prahova Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tisztviselői.
A helyszínre tűzoltók, mentőcsapat, többfunkciós konténer, SMURD mentőautó, elsősegélynyújtó és parancsnoki jármű, valamint a megyei mentőszolgálat autói és a rendőrség érkezett ki - írta a Maszol.
