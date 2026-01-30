Luxus Mercédesszel járt a Zsigulik között: Carlos, a Sakál, aki vérrel írta be magát a történelembe

Ha „Carlos, a Sakál” neve kerül szóba, sokunknak egy titokzatos, veszélyes alak ugrik be, aki a hidegháború sötét korszakában a világ egyik legismertebb terroristája volt. De ki is volt valójában ez a venezuelai férfi, aki a szocializmus eszméjéhez kötődve, mégis a terror árnyékában vált hírhedtté? Carlos, vagyis Ilich Ramírez Sánchez története nem csupán egy hétköznapi bűnöző életútja, hanem egy olyan korszaké, ahol a politika és az erőszak kibogozhatatlanul összefonódott egymással.

Így vált Ilich Ramírez Sánchezből a Sakál: a rettegett nemzetközi terrorista igaz története / Fotó: HIP/ Northfoto / Northfoto

Ilich Ramírez Sánchez 1949-ben született egy marxista családban.

A terrorista akciói kapcsán emlegetett Carlos nevét a médiától kapta.

A PFLP tagjaként kezdett terrortevékenységekbe.

5 éven át Budapesten élt.

Carlos, a Sakál igaz története: csak kevesen ismerték a valódi múltját

Marxista gyökerek

Ilich Ramírez Sánchez 1949-ben született Venezuelában, egy tehetős, de mély meggyőződésű, marxista beállítottságú családban. Apja Lenin nevét adta neki, ami már előrevetítette a fiatalember politikai irányultságát. Egyetemre Moszkvába küldték, a Patrice Lumumba Egyetemre, ahol a szocialista eszmék és a nemzetközi baloldali mozgalmak központjában találta magát.

Itt találkozott először olyan fiatal forradalmárokkal, akik később a palesztin felszabadító mozgalmakban vállaltak szerepet. Carlos nem az a típus volt, aki csak elméleti vitákban merült el; ő azonnal a tettek mezejére akart lépni, így a fegyveres megoldás mellett döntött.

A Szovjetunióból ugyanakkor – miután megvonták ösztöndíját – kiutasították, miután a KGB rájött, hogy kicsapongó, playboy életmódja miatt nem lesz belőle jó ügynök.

A Sakál születése, avagy hogyan lett Ilichből Carlos?

A „Sakál” becenevet egy furcsa véletlen okán adta neki a média. Egy razzia során ugyanis a rendőrök megtalálták nála Frederick Forsyth A Sakál napja című regényét, és onnantól kezdve ezen a néven hivatkoztak rá.

Ez a név jól illett a titokzatos, könyörtelen, és a világ különböző pontjain felbukkanó terroristához, aki a hidegháború idején a nemzetközi terror egyik legismertebb figurája lett.