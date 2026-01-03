Új, körte alakú rendellenességet észleltek a rejtélyes utazón: a 3I/ATLAS száguldva hasítja át az űrt

Egy újabb megmagyarázhatatlan jelenség borzolja a kedélyeket az egyik legrejtélyesebb űrbéli objektum körül. A 3I/ATLAS jelű, csillagközi eredetű égitesttel kapcsolatban most újabb anomáliát észleltek, amely tovább erősíti azokat a feltételezéseket, miszerint nem egy hétköznapi üstökösről lehet szó.

3I/ATLAS körül továbbra is nagy a felhajtás

Fotó: Vadim Sadovski / Shutterstock

3I/ATLAS célkeresztben

A világhírű asztrofizikus, Avi Loeb szerint a titokzatos objektumot egy körte alakú gázfelhő vette körül, amikor a SPHEREx űrteleszkóp adatokat rögzített róla tavaly decemberben. A szakember elmondása szerint a vízgáz-kibocsátás húszszor fényesebb volt, mint a korábbi, augusztusi mérések során, ráadásul a Nap irányába mutató, úgynevezett „anti-csóva” is megjelent az új felvételeken.

A Harvard Egyetem professzora hangsúlyozta: ezzel a felfedezéssel már tizenhétre nőtt azon furcsa viselkedések száma, amelyek szerinte nem illenek bele a hagyományos üstökösmodellekbe. Elmondása szerint az új megfigyelések hatalmas mennyiségű port feltételeznek, amelynek eredete továbbra is megmagyarázatlan.

A szakértők szerint a törmelékdarabok mérete meghaladja az egy millimétert, mivel nincs nyoma a finom porszemcsékre jellemző, sugárnyomás által formált csóvának. Ez újabb kérdéseket vet fel az objektum szerkezetével és összetételével kapcsolatban.

A Manhattan méretű 3I/ATLAS az elmúlt hónapokban világszerte felkeltette a csillagászok és az amatőr égboltfigyelők érdeklődését. Tavaly decemberben mintegy 270 millió kilométerre haladt el a Földtől, és bár nem jelentett veszélyt bolygónkra, a szokatlan viselkedése miatt számos elmélet született róla. Avi Loeb korábban azt a merész felvetést is megfogalmazta, hogy a 3I/ATLAS akár egy fejlett, idegen technológia része is lehet, amely megfigyelési céllal érkezett a Naprendszerbe. Ezt a feltételezést sok tudós vitatja, ám az eddig azonosított rendellenességek továbbra is nyitva hagyják a kérdést.

A kutató legfrissebb bejegyzésében kiemelte: a Naphoz legközelebbi pont közelében megváltozott a visszavert napfény jellege is, az addigi jégdomináns spektrumot sötétebb, porban gazdag, kékes fényű szórás váltotta fel. Ez arra utalhat, hogy az objektum környezete alapvetően átalakult.