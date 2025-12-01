Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Amikor a sci-fi valósággá válik: a tudósok elárulták, mi történne, ha a Nap halványulni kezdene – a következmények rémisztőek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 16:30
Amikor a sci-fi valósággá válik: a kutatók most azt számolták ki, mi történne valójában, ha a Nap halványulni kezdene – úgy, ahogy Andy Weir regényében és a készülő Project Hail Mary-filmben látjuk. A történet szerint a Nap fényereje egy év alatt egy, húsz év alatt pedig öt százalékkal csökken. A számok aprónak tűnnek, a tudósok szerint azonban ennyi is elég lenne ahhoz, hogy a civilizáció összeomoljon.

A Naptól függ világunk sorsa

A Nap jelenleg körülbelül 1365 watt energiát ad négyzetméterenként a Földnek, ennek nagyjából 30 százaléka visszaverődik, a többit bolygónk elnyeli és felmelegszik. Ha a sugárzás csökkenne, a Föld rövid időn belül több hőt veszítene az űr felé, mint amennyit a Naptól kap, és megindulna a gyors lehűlés. Már 0,6 Celsius-fok globális csökkenés elég ahhoz, hogy Európában tömeges terméskiesés induljon, 2 foknál pedig éhínség törhetne ki, amely milliárdok életét követelné. 

A történelem figyelmeztető példa: a 17. századi Maunder-minimum idején a Nap mindössze körülbelül 0,22 százalékkal adott kevesebb energiát, Észak-Európában mégis 0,6–2 fokkal hűvösebb lett, beállt a „kis jégkorszak”, és éhínség, fagyos telek, összeomló közösségek követték egymást. Egy friss kutatás szerint már 1,8 fokos lehűlés is akár 11 százalékkal vágná vissza a világ legfontosabb gabonáinak termését, ami néhány éven belül 5 milliárdnál is több ember halálához vezethetne.

Ha a Project Hail Mary forgatókönyve teljesülne, és a Nap sugárzása 1–5 százalékkal esne vissza húsz év alatt, a szakértők szerint új, valódi jégkorszak köszöntene be: a gleccserek újra benyomulnának Európa és Észak-Amerika nagy részére, ökoszisztémák omlanának össze, a modern emberiség pedig legfeljebb mesterségesen fűtött, föld alatti menedékekben húzhatná meg magát. 

A teljes sötétség azonban még ennél is végzetesebb lenne. Ha a Nap teljesen „kialudna”, néhány nap alatt fagypont alá, egy éven belül mínusz 73 fok alá zuhanna a felszíni hőmérséklet, végül pedig mínusz 240 fok körül állna be. A fotoszintézis leállna, a növények oxigéntermelése megszűnne, az óceánok befagynának, és hosszú távon minden ismert életforma eltűnne a Földről. 

A jó hír, hogy a tudósok szerint mindez csak a sci-fi világában történhet meg ilyen gyorsan. A Nap annyira hatalmas, hogy fizikailag képtelen ilyen rövid idő alatt ennyit veszíteni a fényerejéből. Számításaik szerint ha a magja egyik napról a másikra abbahagyná az energiatermelést, a Nap teljesítménye akkor is legfeljebb nagyjából egy százalékkal csökkenne egymillió év alatt, minden ettől gyorsabb forgatókönyv egyszerűen tudományos képtelenség, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

