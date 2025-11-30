Megható fotót posztolt a rákbeteg világsztár – így próbált mosolyogni családja körében a Hálaadáskor

James Van Der Beek felesége, Kimberly, idén is bepillantást engedett a család Hálaadásába, amikor több fotót és videót osztott meg Instagram-sztorijaiban. A képeken a 48 éves színész, Kimberly és 4 éves fiuk, Will is látható, ahogy együtt töltik a napot.
Kimberly megmutatta az ünnepi asztalt is, amelyet testvérével közösen rendezett be, és azt is elárulta, hogy a család ételét egy „rendkívül tehetséges séf”, Dr. Michah Pittman készítette. Egy másik fotón Kimberly mindkét fiával, Will-lel és a 13 éves Joshuával pózol, a képre pedig ezt írta:
„Mama a fiaival.”
Bár James idén nem posztolt külön Hálaadás alkalmából, tavaly – röviddel azután, hogy nyilvánosan beszélt rákdiagnózisáról – feltöltött egy őszinte családi fotót. Akkor azt írta:
„Nehéz év volt… és én hálás vagyok mindezért.”
Gyermekeit „kis szőke szív-hadseregének” nevezte, akik minden nap inspirálják. Azt is elmondta, hogy a rák „óriási élet-átirányítás” volt számára, ugyanakkor hálás azért, hogy megtapasztalhatta barátai támogatását.
Van Der Beek 2023-ban kapta meg a 3-as stádiumú vastagbélrák diagnózisát, kezeléséről pedig 2024 novemberében beszélt először nyilvánosan a People-nek. Akkor így fogalmazott:
„Van ok az optimizmusra, és jól érzem magam.”
A színész nemrég nosztalgikus saját mezének, a Varsity Blues-filmből ismert ikonikus jersey-nek, limitált kiadásait kezdte árusítani, hogy pénzt gyűjtsön saját kezelésére és más, hasonló helyzetben lévő családok támogatására.
„Számomra minden egyes aláírt mez egy varázslatos, teljes kör bezáruló pillanat”
– írta Instagramon.
„Köszönöm a szeretetet, az imákat, a támogatást, és hogy ez a mez most többet jelent, mint valaha.”
Kimberly a poszt alatt „varázslónak” nevezte férjét, és megosztotta a rajongókkal: James „szépen visszajön”, vagyis lassan, de biztosan erősödik.
