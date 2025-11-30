Megható fotót posztolt a rákbeteg világsztár – így próbált mosolyogni családja körében a Hálaadáskor

James Van Der Beek felesége, Kimberly, idén is bepillantást engedett a család Hálaadásába, amikor több fotót és videót osztott meg Instagram-sztorijaiban. A képeken a 48 éves színész, Kimberly és 4 éves fiuk, Will is látható, ahogy együtt töltik a napot.

A sztár felesége mindenben mellette áll.

Fotó: Kimberly Van Der Beek/Instagram

Egy sztár-apa őszinte küzdelme

Kimberly megmutatta az ünnepi asztalt is, amelyet testvérével közösen rendezett be, és azt is elárulta, hogy a család ételét egy „rendkívül tehetséges séf”, Dr. Michah Pittman készítette. Egy másik fotón Kimberly mindkét fiával, Will-lel és a 13 éves Joshuával pózol, a képre pedig ezt írta:

„Mama a fiaival.”

Bár James idén nem posztolt külön Hálaadás alkalmából, tavaly – röviddel azután, hogy nyilvánosan beszélt rákdiagnózisáról – feltöltött egy őszinte családi fotót. Akkor azt írta:

„Nehéz év volt… és én hálás vagyok mindezért.”

Gyermekeit „kis szőke szív-hadseregének” nevezte, akik minden nap inspirálják. Azt is elmondta, hogy a rák „óriási élet-átirányítás” volt számára, ugyanakkor hálás azért, hogy megtapasztalhatta barátai támogatását.

Van Der Beek 2023-ban kapta meg a 3-as stádiumú vastagbélrák diagnózisát, kezeléséről pedig 2024 novemberében beszélt először nyilvánosan a People-nek. Akkor így fogalmazott:

„Van ok az optimizmusra, és jól érzem magam.”

A színész nemrég nosztalgikus saját mezének, a Varsity Blues-filmből ismert ikonikus jersey-nek, limitált kiadásait kezdte árusítani, hogy pénzt gyűjtsön saját kezelésére és más, hasonló helyzetben lévő családok támogatására.

„Számomra minden egyes aláírt mez egy varázslatos, teljes kör bezáruló pillanat”

– írta Instagramon.

„Köszönöm a szeretetet, az imákat, a támogatást, és hogy ez a mez most többet jelent, mint valaha.”

Kimberly a poszt alatt „varázslónak” nevezte férjét, és megosztotta a rajongókkal: James „szépen visszajön”, vagyis lassan, de biztosan erősödik.