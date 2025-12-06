Nem úgy van, mint a filmekben: ez történik az emberi testtel az űrben szkafander nélkül

A filmekből ismerjük azokat a jeleneteket, amikor az aktuális főhős szkafander nélkül lép a világűrbe és csodák csodájára túl is éli a kalandot. Nos, a valóságban nagyon másképp reagálna az emberi test.
Kezdjük az egyértelmű tényekkel: űrruha, vagyis szkafander nélkül az emberi test képtelen megbirkózni a világűr kietlen körülményeivel. Éppen ezért találták fel a szkafandert, amely az életfenntartó funkcióival segíti az űrhajósokat, hogy huzamosabb ideig is el tudják viselni a világűr rideg természetét. Enélkül a halál perceken belül bekövetkezne, de már az első másodpercekben is komoly hatások érnének egy űrruha nélküli asztronautát.
Ember nem élheti túl ezt – a halál teljesen biztos, és kevesebb mint két percen belül bekövetkezik
– hangsúlyozta Dr. Kris Lehnhardt, a NASA Human Research programjának vezetője a Live Science-nek.
Mégis vannak egyedi, különleges esetek, amikor egy ember közel került a vákuumállapothoz, de túlélte. A legismertebb ilyen eset 1966-ban történt, amikor a NASA egyik repülőmérnöke, Jim LeBlanc, egy óriási vákuumkamrában tesztelte a NASA egyik szkafanderét. Egy ponton a ruhájába vezető légnyomáscső lecsatlakozott.
Ahogy hátraestem éreztem, hogy a nyál a nyelvemen buborékosodni kezd, közvetlenül mielőtt elvesztettem az eszméletemet – ez az utolsó dolog, amire emlékszem
– idézte fel egy 2008-as dokumentumsorozatban a halálközeli élményt a mérnök.
Összességében érdemes megjegyezni, hogy a Hollywood-i ábrázolások a valóságtól sokszor elrugaszkodottak, erősen túlzók. Azok az ábrázolások, amelyekben egy űrruha nélküli ember azonnal felrobban vagy megfagy tévesek. A valóságban a vákuumhatások rendkívül hasonlók, de kevésbé drámaiak. Egy szkafander nélküli asztronauta a világűrben tényleg nem élhetne túl, ám a halál beállta nem másodpercek alatt történik, hanem akár két percbe is telhet. A folyamat roppant fájdalmas lenne, hála annak, hogy az űrben nincs nyomás, így a testnedvek forrásnak indulnak, és a tüdőből is azonnal eltűnne az oxigén.
