Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Miklós névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem úgy van, mint a filmekben: ez történik az emberi testtel az űrben szkafander nélkül

emberi test
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 18:45
űrutazásvákuuműrruha
Az emberi test a földi körülményekhez alkalmazkodott, ezért az űrben uralkodó környezet nagyon hamar végezne bárkivel, aki szkafander nélkül lépne a végtelen sötétségbe. De vajon pontosan milyen folyamatok játszódnak le az emberi testben, ha valaki szkafander nélkül lép az űrbe?

A filmekből ismerjük azokat a jeleneteket, amikor az aktuális főhős szkafander nélkül lép a világűrbe és csodák csodájára túl is éli a kalandot. Nos, a valóságban nagyon másképp reagálna az emberi test. 

Egy emberi test szkafanderben lebeg a Föld felett az űrben.
A filmekben eltúlozzák, hogy mi történne az emberi testtel az űrben szkafander nélkül. 
Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock 
  • Az ember nem maradhatna életben a világűrben szkafander nélkül.
  • Fájdalmas halál várna ránk, ami a filmekkel ellentétben nem azonnali.
  • Volt olyan ember, aki túlélte a vákuum állapothoz közeli helyzetet.
  • A hollywoodi filmek túloznak a kutatók szerint, amikor az űrben történő halált mutatják be. 

Ez történne az emberi testtel, ha szkafander nélkül lépne az űrbe

Kezdjük az egyértelmű tényekkel: űrruha, vagyis szkafander nélkül az emberi test képtelen megbirkózni a világűr kietlen körülményeivel. Éppen ezért találták fel a szkafandert, amely az életfenntartó funkcióival segíti az űrhajósokat, hogy huzamosabb ideig is el tudják viselni a világűr rideg természetét. Enélkül a halál perceken belül bekövetkezne, de már az első másodpercekben is komoly hatások érnének egy űrruha nélküli asztronautát. 

Így játszódna le a fájdalmas folyamat: 

  • a filmekkel ellentétben nem azonnali halál várna ránk,
  • a testnedvek forrásnak indulnának, folyadékból azonnal gázzá alakulna, és tágulni kezdene, egészen addig, míg el nem szakadna;
  • eközben az orr és a száj szinte azonnal lefagyna;
  • 10 másodpercen belül elveszítenénk az eszméletünket is;
  • az ájulás után perceken belül megfulladnánk;
  • mindezek szakértő szerint nagyjából két perc alatt zajlódnak le. 

Ember nem élheti túl ezt – a halál teljesen biztos, és kevesebb mint két percen belül bekövetkezik

– hangsúlyozta Dr. Kris Lehnhardt, a NASA Human Research programjának vezetője a Live Science-nek. 

Mégis vannak egyedi, különleges esetek, amikor egy ember közel került a vákuumállapothoz, de túlélte. A legismertebb ilyen eset 1966-ban történt, amikor a NASA egyik repülőmérnöke, Jim LeBlanc, egy óriási vákuumkamrában tesztelte a NASA egyik szkafanderét. Egy ponton a ruhájába vezető légnyomáscső lecsatlakozott. 

Ahogy hátraestem éreztem, hogy a nyál a nyelvemen buborékosodni kezd, közvetlenül mielőtt elvesztettem az eszméletemet – ez az utolsó dolog, amire emlékszem

– idézte fel egy 2008-as dokumentumsorozatban a halálközeli élményt a mérnök. 

Összességében érdemes megjegyezni, hogy a Hollywood-i ábrázolások a valóságtól sokszor elrugaszkodottak, erősen túlzók. Azok az ábrázolások, amelyekben egy űrruha nélküli ember azonnal felrobban vagy megfagy tévesek. A valóságban a vákuumhatások rendkívül hasonlók, de kevésbé drámaiak. Egy szkafander nélküli asztronauta a világűrben tényleg nem élhetne túl, ám a halál beállta nem másodpercek alatt történik, hanem akár két percbe is telhet. A folyamat roppant fájdalmas lenne, hála annak, hogy az űrben nincs nyomás, így a testnedvek forrásnak indulnak, és a tüdőből is azonnal eltűnne az oxigén. 

Ez is érdekelhet: 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu