Nem úgy van, mint a filmekben: ez történik az emberi testtel az űrben szkafander nélkül

A filmekből ismerjük azokat a jeleneteket, amikor az aktuális főhős szkafander nélkül lép a világűrbe és csodák csodájára túl is éli a kalandot. Nos, a valóságban nagyon másképp reagálna az emberi test.

Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

Ez történne az emberi testtel, ha szkafander nélkül lépne az űrbe

Kezdjük az egyértelmű tényekkel: űrruha, vagyis szkafander nélkül az emberi test képtelen megbirkózni a világűr kietlen körülményeivel. Éppen ezért találták fel a szkafandert, amely az életfenntartó funkcióival segíti az űrhajósokat, hogy huzamosabb ideig is el tudják viselni a világűr rideg természetét. Enélkül a halál perceken belül bekövetkezne, de már az első másodpercekben is komoly hatások érnének egy űrruha nélküli asztronautát.

Így játszódna le a fájdalmas folyamat:

a filmekkel ellentétben nem azonnali halál várna ránk,

a testnedvek forrásnak indulnának, folyadékból azonnal gázzá alakulna, és tágulni kezdene, egészen addig, míg el nem szakadna;

eközben az orr és a száj szinte azonnal lefagyna;

10 másodpercen belül elveszítenénk az eszméletünket is;

az ájulás után perceken belül megfulladnánk;

mindezek szakértő szerint nagyjából két perc alatt zajlódnak le.

Ember nem élheti túl ezt – a halál teljesen biztos, és kevesebb mint két percen belül bekövetkezik

– hangsúlyozta Dr. Kris Lehnhardt, a NASA Human Research programjának vezetője a Live Science-nek.

Mégis vannak egyedi, különleges esetek, amikor egy ember közel került a vákuumállapothoz, de túlélte. A legismertebb ilyen eset 1966-ban történt, amikor a NASA egyik repülőmérnöke, Jim LeBlanc, egy óriási vákuumkamrában tesztelte a NASA egyik szkafanderét. Egy ponton a ruhájába vezető légnyomáscső lecsatlakozott.

Ahogy hátraestem éreztem, hogy a nyál a nyelvemen buborékosodni kezd, közvetlenül mielőtt elvesztettem az eszméletemet – ez az utolsó dolog, amire emlékszem

– idézte fel egy 2008-as dokumentumsorozatban a halálközeli élményt a mérnök.