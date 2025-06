Mindenkit ez foglalkoztat: ilyen az élet a világűrben

Korábban már beszámoltunk róla, hogy fellőtték Magyarország második űrhajósát, Kapu Tibort és legénységét az űrbe. Arról már sok mindent megtudtunk, hogy az asztronauták mit élnek át a kilövés előtt, ám arról keveset tudunk, hogy mi fog történni velük a Nemzetközi Űrállomáson.

Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy a világűrben minden megváltozik, hogy pontosan mik a különbségek, azt most megmutatjuk. Íme, ilyen az élet a Nemzetközi Űrállomáson:

Rázós út vezet a célállomásig, ahol már 28 ezer kilométer per órás sebességgel száguldanak Földünk körül a lebegő laboratoriumban az asztronauták

– Szinte azonnal elindul a csontok néminemű leépülése, de ez a 10 százalékot nem haladja meg - árulta el Dr. Nagy Klaudia Vivien, a Semmelweis Egyetem, egyetemi docense.

A videón látszik, hogy milyen tasakokból esznek az asztronauták. Ennek az az oka, hogy egy falatot se szórjanak szét az űrhajóban. A felvételen látható, ahogy kis zacskóba van csomagolva a sült csirke rizzsel. De a fogmosás sem olyan egyszerű, mint a földön, mivel a fogkrém lenyelhető, így a fogkefére is csak kis vízcsepp mennyiségű adagot nyomnak. A hajmosás is egy külön mutatvány. Vízhez az úgynevezett űrvécéből jutnak. Az űrhajósok még a vizeletüket is újrahasznosítják.

Ám az asztronautáknak is van szabadidejük, ekkor olvasnak, játszanak. De figyelniük kell a fizikai állapotukra is, így az űrben sem lehet megúszni a napi két óra edzést.