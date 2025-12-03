Tovább mélyült a rejtély: valóban idegen űrhajó lehet a 3I/ATLAS

Mintha eddig nem okozott volna elég nagy fejtörést a tudósoknak a csillagközi látogató, ismertebb nevén 3I/ATLAS, most egy újabb szokatlan dolgot fedezett fel egy kutató, miszerint lehet, hogy lüktető szívverése van, ami választ adhat néhány teóriára.

Valóban idegen űrhajó lehet a 3I/ATLAS. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A NASA által üstökösnek nevezett objektum már nyár óta ámulatba ejti a szakértőket, de pontos válasz még most sem érkezett kilétéről. Üstökös vagy idegen űrhajó, ezen a ponton már senki sem tudja, mi lehet valójában a 3I/ATLAS, azonban a vad teóriák közepette egyre nagyobb teret nyer a földönkívüli hajó elmélet.

Valóban idegen hajó lehet a 3I/ATLAS?

Egy friss blogbejegyzésben Avi Loeb asztrofizikus, aki szorosan figyelemmel kísérte az objektumot, azt állította, hogy a 3I/ATLAS meghajtói úgy lüktethetnek, mint egy szívverés.

A 2025. július 1-jei észlelését követően a 3I/ATLAS csillagközi objektum fénye pulzáló változékonyságot mutatott 16,16 órás periódussal. Az elmúlt hónapban a 3I/ATLAS képei több sugármeghajtót mutattak. Ha a motorok tömegvesztesége periodikusan pulzál, a keletkező kóma periodikus változékonyságot mutatna a napfény szórásában.

- írta a cikkben a szakértő.

Loeb sosem félt véleményt nyilvánítani a 3I/ATLAS-ról, mióta júliusban felfedezték, és látszólag a különös objektum rabjává vált. Novemberben a Harvard professzora bejelentette, hogy a több sugármeghajtós szerkezet december 19-én éri el a legközelebbi pontját a Földhöz, ami lehet a legközelebbi találkozásunk az idegen élettel és technológiával.

A Harvard szakértője azonban óvatosságra int, miszerint az űrhajó valószínűleg rejtve marad, mivel a földi műholdaknak nehézséget okoz majd az adatok begyűjtése ezekből a meghajtókból - írta a Daily Star.