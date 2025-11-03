Jós leplezte le a 3I/ATLAS titkát

2025. július 1-jén fedezték fel, azóta pedig nem csak a NASA, de szinte a világ összes csillagásza szemmel tartja a 3I/ATLAS nevű titokzatos objektumot. Mindenki kíváncsi, mi lehet valójában. Most újabb fél szállt be, ugyanakkor az ő szava kétségtelenül könnyebb, mint a tudósoké. Egy magát időutazónak valló TikTok-jós állítja: ismeri az objektum jövőjét.

Állítja a jós: a 3I/ATLAS tényleg egy idegen űrhajó

Jós leplezte le: ez lesz a 3I/ATLAS sorsa

Még a világ legnagyobb koponyáinak a véleménye is megoszlik arról, mi is lehet pontosan a Naprendszerünkön kívülről érkező (majd egy idő után azt kétségtelenül elhagyó) 3I/ATLAS. A James Webb űrteleszkóp megfigyelései szerint például 7 milliárd éves, a Harvard Egyetem egyik elismert professzora, Avi Loeb szerint azonban akár egy idegen civilizáció űrhajója is lehet.