Jós leplezte le a 3I/ATLAS titkát

2025. július 1-jén fedezték fel, azóta pedig nem csak a NASA, de szinte a világ összes csillagásza szemmel tartja a 3I/ATLAS nevű titokzatos objektumot. Mindenki kíváncsi, mi lehet valójában. Most újabb fél szállt be, ugyanakkor az ő szava kétségtelenül könnyebb, mint a tudósoké. Egy magát időutazónak valló TikTok-jós állítja: ismeri az objektum jövőjét.
Még a világ legnagyobb koponyáinak a véleménye is megoszlik arról, mi is lehet pontosan a Naprendszerünkön kívülről érkező (majd egy idő után azt kétségtelenül elhagyó) 3I/ATLAS. A James Webb űrteleszkóp megfigyelései szerint például 7 milliárd éves, a Harvard Egyetem egyik elismert professzora, Avi Loeb szerint azonban akár egy idegen civilizáció űrhajója is lehet.
Ugyanezt vallja az önjelölt időutazó jós is, akinek jövendőmondó videója szerint december 19-én mindenki bebizonyosodik az igazáról, ekkor ugyanis a 3I/ATLASt irányító földönkívüliek felveszik velünk a kapcsolatot. A magukat építészeknek nevező lények egy üzenetet sugároznak majd, melyből kiderül: lezárult az első fázis. 47 perc múlva az adás ugyanolyan hirtelen megszakad, ahogy megjelent.
