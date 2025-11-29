Vörös fénygyűrű jelent meg az égen! Sokkot kaptak a falusiak

Az olasz Alpok lábánál fekvő bájos kis Possagno lakói újra a világ figyelmének középpontjába kerültek – és nem egy celeb botránya miatt, hanem egy óriási, vörös fénygyűrű miatt, amely ismét megjelent az éjszakai égen. A jelenség olyan volt, mintha egy földönkívüli űrhajó azaz UFO ereszkedett volna le a hegyek fölé vagy rosszabb.
A lenyűgöző – és meglehetősen ijesztő – fotót a természetfotós Valter Binotto készítette, aki már 2023-ban is elcsípett egy szinte hajszálra ugyanolyan vörös gyűrűt. Vajon miért épp itt tűnnek fel ezek a titokzatos fények? Van valami különleges Possagnóban? Kapcsolatba lépett velük az idegen civilizáció?
Nos, a tudósok szerint nem egészen. A jelenség neve ELVE, ami ugyan úgy hangzik, mintha egy fantasy-regényből szalajtották volna, valójában azonban egy ritka, szuperszonikus villámhoz kapcsolódó fényvillanás. Olyan gyorsan történik, hogy a legtöbb ember észre sem veszi, hacsak nem olyan szerencsés (vagy megszállott), mint Binotto, aki éjjel-nappal ezen vadászik.
A fénygyűrűt egy elképesztően erős villám váltotta ki, amelynek elektromágneses impulzusa 100 kilométeres magasságban csapódott az ionoszférába. Itt a nitrogénmolekulák úgy felvillannak, hogy még a marslakók is irigykednének.
A fénygyűrűk nem is Possagno felett keletkeztek! Az egyik egy Vernazza melletti viharhoz, a másik egy Ancona környéki zivatarlánchoz köthető, több száz kilométerrel arrébb. Csakhogy Binotto pont jó időben volt jó helyen.
Ismerve Binotto kitartását – erősen sanszos. És ki tudja… talán egyszer tényleg egy UFO is beköszön.
