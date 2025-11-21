Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Gyorsan kellett cselekednie a pilótának: UFO vette célba a rendőrségi helikoptert

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 20:30
Új információk láttak napvilágot az esettel kapcsolatban. Többen úgy vélik, egy UFO vette üldözőbe a rendőrségi helikoptert.
A hírek szerint egy rendőrségi helikopter vészhelyzeti kitérő manőverre kényszerült, miután egy UFO célba vette egy amerikai légibázis felett az Egyesült Királyságban. A tisztviselők akkor azt állították, az incidens egy vadászgéppel történt, ám az újonnan nyilvánosságra hozott incidensnaplók kétségbe vonják ezt, és valami sokkal rejtélyesebbre és potenciálisan rémisztőbbre utalnak. 

ufo, földönkívüli
UFO vette üldözőbe a rendőrségi helikoptert / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

UFO vette üldözőbe a rendőrségi helikoptert

A híresztelések szerint a National Police Air Service EC135 helikopterének hajszálhíján, de sikerült elkerülnie az ütközést az azonosítatlan repülő objektummal az angliai RAF Lakenheath amerikai katonai bázis körüli légtérben. A pilóták úgy vélték, hogy a helikopterüket egy pilóta nélküli jármű vette célba: az incidens közel egy évvel ezelőtt, 2024. november 22-én történt, abban az időben, amikor gyakran érkeztek jelentések drónokról és azonosítatlan objektumokról, amelyek behatoltak az amerikai katonai bázisok légterébe New Jersey-ben, a tágabb északkeleti régióban és az Egyesült Államokon kívül. 

Akkoriban egy brit repülésbiztonsági testület jelentésében azt állították, a helikopter pilótái az amerikai F-15-ös vadászgépét tévesztették össze egy ismeretlen objektummal, az információszabadságról szóló törvény alapján nyilvánosságra hozott brit rendőrségi naplók azonban inkább arra utalnak, hogy csúcstechnológiás drónok szándékosan üldözték a helikoptert nagy sebességgel, míg az elemzők szerint a környéken tartózkodó F-15-ös üldözhette az UFO-kat. A suffolki rendőrség incidensnaplója, amelyet a Daily Mail Rowland Hume kutató közvetítésével szerzett meg, arról számolt be, hogy a helikopterpilóták „kénytelenek voltak vészhelyzeti kitérő manővert végrehajtani egy drónnal kapcsolatban, amely vészesen közel került hozzájuk”.

Vészhelyzeti merülést kellett végrehajtaniuk, és elmondásuk szerint a merülés során két drón üldözte őket, amelyek körülbelül 165 csomós sebességgel repültek, majd perceken át üldözték őket a területen kívül. Úgy vélik, drónok vették célba őket, és körülbelül 140 csomós [161 mérföld/óra] sebességgel üldözték őket

- áll az incidensnaplóban.

Miután átnézték a helikopter infravörös kamerája által rögzített felvételeket, egy brit katonai forrás kétségbe vonta a hivatalos állításokat, miszerint csupán egy F-15-ösről lett volna szó. A bennfentes elárulta, a pilóta hangfelvételében, egy 30 perces videóban nem esett szó F-15-ösökről, csak hogy a drónok nagy sebességgel utánozták a helikopter mozgását, és úgy tűnt, megpróbálják kiszorítani azt a levegőből, valamint, hogy az egyik objektum olyan manővereket hajtott végre, amelyek meghaladták egy vadászgép képességeit. 

Egy merevszárnyú repülőgép látható a videón, ahol egy spirális mozgás látható. Egy F-15 nem tud ilyen kis spirális fordulatot végrehajtani

- jelentette ki a forrás.

A 2024. november 20-22. közötti rendőrségi incidensnaplók egy sor drónészlelésről számolnak be az RAF Feltwell, az RAF Lakenheath és az RAF Mildenhall területén – ezek mindegyikét az amerikai légierő használja Angliában. Egy Lakenheathi rendőrségi jelentésben pedig az áll, egy éjjellátót viselő rendőr öt-hat drónt pillantott meg, a naplók pedig „Tic Tac” alakú tárgyakról szóló beszámolókat is rögzítettek: hasonló alakúakat, mint amelyeket a híres, 2004-es észlelés során jelentettek. A nyomozást a hírek szerint átadták a brit védelmi minisztériumnak, amely nem hozta nyilvánosságra annak eredményeit.

Stuart Onyeche brit meteorológus, aki egy védelmi cégnél dolgozik és az esetet is kutatta, további kétségeket vetett fel a hivatalos jelentéssel kapcsolatban, amely szerint a helikopter közelében csak egy vadászgép tartózkodott. Mint mondta, bár kétségtelenül volt egy F-15-ös a közelben abban az időben, úgy véli, a gép az UFO-kat üldözhette, miután arra a kérdésre továbbra sem érkezett válasz, pontosan mit keresett a környéken a vadászgép - írja a Daily Star.

 

