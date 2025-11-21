Gyorsan kellett cselekednie a pilótának: UFO vette célba a rendőrségi helikoptert

A hírek szerint egy rendőrségi helikopter vészhelyzeti kitérő manőverre kényszerült, miután egy UFO célba vette egy amerikai légibázis felett az Egyesült Királyságban. A tisztviselők akkor azt állították, az incidens egy vadászgéppel történt, ám az újonnan nyilvánosságra hozott incidensnaplók kétségbe vonják ezt, és valami sokkal rejtélyesebbre és potenciálisan rémisztőbbre utalnak.

A híresztelések szerint a National Police Air Service EC135 helikopterének hajszálhíján, de sikerült elkerülnie az ütközést az azonosítatlan repülő objektummal az angliai RAF Lakenheath amerikai katonai bázis körüli légtérben. A pilóták úgy vélték, hogy a helikopterüket egy pilóta nélküli jármű vette célba: az incidens közel egy évvel ezelőtt, 2024. november 22-én történt, abban az időben, amikor gyakran érkeztek jelentések drónokról és azonosítatlan objektumokról, amelyek behatoltak az amerikai katonai bázisok légterébe New Jersey-ben, a tágabb északkeleti régióban és az Egyesült Államokon kívül.

Akkoriban egy brit repülésbiztonsági testület jelentésében azt állították, a helikopter pilótái az amerikai F-15-ös vadászgépét tévesztették össze egy ismeretlen objektummal, az információszabadságról szóló törvény alapján nyilvánosságra hozott brit rendőrségi naplók azonban inkább arra utalnak, hogy csúcstechnológiás drónok szándékosan üldözték a helikoptert nagy sebességgel, míg az elemzők szerint a környéken tartózkodó F-15-ös üldözhette az UFO-kat. A suffolki rendőrség incidensnaplója, amelyet a Daily Mail Rowland Hume kutató közvetítésével szerzett meg, arról számolt be, hogy a helikopterpilóták „kénytelenek voltak vészhelyzeti kitérő manővert végrehajtani egy drónnal kapcsolatban, amely vészesen közel került hozzájuk”.

Vészhelyzeti merülést kellett végrehajtaniuk, és elmondásuk szerint a merülés során két drón üldözte őket, amelyek körülbelül 165 csomós sebességgel repültek, majd perceken át üldözték őket a területen kívül. Úgy vélik, drónok vették célba őket, és körülbelül 140 csomós [161 mérföld/óra] sebességgel üldözték őket

- áll az incidensnaplóban.