Gyorsan kellett cselekednie a pilótának: UFO vette célba a rendőrségi helikoptert

A hírek szerint egy rendőrségi helikopter vészhelyzeti kitérő manőverre kényszerült, miután egy UFO célba vette egy amerikai légibázis felett az Egyesült Királyságban. A tisztviselők akkor azt állították, az incidens egy vadászgéppel történt, ám az újonnan nyilvánosságra hozott incidensnaplók kétségbe vonják ezt, és valami sokkal rejtélyesebbre és potenciálisan rémisztőbbre utalnak.
A híresztelések szerint a National Police Air Service EC135 helikopterének hajszálhíján, de sikerült elkerülnie az ütközést az azonosítatlan repülő objektummal az angliai RAF Lakenheath amerikai katonai bázis körüli légtérben. A pilóták úgy vélték, hogy a helikopterüket egy pilóta nélküli jármű vette célba: az incidens közel egy évvel ezelőtt, 2024. november 22-én történt, abban az időben, amikor gyakran érkeztek jelentések drónokról és azonosítatlan objektumokról, amelyek behatoltak az amerikai katonai bázisok légterébe New Jersey-ben, a tágabb északkeleti régióban és az Egyesült Államokon kívül.
Akkoriban egy brit repülésbiztonsági testület jelentésében azt állították, a helikopter pilótái az amerikai F-15-ös vadászgépét tévesztették össze egy ismeretlen objektummal, az információszabadságról szóló törvény alapján nyilvánosságra hozott brit rendőrségi naplók azonban inkább arra utalnak, hogy csúcstechnológiás drónok szándékosan üldözték a helikoptert nagy sebességgel, míg az elemzők szerint a környéken tartózkodó F-15-ös üldözhette az UFO-kat. A suffolki rendőrség incidensnaplója, amelyet a Daily Mail Rowland Hume kutató közvetítésével szerzett meg, arról számolt be, hogy a helikopterpilóták „kénytelenek voltak vészhelyzeti kitérő manővert végrehajtani egy drónnal kapcsolatban, amely vészesen közel került hozzájuk”.
Vészhelyzeti merülést kellett végrehajtaniuk, és elmondásuk szerint a merülés során két drón üldözte őket, amelyek körülbelül 165 csomós sebességgel repültek, majd perceken át üldözték őket a területen kívül. Úgy vélik, drónok vették célba őket, és körülbelül 140 csomós [161 mérföld/óra] sebességgel üldözték őket
- áll az incidensnaplóban.
Miután átnézték a helikopter infravörös kamerája által rögzített felvételeket, egy brit katonai forrás kétségbe vonta a hivatalos állításokat, miszerint csupán egy F-15-ösről lett volna szó. A bennfentes elárulta, a pilóta hangfelvételében, egy 30 perces videóban nem esett szó F-15-ösökről, csak hogy a drónok nagy sebességgel utánozták a helikopter mozgását, és úgy tűnt, megpróbálják kiszorítani azt a levegőből, valamint, hogy az egyik objektum olyan manővereket hajtott végre, amelyek meghaladták egy vadászgép képességeit.
Egy merevszárnyú repülőgép látható a videón, ahol egy spirális mozgás látható. Egy F-15 nem tud ilyen kis spirális fordulatot végrehajtani
- jelentette ki a forrás.
A 2024. november 20-22. közötti rendőrségi incidensnaplók egy sor drónészlelésről számolnak be az RAF Feltwell, az RAF Lakenheath és az RAF Mildenhall területén – ezek mindegyikét az amerikai légierő használja Angliában. Egy Lakenheathi rendőrségi jelentésben pedig az áll, egy éjjellátót viselő rendőr öt-hat drónt pillantott meg, a naplók pedig „Tic Tac” alakú tárgyakról szóló beszámolókat is rögzítettek: hasonló alakúakat, mint amelyeket a híres, 2004-es észlelés során jelentettek. A nyomozást a hírek szerint átadták a brit védelmi minisztériumnak, amely nem hozta nyilvánosságra annak eredményeit.
Stuart Onyeche brit meteorológus, aki egy védelmi cégnél dolgozik és az esetet is kutatta, további kétségeket vetett fel a hivatalos jelentéssel kapcsolatban, amely szerint a helikopter közelében csak egy vadászgép tartózkodott. Mint mondta, bár kétségtelenül volt egy F-15-ös a közelben abban az időben, úgy véli, a gép az UFO-kat üldözhette, miután arra a kérdésre továbbra sem érkezett válasz, pontosan mit keresett a környéken a vadászgép - írja a Daily Star.
