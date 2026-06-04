Zseni vagy, ha látod: Csak az emberek 2 százaléka képes megoldani ezt a brutálisan nehéz rejtvényt!

Az optikai illúziókban az a legjobb, hogy teljesen megőrjítik az elmét. Van, ami elsőre megoldhatatlannak tűnik, de a bennünk élő versenyszellem egyszerűen nem engedi, hogy feladjuk, amíg rá nem jövünk a nyitjára. Pontosan ez történik most Oleg Shupliak ukrán művész újra felfedezett rajzával is. Első pillantásra egy teljesen átlagos képnek tűnik, amin egy dús hajú nő telefonál. Ám ha jobban megnézed, négy nő rejtőzik rajta a szemünk előtt – bár sokak szerint ezt megtalálni lehetetlen.

Ez az optikai illúzió teljesen kifog az internetezőkön: te látod a négy nőt a rajzon? / Fotó: shupliak.art

Trükkös optikai illúzió: a többség elbukik a teszten

Az első nőt persze azonnal kiszúrja mindenki: ő az, aki vastag tincsekkel, elegáns, libbenő ruhában mosolyogva beszél a mobilján. De hol a többi? Na, itt kezdődik a fejtörés. Maga a művész a weboldalán úgy fogalmazott:

Egy szimbolikus kompozíciót hoztam létre, hogy továbbfejlesszem az optikai illúziók népszerű témáját.

Ha nem akarod feladni, adunk egy kis segítséget! A második nőt az első hölgy jobb keze mellett, az arca közelében találod – valószínűleg te is azt hitted elsőre, hogy az a mobiltelefon. A harmadik hölgyhöz már komolyabb koncentráció kell: nézd meg a karján lévő apró alakot! Egy oldalprofilt kell keresned, ezért olyan trükkös a dolog – írja a Daily Star.

Szerencsére a negyedik, egyben utolsó nőt már kicsit egyszerűbb kiszúrni. Ha megfigyeled az első nő hasát, láthatsz ott egy ajkat. Ez már a negyedik nő része, ugyanis maga az egész kép, a teljes kompozíció is egyetlen hatalmas női alakot formáz.

Neked sikerült mindegyik, vagy beleszédültél a keresésbe?