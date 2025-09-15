Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Öt csillagjegy, akit a legerősebb totemállatok védenek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 11:00
Az asztrológia komplex rendszer, ami túlmutat a csillagok állásán. Minden csillagjegyhez köthető ugyanis egy-egy totemállat is. Na de kié a legerősebb? Eláruljuk!
Horoszkópunk nem csak sorsunk alakulásáért, de jellemünkért is felel. Minden csillagjegynek van egy uralkodó bolygója, ami formálja őt, egy eleme, ami ugyancsak meghatározza a hozzáállását a világ dolgaihoz, valamint – ugyan erről kevesebben tudnak – kapcsolódik mindenkihez egy-egy totemállat, patrónus állat is, akik életünk azon szakaszában támogatnak minket, amikor arra a legnagyobb szükségünk van.

Az Oroszlánok csillagjegyük névadóját kapták meg totemállatnak
Az Oroszlánok csillagjegyük névadóját kapták meg totemállatnak is  Fotó: Unsplash

Csillagjegyek és totemállatok: ők kapták a legerősebb segítőket

Nyilas: bagoly

A Nyilas nem csak kalandokat keres folyamatosan, de élete minden pillanatában hajtja a világ megismerésének vágya. Épp ezért aligha meglepő, hogy a bölcsességéről ismert bagoly támogatja őt élete során. Az, hogy ez a madár képes jól látni a sötétben is, kiválóan jelképezi azt, ahogyan a Nyilas jegy szülöttei is meg akarnak látni minden részletet még a legsötétebb pontokon is, hogy kibővítsék az ismereteiket.

Halak: delfin

A delfin az együttérzést, az érzelmek harmóniáját és a megérzéseket szimbolizálja a Halak életében. A delfinek játékossága, ugyanakkor erőteljes közösségi kötődése jól tükröződik az empatikus Halak életfelfogásában is.

Skorpió: sas

Az eltökélt, határozott, magabiztos sasmadár olyan energiákat sugároz magából, mely teljes összhangot képez a folyamatosan változó, megújuló Skorpió életútjával, emellett arra inspirálja e rejtélyes, ugyanakkor rendkívül fókuszált jegy szülötteit, hogy kövessék a saját álmaikat és érjék el a céljaikat.

Oroszlán: oroszlán

Aligha meglepő, hogy a csillagjegyek királya azt a totemállatot kapta, amiről az asztrológiában is elnevezték. E bölcs uralkodó erőt és fennségességet testesít meg. Ennek is köszönhető, hogy a jegy szülöttei könnyedén megtalálják belső erejüket és bátran néznek szembe a kihívásokkal.

Kos: farkas

A dinamikus, eltökélt és vakmerő Kosokat gyakran a farkasokhoz kötik az állatvilágban: osztoznak nem csak a hűségen és a bátorságon, de azon is, hogy tudják, milyen irányba kell haladniuk – és legfőképp, hogy kikkel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
