Személyiségteszt: meg fogsz lepődni, mit árul el rólad a kedvenc ételed

étkezés
2025. december 15.
ételegészségszemélyiségteszt
Neked mit jelent az evés? Itt egy könnyed személyiségteszt, amiből a kedvenc ételed alapján megtudhatod, hogy hedonista, vagy inkább tudatos fogyasztó vagy. Nézd meg, melyik csoportba tartozol!
Kelemen Dorina
Kelemen Dorina

A választásaid sokat elárulnak valódi személyiségedről. Mit választasz nasinak egy moziesten? Salátát vagy valami kalóriadúsabbat eszel, ha esténként megéhezel? Ha szeretnéd megtudni, hogy mit árul el rólad a kedvenc ételed, ez a személyiségteszt neked készült!

Tacot evő fiatal nő a személyiségteszt kitöltése közben.
Személyiségteszt: tudod, miről árulkodnak kedvenc ételeid? / Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 
  • Étkezési szokásaink személyiségünkről is árulkodnak.
  • Van, aki inkább élvezi az ételeket, minthogy a tápanyagtartalmat számolgassa.
  • Személyiségtesztünkkel kiderítheted, te melyik csoportba tartozol.

Személyiségteszt: neked mi a kedvenc ételed?

Pizza, spagetti vagy sushi? Vannak, akik szerint az vagy, amit megeszel. De mi lenne, ha a kedvenc ételeid egy egész személyiségprofilt is leírnának rólad? A következő teszt kérdéseire adott válaszaid alapján, megtudhatod, hogy milyen vagy valójában. Igazi hedonista, aki hajszolja az élvezeteket, ha ételről van szó, vagy inkább tudatos fogyasztó, aki mindig odafigyel, hogy mit és mikor eszik. Lássuk, mit mond el rólad a kedvenc ételed! Készen állsz?

Válaszolj a személyiségteszt 10 kérdésére, és derítsd ki, mit árul el rólad a kedvenc ételed!

  1. Mi az, amit soha nem hagynál ki egy vacsorádból?
    a) sajt
    b) saláta
  2. Melyik étel hangzik jobban egy fárasztó nap után?
    a) Rántott hús krumplipürével
    b) Sushi szójaszósszal
  3. Hogy állsz a csípős ízekkel?
    a) Imádom
    b) Nem tesz jót, nem eszem csípőset
  4. Reggelire leginkább…
    a) Muffin és kávé
    b) Matcha és zabkása
  5. Melyik street food lenne a te spirituális állatod?
    a) Hamburger
    b) Falafel pitában
  6. Ha csak egy desszert létezne a világon, te melyiket választanád?
    a) Vörösbársony-torta
    b) Gyümölcs saláta
  7. Melyik pizzát választanád?
    a) Sonkás-gombás
    b) Ananászos
  8. Melyik ital passzol hozzád legjobban?
    a) Vörösbor
    b) Házi limonádé
  9. Melyik étel illik legjobban egy vasárnapi moziesthez?
    a) Nachos sajtszósszal
    b) Zöldséges mártogatós
  10. Milyen a kapcsolatod a desszerttel?
    a) Valami édes mindig kell
    b) Néha engedem csak meg magamnak

Értékelés:

Legtöbb a) válasz: Hedonista típus vagy

Spagettit vacsorázó nő a személyiségteszt kitöltése után.
a) Hedonista típus, aki imádja a jó kajákat / Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod a) volt, akkor te igazi hedonista vagy! Az étkezés számodra nemcsak szükséglet, hanem igazi élvezet.

Legtöbb b) válasz: Tudatos fogyasztó típus vagy

Salátát vacsorázó egészséges nő a személyiségteszt kitöltése után
b) Tudatos fogyasztó típus, aki figyel a részletekre / Fotó: Josep Suria /  Shutterstock 

Ha a legtöbb válaszod b) volt, akkor te tudatos fogyasztó vagy. Figyelsz arra, hogy mit eszel, és gyakran választasz egészséges, tápláló ételeket.

Less el pár szuper egészséges étkezési tippet a következő videóból:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

