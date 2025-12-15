Személyiségteszt: meg fogsz lepődni, mit árul el rólad a kedvenc ételed

A választásaid sokat elárulnak valódi személyiségedről. Mit választasz nasinak egy moziesten? Salátát vagy valami kalóriadúsabbat eszel, ha esténként megéhezel? Ha szeretnéd megtudni, hogy mit árul el rólad a kedvenc ételed, ez a személyiségteszt neked készült!

Személyiségteszt: tudod, miről árulkodnak kedvenc ételeid? / Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

Étkezési szokásaink személyiségünkről is árulkodnak.

Van, aki inkább élvezi az ételeket, minthogy a tápanyagtartalmat számolgassa.

Személyiségtesztünkkel kiderítheted, te melyik csoportba tartozol.

Személyiségteszt: neked mi a kedvenc ételed?

Pizza, spagetti vagy sushi? Vannak, akik szerint az vagy, amit megeszel. De mi lenne, ha a kedvenc ételeid egy egész személyiségprofilt is leírnának rólad? A következő teszt kérdéseire adott válaszaid alapján, megtudhatod, hogy milyen vagy valójában. Igazi hedonista, aki hajszolja az élvezeteket, ha ételről van szó, vagy inkább tudatos fogyasztó, aki mindig odafigyel, hogy mit és mikor eszik. Lássuk, mit mond el rólad a kedvenc ételed! Készen állsz?

Válaszolj a személyiségteszt 10 kérdésére, és derítsd ki, mit árul el rólad a kedvenc ételed!

Mi az, amit soha nem hagynál ki egy vacsorádból?

a) sajt

b) saláta Melyik étel hangzik jobban egy fárasztó nap után?

a) Rántott hús krumplipürével

b) Sushi szójaszósszal Hogy állsz a csípős ízekkel?

a) Imádom

b) Nem tesz jót, nem eszem csípőset Reggelire leginkább…

a) Muffin és kávé

b) Matcha és zabkása Melyik street food lenne a te spirituális állatod?

a) Hamburger

b) Falafel pitában Ha csak egy desszert létezne a világon, te melyiket választanád?

a) Vörösbársony-torta

b) Gyümölcs saláta Melyik pizzát választanád?

a) Sonkás-gombás

b) Ananászos Melyik ital passzol hozzád legjobban?

a) Vörösbor

b) Házi limonádé Melyik étel illik legjobban egy vasárnapi moziesthez?

a) Nachos sajtszósszal

b) Zöldséges mártogatós Milyen a kapcsolatod a desszerttel?

a) Valami édes mindig kell

b) Néha engedem csak meg magamnak

Értékelés:

Legtöbb a) válasz: Hedonista típus vagy

a) Hedonista típus, aki imádja a jó kajákat / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Ha a legtöbb válaszod a) volt, akkor te igazi hedonista vagy! Az étkezés számodra nemcsak szükséglet, hanem igazi élvezet.