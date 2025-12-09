Te is otrovertált vagy? Ezekből a jelekből most megtudhatod

Az otrovertált egy új személyiségtípus, amely valahol az introvertált és extrovertált személyiségtípusok között helyezkedik el.

Az otrovertált személyiségek különleges jegyekkel rendelkeznek / Fotó: Tegra Stone Nuess / GettyImages

Otrovertált személyiség - ezek a jelei, hogy te is az vagy

Ha úgy érzed, hogy se az introvertált, se az extrovertált táborba nem tartozol, akkor lehet, hogy otrovertált vagy. Az amerikai pszichiáter, Rami Kaminski alkotta meg ezt a kifejezést, miután felismerte magában és néhány páciensében is ennek a személyiségtípusnak a jellemzőit. Úgy véli, számos híres történelmi személyiség – például Frida Kahlo, Franz Kafka, Albert Einstein és Virginia Woolf –, szintén ebbe a kategóriába tartozott.

Kaminski szerint az „otrovert” kifejezés olyan személyt jelöl, aki „nem érzi úgy, hogy bármilyen csoporthoz tartozna”.

Ez azt jelenti, hogy míg a legtöbb ember társas kondicionálás révén megtanulja kialakítani a csoporthoz való tartozás érzését, addig az otrovertáltak társasak maradnak, de nem közösségiek

– magyarázta.

Lényegében ezek a személyek tehát kicsit introvertáltak és egy kicsit extrovertáltak is: bár nagyon mély kapcsolatokat tudnak kialakítani másokkal, csoportos helyzetekben hiányérzetet tapasztalhatnak. Kaminski már gyerekkorában, amikor belépett a cserkészek közzé, felismerte ezeket a tulajdonságokat magában: amíg társai izgalommal tették le a fogadalmat, addig ő gyakorlatilag semmit sem érzett.

Amióta híre ment ennek az új személyiségtípusnak, sokan azonosultak vele – például Rob Hwang tartalomspecialista is. A Science of People-nek elmondta, hogy „minden a helyére került”, amikor elolvasta Kaminski tanulmányát.

Végre van egy szó azokra, akik kívülről tekintenek befelé – nem azért, mert félénkek vagy antiszociálisak, hanem mert egyszerűen ott érzik magukat a legkényelmesebben

– mondta el Hwang. Abban a reményben, hogy másoknak is segíthet megtalálni a hozzájuk hasonlókat, összeállított egy listát azokról a jelekről, amelyek arra utalnak, hogy te is otrovertált lehetsz.

Az egyéni interakciók választása

Hwang szerint az otrovertáltak csoportos környezetben az egyéni beszélgetésekre hajlamosak, azonban tartják az érzelmi távolságot. Részt vehetnek ugyan a beszélgetésekben, Hwang úgy véli, ezek az emberek mindig megtartják az egy lépés távolságot.