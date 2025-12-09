Te is otrovertált vagy? Ezekből a jelekből most megtudhatod

Az otrovertált egy új személyiségtípus, amely valahol az introvertált és extrovertált személyiségtípusok között helyezkedik el.
Ha úgy érzed, hogy se az introvertált, se az extrovertált táborba nem tartozol, akkor lehet, hogy otrovertált vagy. Az amerikai pszichiáter, Rami Kaminski alkotta meg ezt a kifejezést, miután felismerte magában és néhány páciensében is ennek a személyiségtípusnak a jellemzőit. Úgy véli, számos híres történelmi személyiség – például Frida Kahlo, Franz Kafka, Albert Einstein és Virginia Woolf –, szintén ebbe a kategóriába tartozott.
Kaminski szerint az „otrovert” kifejezés olyan személyt jelöl, aki „nem érzi úgy, hogy bármilyen csoporthoz tartozna”.
Ez azt jelenti, hogy míg a legtöbb ember társas kondicionálás révén megtanulja kialakítani a csoporthoz való tartozás érzését, addig az otrovertáltak társasak maradnak, de nem közösségiek
– magyarázta.
Lényegében ezek a személyek tehát kicsit introvertáltak és egy kicsit extrovertáltak is: bár nagyon mély kapcsolatokat tudnak kialakítani másokkal, csoportos helyzetekben hiányérzetet tapasztalhatnak. Kaminski már gyerekkorában, amikor belépett a cserkészek közzé, felismerte ezeket a tulajdonságokat magában: amíg társai izgalommal tették le a fogadalmat, addig ő gyakorlatilag semmit sem érzett.
Amióta híre ment ennek az új személyiségtípusnak, sokan azonosultak vele – például Rob Hwang tartalomspecialista is. A Science of People-nek elmondta, hogy „minden a helyére került”, amikor elolvasta Kaminski tanulmányát.
Végre van egy szó azokra, akik kívülről tekintenek befelé – nem azért, mert félénkek vagy antiszociálisak, hanem mert egyszerűen ott érzik magukat a legkényelmesebben
– mondta el Hwang. Abban a reményben, hogy másoknak is segíthet megtalálni a hozzájuk hasonlókat, összeállított egy listát azokról a jelekről, amelyek arra utalnak, hogy te is otrovertált lehetsz.
Hwang szerint az otrovertáltak csoportos környezetben az egyéni beszélgetésekre hajlamosak, azonban tartják az érzelmi távolságot. Részt vehetnek ugyan a beszélgetésekben, Hwang úgy véli, ezek az emberek mindig megtartják az egy lépés távolságot.
Hwang szerint az otrovertált személyiségek szeretnek magányos farkasok lenni, és szívesebben dolgozzák fel egyedül az érzelmeiket. Hozzátette, személy szerint nem akarja, hogy vigasztalják, vagy megbeszéljék vele, ha valami zavarja, és tolakodónak érzi, ha az emberek az érzései felől kérdezősködnek.
Míg mások megerősítést, vigaszt vagy közös érzelmi élményeket keresnek, te mindent belsőleg dolgozol fel
- magyarázta el Hwang.
Hwang szerint az otrovertáltak inkább önállóan dolgoznak, csoportos környezetben nem igazán érzik a bajtársiasságot.
Immunis vagy a társas nyomásra, a trendekre és a kollektív véleményekre
- mondta Hwang, hozzátéve:
Nem azért, mert lázadó vagy, egyszerűen csak nem érzed a csoport vonzerejét.
Hwang szerint az otrovertáltak figyelmét nem kerülik el a legapróbb részleteket sem, mivel „úgy figyelik a társadalmi helyzeteket, mint David Attenborough a vadvilágot”. A minták, a társadalmi jelek és a dinamika felismerése könnyen megy nekik, mivel érzelmileg távolságot tartanak. Ez a képesség azonban abból fakad, hogy más emberek társaságában örök kívülállók maradnak.
Az otrovertált személyiségeknél a függetlenség fontos téma, ezért Hwang szerint valószínűleg nem találunk közöttük olyat, akinek hatalmas baráti köre lenne. Kifejtette, bár az ilyen személyiségű embereknek lehetnek ismerőseik, nem kötnek könnyedén és gyorsan barátságokat.
Inkább elkülöníted a kapcsolataidat, nem azért, mert titkolózó vagy, hanem mert a csoportdinamika kezelése olyan számodra, mintha egy hozzád nem illő jelmezt viselnél
– emelte ki Hwang.
Hwang úgy véli, hogy az otrovertáltak számára a kis beszélgetések olyanok, mintha idegen nyelven beszélnének, annak ellenére, hogy képesek részt venni bennük.
Minden alkalmi interakció tudatos erőfeszítést igényel, mintha a fejükben lefordítanák a mondandót, mielőtt megszólalnának
- mondta el Hwang, majd megjegyezte, hogy Kaminski szerint az otrovertáltak nagyon jól tudnak társadalmi maszkot viselni, azonban ez igen kimerítő lehet a számukra.
Végezetül Hwang úgy véli, hogy az egyik legjellemzőbb jel az otrovertáltakra az, hogy nem zavarja, ha félreértik őket. Ahelyett, hogy küzdenének azért, hogy bizonyítsák magukat, vagy hogy szeressék őket, ezek az emberek megbékéltek vele, hogy rejtélyesek, és nem érzik szükségét, hogy magyarázkodjanak.
Elfogadtad, hogy kívülállónak lenni azt jelenti, hogy félreértenek, és őszintén? Neked ez így megfelel
- tette hozzá Hwang, a LADBible cikke szerint.
