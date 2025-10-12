Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Személyiségteszt: milyen színű a kanapéd van? Megdöbbentő mit árul el rólad

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 07:45
személyiségtesztszínkanapé
A kanapéd színe többet mond rólad, mint hinnéd! Nemcsak az ízlésedről árulkodik, hanem a személyiségedről, belső energiáidról is mesél. Tudd meg, mit mond el rólad a legnagyobb bútordarabod színe, amit választottál! Töltsd ki a személyiségtesztet!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A színek hatással vannak ránk, ezt jól tudjuk. Éppen ezért nem véletlen az sem, hogy milyen színű a kanapéd – ami a legtöbb helyet foglalja el a nappaliban. Többet árul el rólad, mint gondolnád. Ebben a személyiségtesztben ennek járunk utána!

Egy nő laptoppal az öleben fekszik egyí zöld kanapén a személyiségteszt szerint ő egy igazán magabiztos nő
Személyiségteszt: milyen színű kanapét választottál? Ezt árulja el rólad a döntésed
Fotó: oneinchpunch /  Shutterstock 

Személyiségteszt: milyen színű a kanapéd, többet árul el rólad, mint gondolnád

A világ összes színét lehetetlenség lenne felsorolni, de összeválogattuk a top 5 színt, találd meg a te kanapéd színéhez legközelebb állót és olvasd el, mit mond el rólad!

A színek:

  • Zöld
  • Narancs
  • Krém
  • Fekete
  • Rózsaszín

Lássuk az eredményeket

Ha a te kanapéd – Zöld

Az ízlésed igazán extra, nem mindenki meri bevállalni a zöldet, de ha te megtetted, akkor egy igazán magabiztos és erős nő vagy. Miért? Mert nem adod alább, nem éred be kevesebbel. Egy egyszerű krémszínű? Azt meghagyod a kevésbé bátraknak. A zöld kanapé a nappali éke, különösen akkor, ha nem választasz mellé nagyon kirívó színű bútort vagy függönyt. Hagyd ragyogni!

Te vagy az a nő, aki nem követi a trendeket – te diktálod őket.

Ha a te kanapéd – Narancs

Neked aztán van energiád! Narancs kanapé? Te biztos, hogy egy igazán tűzrőlpattant nő vagy! Szereted a színeket, és nem félsz megmutatni a temperamentumod sem. Veled sosem unalmas az élet, pörögsz reggeltől estig, és ha belépsz valahova, minden szem rád szegeződik – és nem csak a kanapéd miatt!

Pozitív kisugárzásod mindent beterít – pont, mint a kanapéd!

Ha a te kanapéd – Krém

Te vagy az örök elegancia megtestesítője. A krémszínű kanapé nemcsak kifinomult, hanem praktikus választás is (ha épp nincs kisgyerek vagy kutya a háznál). Szereted a letisztult, harmonikus otthont, ahol minden a helyén van – mint az életedben.

Nyugalmat, megbízhatóságot sugárzol – igazi klasszikus nő vagy, tele stílussal.

Egy nő egy krémszínű kanapén ül és a krémszínek közül válogat a személyiségteszt szerint ő a inkább a letisztult dolgokat kedveli
Ha kanapék terén a krémszíneket kedveled, akkor a személyiségteszt szerint te vagy az örök elegancia megtestesítője.  
Fotó: Hryshchyshen Serhii /  Shutterstock 

Ha a te kanapéd – Fekete

A fekete kanapé választása határozott és erős egyéniséget sejtet. Nem szereted a cicomát, de a drámát igen – stílusban! Te vagy az a nő, aki tudja, mit akar, és azt is, hogyan érje el. A fekete szín örök divat, akárcsak a kis fekete ruha – és te pontosan tudod, hogyan kell hordani.

Misztikus vagy és izgalmas – soha nem unalmas, és mindig van benned egy kis titok.

Ha a te kanapéd – Rózsaszín

Te aztán nem vagy semmi! A rózsaszín kanapé igazi merész, játékos és nőcis választás, olyan „Barbie"-s, vagy inkább „Doktor Szöszis"? Imádod a romantikát, nem félsz kifejezni a nőiességed. 

A világ lehet szürke – de te mindig színt viszel bele! 

Az alábbi személyiségtesztjeinket se hagyd ki:

 

