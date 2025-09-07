Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Személyiségteszt: tudd meg, melyik macskafajta illik hozzád a személyiséged alapján

macska
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 15:45
Macskát szeretnél, de nem tudod, melyik lenne az igazi? Ez a személyiségteszt segít megtalálni a hozzád legjobban illő fajtát. 
Bors
A szerző cikkei

Ez a személyiségteszt segít megtalálni, melyik fajta lesz a te tökéletes társad a macskavilágból. Jobb, ha kitöltöd, mielőtt háziállatot választasz, hogy biztosan megtaláld azt a fajtát, akivel a legjobban kijöttök egymással. Kalandra fel!

Személyiségteszt: válaszolj és tudd meg, melyik macskafajta illik hozzád! Fotó: Nataliabiruk /  Shutterstock 

A macska nemcsak egy kedves szőrgombóc, hanem hosszú évekre szóló társ, és mivel minden macska más – ahogy minden gazdi is –, érdemes olyan fajtát választani, ami a személyiségedhez és életmódodhoz is igazodik. A lustán doromboló brit rövidszőrű, a beszédes sziámi vagy a vad, mozgékony bengáli mind más-más típusú ember mellett érzi magát igazán otthon. 

Személyiségteszt: melyik macskafajta illik hozzád?

Egy jól összeállított személyiségteszt segíthet eldönteni, melyik macskafajta passzol az életstílusodhoz, a napi rutinodhoz és a jellemedhez. Hiszen egy csendes, otthonülős gazdi más cicával érzi jól magát, mint egy állandóan mozgásban lévő, társasági életet élő ember.  

Készen állsz a tesztre? Válaszolj a kérdésekre, és számold össze, melyik betűből választottad a legtöbbet! 

  1. Mennyi időt tudsz naponta a macskáddal tölteni? 
    A) Pár órát, esténként, munka után 
    B) Szinte egész nap velem lehet. 
    C) Változó, de minden nap igyekszem játszani vele. 
  2. Milyen az otthonod hangulata? 
    A) Nyugodt, csendes, kevés vendéggel. 
    B) Pörgős, sok barát, gyakori látogatók. 
    C) Kiegyensúlyozott, de szeretem az izgalmas eseményeket. 
  3. Mennyire vagy aktív a mindennapokban? 
    A) Inkább nyugodt tempóban élek. 
    B) Pörgős, társasági életet élek. 
    C) Szeretem a sportot, a kalandot, a kihívásokat. 
  4. Milyen háziállat-tapasztalatod van? 
    A) Volt már több házikedvencem is. 
    B) Most lenne az első macskám. 
    C) Most is van, és nem félek az energikus állatoktól. 
  5. Mit vársz a macskádtól leginkább? 
    A) Szelíd, nyugodt társat, aki dorombol mellettem. 
    B) Beszélgetős, társaságkedvelő játszópajtást. 
    C) Aktív, kíváncsi felfedezőt. 
    Hogyan reagálsz a rendetlenségre? 
    A) Nem szeretem, igyekszem elkerülni. 
    B) Nem zavar, ha néha káosz van. 
    C) Elfogadom, ha valami a játék része. 
  6. Mennyire fontos neked a küllem? 
    A) Inkább a jellem számít, nem a külső. 
    B) Szeretem, ha különleges, feltűnő megjelenése van. 
    C) Lenyűgöz, ha egzotikus és izgalmas kinézetű. 
  7. Mennyire vagy türelmes? 
    A) Nagyon, nem kapkodok. 
    B) Közepesen, de hamar alkalmazkodom. 
    C) Néha türelmetlen vagyok, de csak mert szeretem a gyors eredményeket. 
  8. Mi a kedvenc szabadidős programod? 
    A) Olvasás, filmnézés, kuckózás. 
    B) Baráti összejövetelek, kávézás. 
    C) Kirándulás, sport, új helyek felfedezése. 
  9. Mennyire szereted, ha az állatod „beszél” hozzád? 
    A) Nem baj, ha csendes. 
    B) Szeretem, ha sokat kommunikál velem. 
    C) Néha jó, de nem kell folyton nyávognia. 

Értékelés 

Többségben A válasz: Brit rövidszőrű

személyiségteszt, macska, cica, brit rövidszőrű
Brit rövidszőrű macska Fotó: Wu's Production /  Shutterstock 

Nyugodt, szeretetteljes, kevésbé igényli a folyamatos figyelmet. Tökéletes társ, ha csendes, meghitt otthont szeretnél megosztani egy szelíd dorombolóval. 

Többségben B válasz: Sziámi

Sziámi macska. Fotó: Alex Meier /  Unsplash

Társaságkedvelő, beszédes és rendkívül kötődő fajta. Ideális, ha sok időt töltesz otthon, és szereted a folyamatos interakciót a macskáddal. 

Többségben C válasz: Bengáli

személyiségteszt, macska, cica, bengáli macska
Bengáli macska. Fotó: eugenehill /  Shutterstock 

Energiabomba, aki sosem unatkozik. Akkor való neked egy bengáli macska, ha szeretsz aktívan élni, és nem bánod, ha a macskád is folyton új kalandokat keres. 

Választás előtt gondold át! 

Fontos: ez a teszt játékos formában ad ötletet, de nem helyettesíti a felelős döntést. Mielőtt bármilyen állatot hazaviszel, alaposan nézz utána a fajta szükségleteinek, költségeinek, egészségügyi kockázatainak és annak, hogy az életmódod valóban biztosítani tudja-e számára a boldog, biztonságos éveket. A macska nem „kiegészítő”, hanem családtag – és így is kell rá tekinteni! 

Minden, amit tudnod kell, mielőtt egy brit rövidszőrű macskát veszel:

Töltsd ki további tesztjeinket is:

 

