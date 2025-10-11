A reggeli szokásokkal az utóbbi években külön kis tudományágak foglalkoznak – sőt egyre több személyiségteszt is születik arról, mit árul el rólunk az, amit eszünk. Egyes kutatások szerint egy kiegyensúlyozott, tápanyagdús reggeli felturbózhatja a koncentrációt és a fizikai teljesítményt, míg mások az időszakos böjtöt dicsérik, amelynek egy sarkalatos pontja a reggeli kihagyása.

Személyiségteszt: ezt árulja el rólad a reggelid

Van, aki hajnalban már tojást süt, más délben eszik először. Te bárhogy tégy is, egy biztos: a reggelifogyasztási szokásod sokat elmond arról, milyen ritmusban élsz és mi fontos neked. Egyesek ráérősen megterítenek, mások csak bekapnak valamit útközben, ám amit reggel eszel – vagy nem eszel –, az gyakran többet elárul rólad, mint hinnéd.

1. A nem reggeliző

Ha reggel képtelen vagy egy falatot is lenyelni, és legfeljebb egy pohár vizet gurítasz le, te valószínűleg a szabadabb, laza embertípusba tartozol. Nem szeretsz merev szabályok szerint élni, és nem ijedsz meg attól, ha mások furcsán néznek, amiért te csak délben eszel először. Ezenkívül az is elmondható rólad, hogy valószínűleg inkább éjjeli bagoly vagy: a legjobb a késő esti órákban jönnek, amikor más már rég alszik. Neked a reggeli kihagyása nem önmegtartóztatás, hanem szabadság. Gyakran bejön az időszakos böjt is, mert így a tested ritmusa jobban követi a saját tempódat.

2. A kávéval ébredő

Nálad is csak egy kávé után indul be a nap? Az első korty után máris más színekben látod a világot? Ha magadra ismertél, te igazi kávéimádó vagy – lendületes, kíváncsi, társasági ember, aki szereti, ha a reggeleknek ritmusa van. A kávézás számodra egy kisebb szertartás, miközben csendben ráhangolódsz a napra.

3. Az egészségtudatos

Ha a napod zabkásával, gyümölccsel vagy turmix-szal indul, te valószínűleg szereted kézben tartani a dolgokat. Tudod, mi tesz jót neked, és nem hagyod, hogy a reggeled csak úgy elsodródjon. Tudatos vagy, előrelátó, és az étkezésben is keresed az egyensúlyt, mert fontos számodra, hogy jól érezd magad a bőrödben. Te a reggelire, mint üzemanyagra tekintesz, befektetés, hogy a napod tényleg jól induljon