Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy szerelmespár ül az ágyon és látszik, hogy a nőnek nincs kedve az együttléthez.

Magabiztos szeretnél lenni az ágyban? Így válhatsz felszabadultabbá az együttlétek alatt

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 21:45
együttlétintimitáskapcsolat
Hidd el, senki sem lehet mindig magabiztos az ágyban, azonban akad néhány jól bevált módszer, ami segíthet felszabadultabbá válni. Ismerd meg az egyszerű, de nagyszerű lépéseket, hogy felejthetetlen együttlétekben lehessen részed!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Az utóbbi évtizedekben rohamosan megnőtt azoknak a nőknek az aránya, akik önbizalomhiányban szenvednek. Ez persze nagy részt betudható a közösségi média térnyerésének, ahol a tökéletes alkatú és idomú modelleké a főszerep. Ha azonban az internet ilyen óriási mértékben képes befolyásolni az énképünket, akkor vajon hogyan alakíthatnánk ki jobb viszonyt a tükörképünkkel? Bár a helyzet elég kilátástalannak tűnik, van rá megoldás! Cikkünkben ezért felfedjük azokat az apró trükköket, amelyek segítségével felszabadultan élvezheted az együttléteket. Kövess minket a hálószobába!

Szerelmespár a hálószobában, akik közül a nőnek nincs kedve az együttléthez.
Ezeket a trükköket vesd be, és felejthetetlen együttlétekben lesz részed!
Fotó: GettyImages
  • Manapság rengeteg nő szenved önbizalomhiányban, ami negatív hatással van az élet számos területére.
  • Ezekkel az egyszerű praktikákkal pillanatok alatt nagyobb önbizalomra tehetsz szert.
  • A lépések abban is segítenek, hogy fittebb, energikusabb és felszabadultabb legyél.

Önbizalom növelése az együttlétekhez: így hozd ki magadból a legvonzóbb énedet

Bár sokan úgy gondolják, hogy a szexuális vonzerő és a magabiztosság teljes mértékben a külsőtől függ, ennek ellenére hatalmas szerepet játszik benne a lelkiállapot. A negatív testkép pedig rányomja a bélyegét a mindennapokra, a kapcsolatainkra és persze az együttlétekre is. Ezért annak érdekében, hogy végre önbizalommal telve léphess be a hálószobába, kövesd az alábbi 4 lépést és ne hagyd, hogy a gátlásaid az élvezet útjában álljanak!

Tartsd észben, hogy a partnered örül annak, ha ruha nélkül lát!

Csak gondolj bele! A párod már tűkön ülve várja, hogy végre lekerüljön rólad az összes ruha, hiszen szerinte a látvány magáért beszél. Így ezt észben tartva már az együttlét előtt próbáld elhessegetni a negatív gondolatokat és ugorj fejest a vágyak tengerébe!

Iktass be egy kis mozgást és figyelj oda az egészségedre!

Hidd el, senki sem várja el tőled, hogy Jennifer Lopez formát villants a hálószobában, viszont sokat tehetsz azért, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Heti 2-3 alkalommal iktass be egy kis sportot, amitől jobban érzed magad és fektess hangsúlyt az egészséges táplálkozásra. Ezektől ugyanis nemcsak formásabb leszel, hanem a hangulatod és az energiaszinted is javulni fog.

Egy szerelmespár fekszik az ágyban együttlét után.
Ne hagyd, hogy a negatív gondolataid határt szabjanak a hálószobai élvezetnek!
Fotó: GettyImages

Vállald fel a bizonytalanságaidat és oszd meg őket a másikkal!

A párkapcsolatok alapja a nyílt és őszinte kommunikáció, ezért bátran vállald fel az érzéseidet és oszd meg őket a kedveseddel. Az aggodalmaid miatt ugyanis kényelmetlenül érezheted magad, amit valószínűleg majd a párod is észrevesz. Ennélfogva sokkal jobb, ha tudja, hogy nem vele van a baj, hanem a negatív önképeddel. A problémák megosztása pedig enyhíthet a te frusztrációdon is.

Ne hasonlítgasd magad másokhoz!

Ha magabiztos szeretnél lenni együttlét közben, akkor ne hasonlítgasd magad más nőkhöz, inkább arra koncentrálj, hogy önmagad legjobb verziójává válj. Hiszen a közösségi médiában és reklámokban látható agyonretusált modellek irreális képet festenek a valóságról, ezért a legjobb, ha a tökéletességre való törekvést minél hamarabb száműzöd az életedből.

Ebben a videóban egy szakértő árulja el a megingathatatlan önbizalom titkát, ami elengedhetetlen az örömteli együttléthez:

Ezek az együttléttel kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu