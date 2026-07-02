Az összes jel, ami arra utalhat, hogy pszichopata vagy – a lakóhelyedtől kezdve a zenei ízlésedig

Az alacsony termetű emberek, akik elégedetlenek a magasságukkal, nagyobb eséllyel pszichopaták. Olaszországi tudósok korábban megállapították, hogy náluk valószínűbb a sötét személyiségjegyek jelenléte, mint például a „felvágásra, konfrontációra és a hatalom megszerzésére” való hajlam.
Azok között, akikről feltételezik, hogy pszichopaták voltak, ott van a gonosz náci diktátor, Adolf Hitler és a sorozatgyilkos, Ted Bundy is.
De vannak más árulkodó jelek is, amelyek arra utalhatnak, hogy valaki pszichopata: az egyetemi szakválasztástól kezdve egészen addig, hogy hol szeret élni. Íme néhány további tény róluk.
1. A pszichopatáknak olyan személyiségzavaruk van, amely miatt hiányzik belőlük a bűntudat és a mások iránti empátia. A tudósok szerint rendkívül manipulatívak, de bájosak is lehetnek, és nem feltétlenül erőszakosak. Emellett nagyobb valószínűséggel hűtlenek.
2. Hervey Cleckley amerikai pszichiáter 1941-es, The Mask of Sanity (A józanság maszkja) című könyvében listázta először a pszichopaták 16 jellemvonását.
3. Becslések szerint minden 100 emberből egy rendelkezik pszichopátiás hajlamokkal. Egy ausztrál tanulmány szerint ez az arány a vállalati vezérigazgatók (CEO-k) körében minden ötödikre emelkedik – ami körülbelül megegyezik a börtönökben mért aránnyal.
4. Dán kutatók azt is megállapították, hogy a pszichopaták nagyobb valószínűséggel tanulnak közgazdasági és üzleti szakokon. Az ügyvédek szintén előkelő helyen szerepelnek a listán.
5. Azok, akik szeretik a városi életet, nagyobb valószínűséggel mutatnak pszichopátiás jegyeket, mint a természethez kötődő emberek – állítják a Derby Egyetem szakértői.
6. Még az is kulcsfontosságú lehet, hogy min nevetsz. Egy 2022-es tanulmány szerint az olyan humorstílusok, mint a szarkazmus és a cinizmus mutatták a legerősebb kapcsolatot a pszichopátiával.
7. Szereted a gin-tonikot vagy a feketekávét? Lehet, hogy pszichopata vagy! Az ausztriai Innsbrucki Egyetem tanulmánya szerint a keserű ízeket kedvelő emberek nagyobb valószínűséggel mutatják a jeleket.
8. Egy másik figyelmeztető jel, ha imádod Eminem Lose Yourself című számát. A New York-i Egyetem tanulmánya szerint a pszichopátiás hajlamú alanyok nagyobb eséllyel kedvelik a rapper dalát.
9. Kezdtél már el valaha ásítani csak azért, mert valaki más is azt tette? Ez a ragadós szokás kevésbé jellemző a pszichopatákra a texasi Baylor Egyetem tanulmánya szerint.
10. A BMW-sofőrök nagyobb eséllyel mutatnak pszichopátiás jegyeket, mint más autósok a Scrap Car Comparison által 2021-ben végzett felmérés szerint.
11. A pszichopátiás jegyekkel rendelkező emberek nagyobb valószínűséggel hagyták figyelmen kívül a karanténkorlátozásokat a pandémia idején – állította egy amerikai tanulmány.
12. Cheish Merryweather True Crime (valódi bűnügyi) szakértő közönségtesztjei alapján Hull városa végzett az élen a pszichopátia tekintetében.
13. A tanulmányok szerint a férfiak nagyobb valószínűséggel pszichopaták, mint a nők – míg azok a pasik, akik végtelen mennyiségű szelfit posztolnak az interneten, erősebb kapcsolatot mutattak az árulkodó jellemzőkkel – ragaszkodott az állításhoz az amerikai Ohio Állami Egyetem tanulmánya.
14. A pszichopátiát mutató hírhedt bűnözők közé tartozik Dennis Rader amerikai sorozatgyilkos, aki 10 embert gyilkolt meg, valamint a zavarodott brit Joanna Dennehy, aki három férfival végzett 2013-ban. A leghíresebb fikciós pszichopata Hannibal Lecter az 1991-es A bárányok hallgatnak című filmből.
15. James Fallon neves idegkutató kijelentette: úgy véli, hogy az Ukrajnát lerohanó orosz elnök, Vlagyimir Putyin a világ egyik legrosszabb példája a betegség hordozására.
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