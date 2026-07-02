Az összes jel, ami arra utalhat, hogy pszichopata vagy – a lakóhelyedtől kezdve a zenei ízlésedig

Az alacsony termetű emberek, akik elégedetlenek a magasságukkal, nagyobb eséllyel pszichopaták. Olaszországi tudósok korábban megállapították, hogy náluk valószínűbb a sötét személyiségjegyek jelenléte, mint például a „felvágásra, konfrontációra és a hatalom megszerzésére” való hajlam.

Jelek, hogy pszichopata vagy

Fotó: ©Orion Pictures / Northfoto

Azok között, akikről feltételezik, hogy pszichopaták voltak, ott van a gonosz náci diktátor, Adolf Hitler és a sorozatgyilkos, Ted Bundy is.

Pszichopata jelek

De vannak más árulkodó jelek is, amelyek arra utalhatnak, hogy valaki pszichopata: az egyetemi szakválasztástól kezdve egészen addig, hogy hol szeret élni. Íme néhány további tény róluk.

1. A pszichopatáknak olyan személyiségzavaruk van, amely miatt hiányzik belőlük a bűntudat és a mások iránti empátia. A tudósok szerint rendkívül manipulatívak, de bájosak is lehetnek, és nem feltétlenül erőszakosak. Emellett nagyobb valószínűséggel hűtlenek.

2. Hervey Cleckley amerikai pszichiáter 1941-es, The Mask of Sanity (A józanság maszkja) című könyvében listázta először a pszichopaták 16 jellemvonását.

3. Becslések szerint minden 100 emberből egy rendelkezik pszichopátiás hajlamokkal. Egy ausztrál tanulmány szerint ez az arány a vállalati vezérigazgatók (CEO-k) körében minden ötödikre emelkedik – ami körülbelül megegyezik a börtönökben mért aránnyal.

4. Dán kutatók azt is megállapították, hogy a pszichopaták nagyobb valószínűséggel tanulnak közgazdasági és üzleti szakokon. Az ügyvédek szintén előkelő helyen szerepelnek a listán.

5. Azok, akik szeretik a városi életet, nagyobb valószínűséggel mutatnak pszichopátiás jegyeket, mint a természethez kötődő emberek – állítják a Derby Egyetem szakértői.

6. Még az is kulcsfontosságú lehet, hogy min nevetsz. Egy 2022-es tanulmány szerint az olyan humorstílusok, mint a szarkazmus és a cinizmus mutatták a legerősebb kapcsolatot a pszichopátiával.

7. Szereted a gin-tonikot vagy a feketekávét? Lehet, hogy pszichopata vagy! Az ausztriai Innsbrucki Egyetem tanulmánya szerint a keserű ízeket kedvelő emberek nagyobb valószínűséggel mutatják a jeleket.