Több mint fél évszázad után újabb Ted Bundy-áldozatra derült fény

Április elsején volt 51 éve, hogy Laura Ann Aime rejtélyesen eltűnt - most kiderült, hogy Ted Bundyhoz van köze a több mint öt évtizede húzódó ügynek.

Újabb Ted Bundy áldozatot fedeztek fel Fotó: Bettmann / GettyImages

Ted Bundy fiatal áldozata

A Utah megyei seriffhivatal bejelentette, hogy az új törvényszéki technológia cáfolhatatlan megállapításra juttatta őket: az Aime holttestén található DNS-bizonyíték Bundy-tól származik.

A 17 éves Aime-t utoljára 1974. október 31-én látták, amint egy halloween-i buliból távozott. Holttestét majdnem egy hónappal később két túrázó találta meg.

A lány teste brutális állapotban volt: megkötözték, megverték majd nejlonharisnyával megfojtották. A nyomozók akkor úgy vélték, több napig életben tarthatták, mielőtt végeztek vele, és már ekkor is felmerült, hogy halálának módja hasonló volt Bundy alkalmazott módszereihez.

Bundyt, a sorozatgyilkost, aki az 1970-es években több államban is követett el gyilkosságokat, végül 1989-ben Floridában végezték ki. A rendőrségnek azt állította, hogy közel 30 nőt ölt meg, de a hatóságok szerint az ez a szám akár a 100-at is elérheti.

Bár halála előtt Bundy beismerte, hogy ő vetett véget a lány életének, a részletekbe sosem ment bele, ezért a Utah megyei seriffhivatal akkoriban nem fogadta el a vallomást a bizonyítékok hiánya miatt. Az ügyet addig nem zárták le, amíg a nyomozók be nem tudták bizonyítani, hogy tényleg Bundy volt a felelős - most azonban végre pont került a végére.

A seriffhivatal szerint Aime szeretett vadászni, lovagolni és sokat gondoskodott a testvéreiről. Magasnak, gyönyörűnek és szabad szelleműnek jellemezték, aki szerette a családját, és gyakran vett édességet a testvéreinek, mert örömet okozott neki látni, mennyire boldogok lesznek tőle. (True Crime News)