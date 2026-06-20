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Vérre menő vita robbant ki az interneten egy megmagyarázhatatlan ábra miatt: Senki sem ugyanazt a számot látja rajta

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors optikai csalódás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 18:30
Kommentháborúteszt
Te vajon a kiválasztottak közé tartozol, vagy azonnal orvoshoz kellene rohannod? Egyetlen rejtélyes kör most teljesen megőrjíti a netezőket: miközben egyesek simán kiszúrják a számokat, mások szó szerint a saját látásuk épségét féltik attól, ami a képen rejtőzik. Pedig a válasz közelebb van, mint gondolnád, feltéve, ha elég éles a szemed.
Bors
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Újra lángra lobbantotta az internetet egy elképesztő optikai csalódás, ami alaposan megosztja az embereket. Első pillantásra a fotó nem más, mint egy fekete örvényekkel teli, hipnotikus kör, ám a felszín alatt valami sokkal hátborzongatóbb lapul. A Twitteren indult lavina óta százezrek vitatkoznak azon, hogy pontosan milyen számok rejtőznek a vonalak között. 

Vigyázz, teljesen megbolondít! Ez az optikai csalódás most a net legújabb kedvence
Vigyázz, teljesen megbolondít! Ez az optikai csalódás most a net legújabb kedvence Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Orvosért kiáltanak a kommentelők

45 283... és mi a trükk? Foglaljak időpontot a háziorvosomhoz?

– kérdezte kétségbeesetten az egyik netező, akit azonnal letorkolt egy másik, még bizonytalanabb kommentelő: „Én csak 528-at látok. Ez jelent bármit is a látásomra nézve?”

A szakértőnek álló kommentelők szerint a rejtély kulcsa a kontrasztérzékenységben rejlik, de a feszültséget jól jelzi, hogy többen már képszerkesztő programokkal, a fotó élesítésével próbálják feltörni a titkos kódot.

Megőrjíti a netezőket a rejtélyes optikai csalódás

A megmagyarázhatatlan optikai csalódás egyesekből egészen mély, már-már filozofikus gondolatokat váltott ki. 

Minél tovább nézed, annál többet látsz. Élet van az árnyékban, szóval ne hagyd, hogy elvakítson a fény

– idézte a férfit a Daily Star.

A többség persze inkább a humor oldaláról fogta meg a dolgot, és akadt olyan is, aki szerint a megoldáshoz nem szemész, hanem egy jó hideg sör kell.

Istenem, tegnap este, amikor hulla részeg voltam, még az összes számot láttam. Ma viszont már csak hármat tudok kivenni

– viccelődött egy férfi, aki egy sírva nevetős emojival zárta a gondolatmenetét: „A kutatásom ezzel lezárult: ha részeg vagy, többet látsz!”

Az internetet lángra lobbantó optikai csalódást itt tudod megnézni:

 

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