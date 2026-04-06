Drága volt a németeknél a húsvéti családlátogatás: 1150 forintért tankolhattak

A közel-keleti konfliktus és az olcsó orosz olaj szankciója miatt nemzetközi szinten elszabadultak az üzemanyagárak, sőt lassan már egyre nagyobb készlethiány is tapasztalható lesz a világban. A magyar kormány azonban azonnal reagált, bevezette a védett árat, aminek értelmében egyetlen benzinkút sem kínálhatja drágábban a benzint 595-, a dízelt pedig 615 forintnál. Ehhez képest a németek olyan tanácsokat kezdtek osztogatni, mint hogy dolgozzon mindenki inkább otthonról, és üljenek be többen egy autóba. Az egésznek meg is lett az eredménye.

A védett árnak köszönhetően itthon mérsékeltek az üzemanyagárak, Németországban azonban az egekbe szöktek

Fotó: Mediaworks

"Ez már átlépte a fájdalomküszöböt"

Napi szinten emelkednek az üzemanyagárak Németországban, amin még az sem segít, hogy bevezették a szabályt, miszerint naponta csak egyszer, déli 12-kor lehet emelni az árakon. Ez eredetileg tehermentesítést jelentett volna, de pont az ellenkezőjét érte el. Sőt, húsvétvasárnap a Rajna-Majna vidékén már a 3 eurót is elérte — számol be róla a Bild német napilap. Erről egy elkeseredett olvasó panaszkodott, aki levélen leírta, hogy eddig 2,30 és 2,50 euró közötti árakat tapasztalt, de vasárnap teljesen átlépte a fájdalomküszöböt a térségében tapasztalható árrobbanás. A lap szerkesztősége utána is járt és megkereste a szóban forgó benzinkutat, és beigazolódott, hogy a férfinak valóban igaza volt.

A rekordtartó Frankfurt és környéke volt, ahol az egyik üzemanyagláncnál a dízel 3,16, a benzin pedig 3,03 euróba került, ami mai árfolyamon 1214 és 1164 forintnak felel meg.

Azóta ugyan lejjebb vitték az árakat, most 2,78 eurónál tartanak a dízel esetében, a benzin pedig 2,63 euróba kerül literenként.

A déli 12-es emelés nem jött be

Az intézkedést április elsején vezették be a német hatóságok, és sajnos egy kicsit úgy is sült el, mint egy áprilisi tréfa, az üzemanyagárak ugyanis pont hogy azóta szabadultak el teljesen.

Így lehet az, hogy konkrétan pár perc leforgása alatt egyetlen nap 7 centet tudnak emelkedni az árak.

Még a helyesen tankolás taktikájával sem lehet jelentősen spórolni, mert az árnívó mindenhol magas. Ez a megfeszített olajpiacra vezethető vissza, és előreláthatólag nem is fog ez lazulni. Aki szeretne spórolni, annak pontosan össze kell hasonlítania a benzinkutak árait, mert az árazásuk nagyon is eltérhet. Erre például kifejlesztettek egy applikációt is.