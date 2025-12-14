„Láttam az apámat a túlvilágon – azt mondta, hogy nincs mennyország, majd visszaküldött, hogy neveljem fel a kisfiamat”

Nem gondoltam az apámra, és nem kértem a segítségét, de tudtam, hogy ezt nem tudom egyedül végigcsinálni. Csodálatos újraegyesülésünk volt, lélektől lélekig. Teljes sötétség volt, mégis tele szeretettel, nyugalommal, boldogsággal és békével.

Nem láttam őt, és nem hallottam a hangját, de egymillió százalékig tudtam, hogy ő az. Ugyanolyan biztos volt, mintha most is mellettem ülne – nem lehetett összetéveszteni. Kitártam a karjaimat, és örömömben felkiáltottam, hogy az apám velem van.

Szavak nélkül cseréltünk szeretetet, gondolatokat és tudást. De azt mondta, még nem jött el az időm”