„Láttam az apámat a túlvilágon – azt mondta, hogy nincs mennyország, majd visszaküldött, hogy neveljem fel a kisfiamat”

túlvilág
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 07:30
szülésvallomás
A nő állítja, tudja mi van a másik oldalon. Meglepő részletességgel számolt be túlvilági élményéről.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy Skóciából származó nő, Jane Dawson hihetetlen részletességgel számolt be szülési komplikációk alatt átélt túlvilági élményéről, amelyben állítja, a pár hónappal ezelőtt elhunyt édesapjával is találkozott. 

alt=Az édesanya sokkoló részletességgel számolt be túlvilági élményéről
Az édesanya sokkoló részletességgel számolt be túlvilági élményéről / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A túlvilági élmény, ami egész életben maradandó hatást ér el az édesanyában

A nő elmondása szerint, majdnem meghalt szülés közben, ezért Jane akkor úgy érezte elhagyja a testét, miközben minden fájdalom pillanatok alatt megszűnt. Belépett egy olyan birodalomba, amely a fizikai és a nem fizikai világ között helyezkedik el. Egyszer csak elkezdett érzékelni egy ismerős energiát, majd hamarosan rájött, hogy a három hónappal elhunyt édesapja az. Jane szerint az élmény megtanította neki, hogy az élet soha nem ér igazán véget, a halál pedig illúzió. Szerinte a mennyország „nem egy valódi hely”.

„Az én értelmezésem szerint van a fizikai világ, ahol tested van és a Földön jársz. És van a nem fizikai világ, ahol nincs tested, és tisztán energetikai tartományokban létezel. Ez leegyszerűsíti a dolgokat, és megmagyarázza, hogyan találkozhattam az apámmal. A mennyország inkább egy létállapot, mintsem egy hely”

- magyarázza élményét az édesanya.

Nem gondoltam az apámra, és nem kértem a segítségét, de tudtam, hogy ezt nem tudom egyedül végigcsinálni. Csodálatos újraegyesülésünk volt, lélektől lélekig. Teljes sötétség volt, mégis tele szeretettel, nyugalommal, boldogsággal és békével.

Nem láttam őt, és nem hallottam a hangját, de egymillió százalékig tudtam, hogy ő az. Ugyanolyan biztos volt, mintha most is mellettem ülne – nem lehetett összetéveszteni. Kitártam a karjaimat, és örömömben felkiáltottam, hogy az apám velem van.

Szavak nélkül cseréltünk szeretetet, gondolatokat és tudást. De azt mondta, még nem jött el az időm”

- emlékezett vissza.

Jane apja ezután lánya értésére adta, hogy vissza kell térnie a fizikai testébe, hogy megszülje és felnevelje a fiát. Betekintést engedett jövőbeni események soraiba is, amelyeket még át kell élnie. Ekkor Jane visszazuhant a fizikai testébe, és komplikációk nélkül megszülte a gyermekét - írja a Daily Star.

 

