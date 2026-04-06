Fitt és egészséges volt a 40 éves férfi – lesújtó diagnózis kapott

Egy 40 éves, korábban egészséges építőmunkás sokáig munkasérülésnek hitte a hátfájását – néhány héttel később azonban kiderült, hogy gyógyíthatatlan prosztatarák áll a háttérben.

A sportos és fitt férfi sem gondolta volna, hogy prosztatarákja van.

Harc a prosztatarák ellen

A skóciai Dumfries-ben élő Grant Learmont január elején fordult orvoshoz hát- és csípőtáji fájdalom miatt. Ő és az orvosa is izomeredetű problémára gyanakodtak, ezért gyógytornára küldték. A fájdalom azonban hamar súlyosbodott, és a mellkasába, vállába is kisugárzott. Egy újabb vizsgálat után véreredményeiben eltéréseket találtak, majd CT-vizsgálatot végeztek. Az eredmény sokkoló volt: áttétes csontelváltozások jelentek meg a gerincében, medencéjében és csípőjében, amelyeket előrehaladott, negyedik stádiumú prosztatarák okozott.

Amikor azt mondta, hogy kiterjedt csontbetegség, azt még felfogtam, de amikor hozzátette, hogy ez prosztatarákból indult ki, csak annyit tudtam mondani: mi?

– idézte fel.

Learmont elmondta, semmilyen tipikus tünete nem volt: sem vizelési problémák, sem más panaszok nem jelentkeztek, csak enyhe fájdalom. Az orvosok hormonkezelést kezdtek, majd további vizsgálatok kimutatták, hogy a rák már a bordákra, kulcscsontokra és a szegycsontjára is átterjedt. Áprilisban úgynevezett tripla terápiát indítottak: hormoninjekciót, gyógyszeres kezelést és kemoterápiát.

A szakemberek szerint 4-10 év közötti élettartam várható, de ez bizonytalan. Learmont most arra hívja fel a figyelmet, hogy a betegség fiatalabb férfiakat is érinthet. Családjával jótékonysági kerékpártúrán vesz részt, és már több mint 10 ezer fontot gyűjtöttek prosztatarák elleni szervezetek számára, tudta meg a Daily Mail.