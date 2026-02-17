„27 percig halott voltam, és amikor visszatértem, két szót kellett leírnom”

Klinikai halál állt be egy nőnél, miután egy túrára való készülődés során hirtelen megállt a szíve és 27 percig halott volt. Mint állítja, akkor látott valamit, amit a mai napig nem tud elfelejteni.

Egy nő úgy hiszi, hogy a klinikai halál után ő egy teljesen más világba került

Klinikai halálba került a rosszulléte után

Tina és Brian túrázni készültek, amikor Tina súlyos szívmegállás miatt összeesett. Brian kétségbeesetten próbálkozott azon, hogy megmentse a felesége életét, megkezdte az újraélesztést, amit végül a mentősök sikeresen végre is hajtottak. Tina harca itt azonban nem ért még véget, a kórházba menet többször elvesztette az eszméletét, és mire az orvosok stabilizálták az állapotát, közel fél órája volt már halott.

Miután felébredt és rájött, hogy nem tud beszélni, Tina kétségbeesetten tollért és papírért nyúlt. Remegő kézzel és alig nyitott szemmel csak két szót firkált:

Ez valódi.

Brian eleinte nem tudta megfejteni felesége rejtélyes üzenetét, azt gondolta, hogy talán a szenvedésre utalhat. Azonban amikor Brian erre rákérdezett, Tina határozottan megrázta a fejét. Csak akkor bólintott, amikor a lányuk felvetette, hogy talán a mennyországról beszél.

A teljes felépülést követően Tina már képes volt megfogalmazni azt a rendkívüli élményt, melynek részesévé vált, így el tudta magyarázni azt a mély üzenetet is, amely végül tollat ragadott vele. Tina még soha nem tapasztalt, mindent felülmúló nyugalmat és békességet érzett. Továbbá azt állítja, hogy látta, ahogy Jézus állt egy ragyogó „fény” előtt, karjait széttárva üdvözlésképpen.

A színek olyan élénkek voltak. Olyan valóságos volt

– emlékezett vissza.

Biztos abban, hogy egy teljesen más világot látott

Rendkívüli találkozása és teljes felépülése után Tina könyvet írt, amelyben leírta utazását, és azt, hogy az esemény hogyan változtatta meg alapvetően a létezésről, a halandóságról és a túlvilágról alkotott nézeteit.

Bár sokan Tina történetét a halál utáni élet bizonyítékának tekintik, fontos megjegyezni, hogy a vélemények megoszlanak. Számos orvos úgy véli, hogy amikor a test leáll, az agy hirtelen aktivitásnövekedést tapasztal, ami hallucinációszerű jelenségeket válthat ki. Ez az elmélet, a halál után ránk váró dolgokkal kapcsolatos meglévő hiedelmekkel párosulva, alternatív magyarázatot adhat Tina látomásaira és az azokról írt írásaira. Ennek ellenére Tina továbbra is teljesen meg van győződve arról, hogy valóban egy másik világra vetett egy pillantást, és ragaszkodik ahhoz, hogy élményei valódi bepillantást nyújtottak az igazi túlvilágba.

Jézus valódi. A mennyország valódi

