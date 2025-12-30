Szilveszterkor az emberek világszerte arra készülnek, hogy méltó módon zárják le az évet és köszöntsék az új esztendőt. Így, amíg a karácsonyt olyan ünnepként tartjuk számon, ami mentálisan megterhelő lehet, a szilveszter nem igazán jelenik meg ebben a kontextusban, pedig egy tanulmány szerint a britek körülbelül egyhatoda a szilvesztert tartja az év legdepresszívebb napjának. Tehát nem kérdés, létezik a szilveszteri szomorúság.

A szakértő elárulta: így kerülheted el a szilveszteri szomorúságot / Fotó: KieferPix / Shutterstock

Az év végén sorra vesszük azokat a korábbi célkitűzéseket, amiket nem sikerült elérni, így depressziósabbá válhatunk.

Az ünnepek alatt rengeteg stressz ér minket, ami növeli a felszültségérzetet.

Három technika a szomorúság ellen.

Szilveszteri szomorúság: ezért okoz ekkora feszültséget az év vége

A szilveszter abban tér el a többi ünneptől, hogy ilyenkor a számvetés kerül fókuszba, ami egyeseket különösen felzaklat.

Bármikor, amikor elmélkedsz, megvan a lehetősége annak, hogy még depressziósabbá váljunk. Különösen akkor, ha úgy érzed, hogy másokhoz képest egyszerűen nem érsz fel

- magyarázta Dr. Larry Kubiak pszichológus a VICE-nak adott interjújában, valamint hozzátette, hogy szilveszterkor nagyobb eséllyel vesszük sorba eredményeinket vagy azok hiányát.

A szakértő rámutat, hogy az elmúlt év célkitűzései, például az edzés, a fogyás, az egészségügyi problémák kezelése vagy az előléptetés elmaradása is negatív hatással lehet hangulatunkra. Emellett a szilveszter főként azok számára lehet mentálisan megterhelő, akik depresszióban vagy szezonális affektív zavarban szenvednek. Ennek ellenére azoknál is jelentkezhet a szomorúság és lehangoltság érzése, akiknél még nem diagnosztizáltak semmilyen betegséget.

Nem ritka, hogy a depresszióban szenvedők a házat sem akarják elhagyni, ami a szilveszteri nyomás következtében, miszerint “kötelező” bulizni, további stresszt okozhat.

Bármikor, amikor hagyod, hogy a társadalmi konvenciók diktálják, hogy mit tegyél, ahelyett, hogy azt tennéd, ami a legjobb neked, fennáll a szorongás és a depresszió veszélye

- magyarázta Dr. Kubiak, aki szerint a szilveszter este nagyon gyakran nehéz döntés elé kényszerít az embereket. Vajon menjünk el a buliba úgy is, hogy semmi kedvünk hozzá, vagy mondjuk le az egészet, ezzel vállalva a kellemetlen feladatot?

Ráadásul az ünnepek alatt rengeteg stressz érhet minket, akár családunk, akár a pénzügyek miatt, ami még rémisztőbbé teheti az esti kimozdulást.