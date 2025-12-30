A szakértő elárulta: így kerülheted el a szilveszteri szomorúságot

Szilveszterkor az emberek világszerte arra készülnek, hogy méltó módon zárják le az évet és köszöntsék az új esztendőt. Így, amíg a karácsonyt olyan ünnepként tartjuk számon, ami mentálisan megterhelő lehet, a szilveszter nem igazán jelenik meg ebben a kontextusban, pedig egy tanulmány szerint a britek körülbelül egyhatoda a szilvesztert tartja az év legdepresszívebb napjának. Tehát nem kérdés, létezik a szilveszteri szomorúság.
A szilveszter abban tér el a többi ünneptől, hogy ilyenkor a számvetés kerül fókuszba, ami egyeseket különösen felzaklat.
Bármikor, amikor elmélkedsz, megvan a lehetősége annak, hogy még depressziósabbá váljunk. Különösen akkor, ha úgy érzed, hogy másokhoz képest egyszerűen nem érsz fel
- magyarázta Dr. Larry Kubiak pszichológus a VICE-nak adott interjújában, valamint hozzátette, hogy szilveszterkor nagyobb eséllyel vesszük sorba eredményeinket vagy azok hiányát.
A szakértő rámutat, hogy az elmúlt év célkitűzései, például az edzés, a fogyás, az egészségügyi problémák kezelése vagy az előléptetés elmaradása is negatív hatással lehet hangulatunkra. Emellett a szilveszter főként azok számára lehet mentálisan megterhelő, akik depresszióban vagy szezonális affektív zavarban szenvednek. Ennek ellenére azoknál is jelentkezhet a szomorúság és lehangoltság érzése, akiknél még nem diagnosztizáltak semmilyen betegséget.
Nem ritka, hogy a depresszióban szenvedők a házat sem akarják elhagyni, ami a szilveszteri nyomás következtében, miszerint “kötelező” bulizni, további stresszt okozhat.
Bármikor, amikor hagyod, hogy a társadalmi konvenciók diktálják, hogy mit tegyél, ahelyett, hogy azt tennéd, ami a legjobb neked, fennáll a szorongás és a depresszió veszélye
- magyarázta Dr. Kubiak, aki szerint a szilveszter este nagyon gyakran nehéz döntés elé kényszerít az embereket. Vajon menjünk el a buliba úgy is, hogy semmi kedvünk hozzá, vagy mondjuk le az egészet, ezzel vállalva a kellemetlen feladatot?
Ráadásul az ünnepek alatt rengeteg stressz érhet minket, akár családunk, akár a pénzügyek miatt, ami még rémisztőbbé teheti az esti kimozdulást.
A szakértő szerint azonban teljesen normális, ha ilyenkor jobban érezzük a nyomást, rosszabb a közérzetünk és lehangoltak vagyunk, hiszen ez az időszak velejárója.
A depresszió és a szorongás normális emberi érzelmek, és hasznosak lehetnek számunkra, de veszélyessé is válhatnak, ha rendkívül intenzívvé és elhúzódóvá válnak”
- hangsúlyozta a szakember.
Elsősorban engedd meg magadnak, hogy kicsit lehangolt legyél, hiszen így könnyebben fel fogod tudni dolgozni az érzelmeket. Írd ki magadból őket vagy mondd el egy szerettednek, ez is elősegíti majd az érzelmek feldolgozását.
A meditáció, a légzőgyakorlatok, az autogén tréning, a mindfulness, illetve egyéb relaxációs módszerek bizonyítottan segítenek a stressz csökkentésében és javítják a hangulatot.
Ha a napjaidba beiktatsz olyan tevékenységeket, amik elégedettséggel és boldogsággal töltenek el, mint egy séta, a zenehallgatás vagy a sport, sokkal könnyebben túllendülhetsz a nehéz időszakon.
