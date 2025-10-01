Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Fiatal nő, aki depresszióval küzd

Tényleg depressziót okozhat a kedvenc italod? Minden nap ezt iszod, pedig borzalmasan káros

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 12:45
Millióan, valószínűleg te is napi szinten fogyasztod az italt, de álmaidban sem gondoltad volna, hogy káros lehet mentális egészségedre. A kutatók ugyanis fogyasztásával kapcsolatban arra jutottak, hogy növelheti a depresszió kockázatát. De vajon miről van szó?
Kelle Fanni
Az utóbbi években megugrott az egészséges életmódot követők száma, akik a hosszabb élet vagy a fogyás reményében igyekeztek elkerülni a boltok polcain tornyosuló édességek és cukros üdítők tömkelegét. Ezeket az élelmiszereket ugyanis számos kutatás kutatás az elhízással, a különböző krónikus betegségekkel és a korai halál kockázatával hozta összefüggésbe. De ki gondolta volna, hogy az egyik legkedveltebb ital még mentális jóllétünkre is negatív hatást gyakorolhat és fogyasztása depresszióhoz vezethet?

Depressziós nő, aki maga alatt van
A szénsavas üdítők növelhetik a depresszió kockázatát
Fotó: Kseniya Ovchinnikova

Depressziót okozhat: kedvenc italod a felelős rossz hangulatodért?

Természetesen mindenkinek van egy szenvedélye, vannak, akik a kávéimádók táborát erősítik, míg mások a matchaért rajonganak és persze ne hagyjuk ki azokat sem, akik, ha választásra kényszerülnének, egyértelműen a cukros, szénsavas üdítők mellett tennék le a voksukat. Az utóbbiak azonban azon kívül, hogy elhízáshoz és fogszuvasodáshoz vezethetnek, károsan hatnak mentális egészségedre is.

A szénsavas italok depressziót okozhatnak?

Egy német kutatócsoport arra kereste a választ, hogy vajon sokak kedvenc itala szerepet játszik-e a depresszióban. A szakértők olyan bizonyítékok után kutattak, amelyek alátámaszthatják az ital bélmikrobiomra gyakorolt negatív hatását. A legújabb kutatások szerint ugyanis a mikrobiom sokszínűsége és egyensúlya kulcsszerepet tölt be az egészségünkben, hiszen hozzájárul az emésztés megfelelő működéséhez, az ásványi anyagok felszívódásához, valamint az immunrendszer szabályozásához is.

Depresszió: egy hangulatzavar, ami jóval többről szól, mint pillanatnyi szomorúságról. A mentális állapot ugyanis nem múlik el magától és a mindennapokra is rányomja a bélyegét. Ezzel együtt befolyásolja az érzelemvilágot és a gondolatokat, ezért a betegségből való kigyógyuláshoz a legtöbb esetben szakemberre van szükség.

Filling soft drink into a glass.
Tényleg depressziót okozhat kedvenc italod? Minden nap ezt iszod, pedig borzalmasan káros 
Fotó: Virojt Changyencham /  GettyImages

Sokkoló eredmények születtek

A tudósok végül arra jutottak, hogy azok a nők, akik rendszeresen fogyasztottak üdítőt, azok közel 20 százalékkal nagyobb eséllyel szenvedtek depresszióban, mint azok, akik kerülték a cukros italokat. A férfiaknál azonban valószínűleg azért nem találtak semmilyen összefüggést, mivel a nők bélrendszerében magasabb volt annak a baktériumnak a száma, ami kapcsolatban áll a depresszióval.

Az alábbi videó megtekintésével többet is megtudhatsz a mikrobiomról:

