Tényleg depressziót okozhat a kedvenc italod? Minden nap ezt iszod, pedig borzalmasan káros

Az utóbbi években megugrott az egészséges életmódot követők száma, akik a hosszabb élet vagy a fogyás reményében igyekeztek elkerülni a boltok polcain tornyosuló édességek és cukros üdítők tömkelegét. Ezeket az élelmiszereket ugyanis számos kutatás kutatás az elhízással, a különböző krónikus betegségekkel és a korai halál kockázatával hozta összefüggésbe. De ki gondolta volna, hogy az egyik legkedveltebb ital még mentális jóllétünkre is negatív hatást gyakorolhat és fogyasztása depresszióhoz vezethet?

A szénsavas üdítők növelhetik a depresszió kockázatát

Fotó: Kseniya Ovchinnikova

Depressziót okozhat: kedvenc italod a felelős rossz hangulatodért?

Természetesen mindenkinek van egy szenvedélye, vannak, akik a kávéimádók táborát erősítik, míg mások a matchaért rajonganak és persze ne hagyjuk ki azokat sem, akik, ha választásra kényszerülnének, egyértelműen a cukros, szénsavas üdítők mellett tennék le a voksukat. Az utóbbiak azonban azon kívül, hogy elhízáshoz és fogszuvasodáshoz vezethetnek, károsan hatnak mentális egészségedre is.

A szénsavas italok depressziót okozhatnak?

Egy német kutatócsoport arra kereste a választ, hogy vajon sokak kedvenc itala szerepet játszik-e a depresszióban. A szakértők olyan bizonyítékok után kutattak, amelyek alátámaszthatják az ital bélmikrobiomra gyakorolt negatív hatását. A legújabb kutatások szerint ugyanis a mikrobiom sokszínűsége és egyensúlya kulcsszerepet tölt be az egészségünkben, hiszen hozzájárul az emésztés megfelelő működéséhez, az ásványi anyagok felszívódásához, valamint az immunrendszer szabályozásához is.

Depresszió: egy hangulatzavar, ami jóval többről szól, mint pillanatnyi szomorúságról. A mentális állapot ugyanis nem múlik el magától és a mindennapokra is rányomja a bélyegét. Ezzel együtt befolyásolja az érzelemvilágot és a gondolatokat, ezért a betegségből való kigyógyuláshoz a legtöbb esetben szakemberre van szükség.

Tényleg depressziót okozhat kedvenc italod? Minden nap ezt iszod, pedig borzalmasan káros

Fotó: Virojt Changyencham / GettyImages

Sokkoló eredmények születtek

A tudósok végül arra jutottak, hogy azok a nők, akik rendszeresen fogyasztottak üdítőt, azok közel 20 százalékkal nagyobb eséllyel szenvedtek depresszióban, mint azok, akik kerülték a cukros italokat. A férfiaknál azonban valószínűleg azért nem találtak semmilyen összefüggést, mivel a nők bélrendszerében magasabb volt annak a baktériumnak a száma, ami kapcsolatban áll a depresszióval.