Ne bőgjön már, itt a gyereke!  - A szülés utáni depresszió ma már gyógyszerrel kezelhető

Klári vagyok, háromgyerekes anya. A legkisebbem már iskolás, és azt hittem, ismerem a szülés utáni időszak minden rezdülését – a fáradtságot, a sírós estékbe hajló éjszakákat, a testem és a lelkem hullámzását. De a húgom most szült, és amit ő él át, az más. Ő nem csak fáradt. Nem csak kimerült. Egyszerűen… mintha kikapcsolták volna benne az örömöt.
A minap olvastam, hogy az Európai Unió engedélyezte az első kifejezetten szülés utáni depresszióra fejlesztett gyógyszert. Ez hatalmas lépés, mert eddig nem volt elérhető célzott szülés utáni depresszió gyógyszer, csak általános antidepresszánsok, amelyek sokszor nem hatnak elég gyorsan.
Sokan legyintenek rá, mondván: „minden anya szomorkás egy kicsit a szülés után”. És ez részben igaz is – a hormonok, a kialvatlanság, a felelősség súlya a sok boldogság mellett szintén mind ránehezedik az emberre. De a szülés utáni depresszió nem egyszerűen rosszkedv.
Ez egy tartós, mély levertség, amit nem lehet kipihenni. Az anyák ilyenkor gyakran érzik úgy, hogy nem tudnak örülni a babának, hogy elárasztja őket a bűntudat, a szorongás, a félelem, vagy épp a közöny.
Vannak, akik úgy érzik, mintha „nem ők lennének önmaguk” – és ez a bizonytalanság rettenetesen ijesztő tud lenni.
Sok anya tapasztal a szülés utáni napokban furcsa, nehezen megfogható szomorúságot. A hormonok hullámvasútja, a kialvatlanság és az új felelősség súlya egyszerre nehezedik rájuk – nem csoda, ha jönnek a könnyek is. A becslések szerint tízből hat-nyolc nő átéli ezt a fajta lehangoltságot, amit gyakran neveznek baby blues-nak. Ez többnyire pár napig, legfeljebb egy-két hétig tart, aztán lassan elcsitul, ahogy az anya és a baba ritmusa összehangolódik.
Amikor viszont a sírás, a rosszkedv, levertség, közöny érzése napok, majd hetek óta tart, és a szorongás vagy a fáradtság nem enyhül, sőt, egyre mélyebb lesz, akkor már szülés utáni depresszióról lehet szó – egy olyan állapotról, amely nemcsak a lelket, de a mindennapokat is felőrli. A kutatások szerint az anyák 10–20 százalékát érinti, és kezelés nélkül akár hónapokig, sőt, egy évig is elhúzódhat. A szülés utáni depresszióra felírt gyógyszer ezt a bizonytalan időszakot hivatott kiiktatni, stabilizálni az anya érzéseit, hangulatát.
A statisztikák szerint tehát minden tizedik anya megtapasztalja a szülés utáni depressziót, de sokan soha nem jutnak el segítséghez. Egyrészt, mert szégyellik. Másrészt, mert a környezet sem mindig érti, mi történik. Hányszor hallani: „de hát itt egy egészséges és gyönyörű baba, mitől vagy szomorú?” – pedig pont az ilyen és ehhez hasonló – nyilván segítő szándékkal indított – mondatok azok, amik csak erősítik a jelenséget.
Aki valaha is kért már segítséget depresszióra, tudja: az antidepresszánsok gyakran csak hetek alatt kezdenek hatni. A szülés utáni időszakban viszont minden perc számít. A baba sír, az anya nem alszik, a test nem regenerálódik – és mindehhez jön a lelki teher.
A szakemberek eddig főként pszichológiai támogatással, terápiával, antidepresszánsokkal próbáltak segíteni. Sok esetben ezek működnek is, de van, amikor egyszerűen túl lassúak, vagy nem hoznak elég javulást.
Az új gyógyszer azért számít áttörésnek, mert kifejezetten a szülés utáni depresszió kezelésére fejlesztették ki. Nem általános antidepresszáns, hanem olyan hatóanyagot tartalmaz (zuranolone), amely a kutatások szerint gyorsabban hat, és akár néhány napon belül javulást hozhat.
A szülés utáni depresszióra való gyógyszer egyszerűen működik: két héten át kell szedni, és kizárólag orvosi felügyelet mellett írható fel. Nem adható viszont terhesség alatt, és a szoptatás idején sem ajánlott, mert még nem tudják pontosan, hogyan hat a babára. A leggyakoribb mellékhatás az álmosság és szédülés, ezért a gyógyszer szedése közben javasolt, hogy az anya ne vezessen és ne végezzen veszélyes tevékenységet.
Amerikában a gyógyszer már korábban elérhető volt, így ott néhány anya már beszámolt a tapasztalatairól. Volt, aki arról írt, hogy néhány nap után „visszatért belé az élet”. Mások azt mondták, végre újra tudtak kötődni a babájukhoz. Persze nem mindenkinél működött egyformán: volt, aki álmosságra panaszkodott, vagy arra, hogy a hatás később elmúlt. De összességében sok nő számolt be gyors és látványos javulásról – ami nagy szó, ha belegondolunk, milyen sokakat érintő és mennyire megterhelő időszakról van szó.
A szakértők szerint ez a szülés utáni depresszióra kifejlesztett gyógyszer nem helyettesíti a terápiát vagy a támogató beszélgetéseket, és nem váltja ki a szeretetteljes, elfogadó környezetet, amit minden anyának meg kell kapnia. De fontos lépés afelé, hogy a szülés utáni depressziót ne tabuként kezeljük, hanem valós betegségként, amire van segítség – immár gyógyszeres formában is.
A pszichológusok hangsúlyozzák: a szülés utáni depresszióból való felépüléshez nemcsak orvosi, hanem lelki és társas támogatás is szükséges. A gyógyszer segíthet abban, hogy az anya kicsit levegőhöz jusson, hogy újra képes legyen aludni, enni, figyelni magára és a babájára – de az igazi gyógyulást az elfogadás, a megértés és az együttlét hozza meg.
Próbálok mindenben segíteni a húgomnak. Sokszor látom már rajta, hogy úton van, vissza, a „való világba”, vannak remek és kiegyensúlyozott, vidám napjai, és amikor a dolgok végre így megfordulnak, megjön a fény, az tényleg semmihez sem hasonlítható öröm, még nekem, kívülállónak is!
