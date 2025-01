Blue Monday: az év legszomorúbb napjára ébredhettünk

A Blue Monday jelenség nem egy légből kapott megállapítás. Beköszöntött 2025 és vele együtt az év leghosszabb hónapja, a január, amikor hideg van, rövidek a nappalok, hamar sötétedik, és úgy tűnhet, mindez soha nem akar véget érni. A rossz kedv talán ekkor telepszik ránk legjobban, így biztos nem véletlen, hogy január harmadik hétfője legdepressziósabb nap a világon. De vajon mindez csak egy okos marketingfogás bizonyos cégek részéről, vagy van valami tudományos alapja is a kék hétfőnek?

Fotó: shutterstock / hot magazin

A Blue Monday marketingtrükk: álca vagy valóság?

Nos, hatalmas meglepetés, de az állítás igaz. Valós tudományos bizonyítékot találtak a Blue Monday létezésére. A Sky Travel utazási iroda egy Cliff Arnall nevezetű pszichológussal dolgozott együtt a "depresszió képletének" kidolgozásán. Amely valahogy így hangzik: [W+(Dd)] x TQ osztva M x NA-val. Bonyolultnak hangzik, igaz?

Nézzük ezt meg lebontva:

A képletben a W az időjárást jelöli, a D az adósságot, a d a havi fizetést, a T a karácsony óta eltelt időt, a Q azt az időt jelenti, amióta nem sikerült abbahagyni valamit, amit megpróbáltunk, M az alacsony motivációs szinteket és NA a cselekvés szükségességét. Ebből a képletből számolták ki, hogy január harmadik hétfője a legboldogtalanabb nap.

Hogyan lehet megbirkózni a Blue Monday által okozott szomorúsággal?

Természetesen nem kell, hogy ezen a napon mindenki szomorú legyen, hiszen sok boldog dolog is történhet velünk. Nagyon fontos a napi szokások kialakítása, amelyek biztonságos keretet és kiszámíthatóságot adhatnak a nehezebb időkben. Alakítsunk ki időben egy napi rutint az alvásra, az étkezésre, a munkára és az öngondoskodásra vonatkozóan is, és hagyjunk teret az én időre is. Aludjunk naponta legalább hat-nyolc órát, sétáljunk mindennap, olvassunk 10-15 percet, fogyasszunk egészséges ételeket, és ne vállaljuk túl magunkat a munkában és sportoljunk: lehet ez kocogás, úszás, jóga vagy pilátesz.

A Blue Monday káros hatásai:

Általánosságban elmondható, hogy nem feltétlenül bölcs dolog azt várni, hogy egy adott nap kifejezetten jó vagy különösen rossz legyen egyértelmű ok nélkül. Az egy napra vonatkozó pesszimizmus önbeteljesítő jóslat lehet, amitől levertnek és depressziósnak érezheted magad. Előfordulhat, hogy emiatt elszalasztod a lehetőségeket is, mivel már reggeltől úgy készülsz, hogy ez egy rossz nap lesz.