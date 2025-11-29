„Egy 29 évvel idősebb férfihoz mentem feleségül – miután beleegyezett, hogy hetente fizet nekem legalább 300 ezer forintot”

A 30 éves Alyssa Armoogam elmondása szerint már az első randin felfedte szabályait kedvese előtt. A nála 29 évvel idősebb férfinak bevallotta, hogy 1000 dollárt (330 ezer forint) kell neki fizetnie, ha újra akarja őt látni.

29 évvel idősebb férfihez ment hozzá a fiatal anyuka Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az 59 éves Markkal egy társkereső applikáción ismerkedett meg, miután eldöntötte, hogy neki egy idősebb és gazdagabb pasi kell.

Amikor megismerkedtek, a heti zsebpénz mellett több kikötése is volt Alyssának, de Mark így is beleegyezett a kapcsolatba. Most két gyerekkel élnek boldogan.

29 évvel idősebb férfi lett az álompasija

Alyssa szerint minden nőnek rá kellene jönnie, mennyit ér. Ez nála azután történt, hogy 2018-ban egy borzasztó kapcsolatnak vetett véget, majd Floridába költözött.

Itt kezdett el társkereső oldalakon férfiakat keresni, de ezúttal három dologból nem engedett: gazdagság, figyelmesség és elkötelezettség a hitük iránt. Mark volt erre a tökéletes ember.

Amikor első randijukat tervezték, Alyssa elmondta neki, hogy fizetnie kell a dadusnak, akire szüksége van, mert ha

egy férfi nem tud 45 dollárt (15 ezer forint) fizetni egy dadusra, akkor nem éri meg, hogy elpazaroljam az időmet.

Mark 300 dollárt (kb. 100 ezer forint) adott gyermekének, és mellé zsebpénzt is nyújtott neki. Amikor többször is megkérte, hogy újra találkozzanak, Alyssa teljesen őszintén elmondta, hogy 1000 dollárt kér érte.

Azonnal 2000 dollár (660 ezer forint) landolt a számlámon, ekkor megmondtam neki, mással nem is megyek randizni

- mondta a nő, aki ekkor már tudta, Mark teljesen komolyan veszi kapcsolatukat.

Mark 2020-ban kérte meg a nő kezét, és 2022-ben házasodtak össze. Ezután örökbe fogadta a nő lányát, Ziyát, és megszületett közös fiuk, akit Keanu-nak neveztek el.

Mindezek ellenére a nő elmondta, a pénz nem jelent sokat:

Az az általános elképzelés, hogy csak a pénze miatt vagyok vele. Az elején ez volt az egyik követelményem, de csak emiatt nem mentem volna hozzá feleségül. Valójában a legjobbat hozzuk ki egymásból.

Elmondta, hogy amikor ránéznek, arra gondolnak, a pénz miatt csinálja, de ha beszélnek vele, gyorsan rájönnek, mennyi szeretete van a családja felé. Nem érdekli Mark kora, hiszen helyesnek tartja, és szerinte az életkor nem igazán számít.