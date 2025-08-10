"Éjszakai baglyoknak neveljük a gyermekeinket, egyesek szerint ez bántalmazás"

Éjszakai baglyoknak nevelik gyermekeiket a Boazman család tagjai. A 35 éves anya, Emily ugyanis este a legaktívabb és mivel otthon tanítja 9 és 7 éves lányát, Crewt és Knoxot, továbbá 3 éves fiát, Keent, úgy alakítja beosztását, hogy az nekik és neki is megfeleljen. Ez pedig azt jelenti, hogy vacsora csak este 9 után van, éjfélig pedig simán játszhatnak. Ennek köszönhetően a kicsik sokszor csak reggel hajtják álomra a fejüket. Ezt a rutint pedig Emily a TikTok profilján is megosztotta. Videóját látva pedig közölték vele, amit csinál, az gyermekbántalmazás.

TikTokján is megosztotta különleges gyermeknevelési szokásait. Fotó: Forrás: Shutterstock//Melnikov Dmitriy

Emily-t a legtöbben önző szülőnek tartják amiatt, hogy gyermekeinek kell igazodnia az ő szokásaihoz és nem fordítva.

Azt írják, bántalmazás így későn lefektetni a gyerekeket, hogy alvásra és fegyelemre van szükségük, amit meg is kapnak, csak későbbi időpontban, mint mások. A nővéreim és a barátaink is mind éjszakai baglyok, így van egy kis közösségünk, ami este él igazán. Ez az, amit mi ismerünk

- közölte az anya, hozzátéve, a gyerekek így is 9-11 órát alszanak, hogy hajnalban fekszenek le. Ezt követően pedig azt is elárulta, hogyan is néz ki náluk egy nap.

Mint mondja, férje általában este kilenckor áll neki a vacsorának, amit fél 10 körül esznek meg. Ezt követően jön a játék és a házimunka. A legkisebb gyerek éjfél előtt nem sokkal fekszik le, míg lányai éjfél után. Ezt követi a férjével kettesben töltött idő hajnalban.

Én is éjszakai bagoly családban nőttem fel, a férjem is mindig ilyen volt, így sosem voltunk szigorúak a lefekvési idővel kapcsolatban. Amikor azt mondjuk, ideje lefeküdni, akkor le is kell feküdniük. De előbb is elalhatnak, ha akarnak. A kisfiunk például gyakran kéri, hogy hamarabb feküdhessen le, és szinte minden nap alszik késő délután is egy kicsit

- mesélte hozzátéve, a gyerekek reggel fél tíz előtt igazából sosem kelnek.