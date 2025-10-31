Szívmelengető: elhagyhatta a kórházat a magyar kisfiú, aki születése óta ott élt

Október 28-a volt az utolsó napja a kórházban annak a kisfiúnak, aki születése óta ott élt. A 3 éves Danika veleszületett rendellenesség miatt születése óta speciális ápolást igényel, ám szülei lemondtak róla, így a kórház vált az otthonává. A kórházban élő kisfiú sorsa az egész országot megmozgatta, ahogy a Kulturális és Innovációs Minisztériumot is. Október 27-én szívmelengető örömhírt jelentett be Kardosné Gyurkó Katalin miniszteri biztos: a kisfiú végre otthonra talált.

A kórházban élő kisfiút a miniszteri biztos is meglátogatta a kórházban.

Fotó: Facebook / Kardosné Gyurkó Kata

„Minden gyermeknek szüksége van egy otthonra"

A megható eseményekről egy Facebook videóban számolt be a kormánybiztos.

Danika otthonra találhat. 3 éves és az egész ország szívébe lopta magát. Amióta megszületett, a kórház az otthona. Az orvosok és ápolók a családja. De minden gyerek megérdemel egy igazi ölelést, egy otthont, ahol várják. Három hete találkoztam vele. Van egy család, aki szeretné örökbe fogadni őt. Nem könnyű, különleges helyzet. Rengeteg akadály, papír, ügyintézés, de nem adtuk fel. És most megtörtént az első csoda

– fogalmaz a videóban Kardosné Gyurkó Katalin, tele meghatottsággal az örömtől, hogy Danika otthonra talált.

A kórházban élő kisfiú otthonra talált

– A kórház most egészségügyileg felkészíti Danikát, így ő már a héten végre a családba kerülhet. Lesz valaki, aki mesét olvas neki. Valaki, akinek ő a világ közepe. És én is sírok, de ezek most örömkönnyek. Az adminisztráció pedig addig is teszi a dolgát. Én szívből köszönöm mindenkinek, aki előremozdította Danika ügyét. Minden gyermeknek szüksége van egy otthonra – teszi hozzá a videóban, könnyeivel küszködve a miniszteri biztos.

A videó posztolása után egy nappal pedig újabb sikert osztott meg profilján Kardosné Gyurkó Katalin: október 28-án délután már el is hagyhatta a kórházat Danika.