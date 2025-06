Örökbe fogadott Kovács Patrícia és 15 évvel fiatalabb párja: a színésznő lánya is imádja – fotó

A Korhatáros szerelem című filmben a színésznő beleszeret egy nála jóval fiatalabb srácba és a nagy korkülönbség ellenére forró viszonyba kezdenek. Kovács Patrícia azonban sosem gondolta volna, hogy mindez vele a való életben is megtörténhet. A 47 évesen is gyönyörű sztáranyuka eleinte tiltakozott is, amikor egyre közelebbi kapcsolatba került Medveczky Balázzsal…

Kovács Patrícia párja, Medveczky Balázs szintén színész (Fotó: Instagram)

Kovács Patrícia lánya imádja az új családtagot

Amióta 2023-ban felvállalta a színészpáros, hogy szerelmesek, kaptak hideget-meleget. Kovács Patrícia és Medveczky Balázs közt ugyanis 15 év van a sztáranyuka javára, ami miatt rengeteg rosszalló kommentet kaptak, amit ők egyáltalán nem értenek, őket a kor nem foglalkoztatja. És nem foglalkoztatja a színésznő 12 éves lányát, Hannát sem, akinek a saját tempójában ment a bemutatás és az ismerkedés. A tinilány imádja a Hunyadi sorozat sztárját, nagy harmóniában élnek hármasban, illetve egy éve négyesben. Kovács Patrícia és kedvese ugyanis tavaly az örökbefogadás mellett döntöttek, magukhoz vettek egy árva kutyust.

Ez itten egy boldog édes átokfajzat. A Terka. Nem volt ez mindig így… gazdátlanul bolyongott a nagyvilágban, amikor szerencséjére bekerült az Ürömi Menhelyre, ahol végre a legnagyobb figyelemmel vigyáztak rá, amíg mi örökbe nem fogadtuk. Ha tudtok, ti is mentsetek meg egy állatot, vagy segítsétek adománnyal vagy akár önkéntességgel az Ürömi Menhely munkáját, mert most különösen nagy szükségük van rá.

- mutatta be tavaly az új jövevényt a színésznő, akit immár egy éve vettek magukhoz hivatalosan. Az évforduló alkalmából megosztott fotóról kiderül, hogy Hanna is odáig van az új családtagért.