„Szeretném megtalálni őt” - Anna keresi az örökbeadott húgát

Hosszú évek óta keresi a húgát a 20 éves Fazekas Anna. Kisgyermekkorukban választották szét a testvéreket. Az édesanyjuk korán meghalt, Annát a nagyszülei nevelték fel, Janka pedig örökbefogadó családhoz került. Anna most minden követ megmozgat, hogy találkozhasson a húgával.

Anna keresi az örökbeadott húgát Fotó: beküldött

Tragédia miatt esett szét Anna családja

Szörnyű tragédia után szakadt szét a Heves vármegyei család. Az anyukájuk beteg lett, majd meghalt, az apuka pedig nem bírta egyedül a terheket.

Anyukám egy idő után beteg lett és már nem bírta ellátni a dolgokat úgy, ahogy kellett volna; apumnak pedig sok volt mindez a munka mellett

– kezdte a Borsnak Anna.



Csupán egy emléke van a húgáról

Anna a testvére nélkül nőtt fel, de mindig is szerette volna megtalálni a húgát, azonban anonim örökbefogadás történt, így mindenhol falakba ütközött. A közösségi média felületeken is posztol, hátha sikerrel jár. Nem sok emléke van a húgáról, utoljára közel 19 évvel ezelőtt találkoztak.

Emlékszem, hogy kiskoromban egyszer voltunk meglátogatni őt, ekkor már nevelőszülőknél volt. December körül lehetett, mert vittünk neki mikuláscsokit, meg kettő ugyanolyan babát, ami nekem is volt. Egy év korkülönbség van közöttünk

- mondta.

Annának ez a megfakult fénykép maradt a húgáról ( a fehér felsős Janka, a piros pedig Anna) Fotó: beküldött



„Szeretném megtalálni őt”

Anna Egerben él és pékként dolgozik, úgy érzi, hogy az élete csak akkor lehet teljes, ha megtalálja a testvérét. Reméli, hogy jól van és hamarosan magához ölelheti.

Azt üzenem a húgomnak, hogy szeretném megtalálni őt, még ennyi év után is. Eddig is kerestem, de sajnos még nem jártam sikerrel

– mondta Anna, aki nem adja fel a keresést addig, amíg sikerrel nem jár.