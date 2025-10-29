"Vágytam rá, hogy megtudjam, miért fogadtak örökbe, aztán kiderült, hogy a szüleim testvérek"

Ez volt az a pillanat, amire Teresa Weiler egész életében várt: végre találkozhatott a biológiai anyjával. De amire egyáltalán nem számított, az az, hogy szemtől szembe kell néznie biológiai apjával és nagybátyjával is, akikről megdöbbentő módon kiderült, hogy ugyanaz a férfi. Kiderült, a szülei testvérek.

Teresa szülei vér szerinti testvérek voltak, és ezt a titkot a következő 40 évben megtartotta magának.

A most 65 éves Teresát két és fél éves korától Terence apa és Truda anyja nevelte Londonban, és egész életében tudta, hogy örökbe fogadták. Mégis nagyon keveset tudott a vér szerinti szüleiről, és nem is tervezte, hogy felkutatja őket – egészen addig, amíg unokaöccse születése el nem gondolkodtatta azon, hogy egyszer majd neki is lesznek gyermekei. Eleinte nem látott semmi kivetnivalót abban, hogy többet tudjon meg a születése körülményeiről, de amit felfedezett, azt mélyen eltemette magában.

Teresa ezt mondja: „Nagyon boldog gyerekkorom volt. Csak két és fél éves koromban, hároméves koromban mentem a szüleimhez. Már volt két nálam idősebb fiuk. Akkoriban az emberek nem igazán meséltek az örökbefogadott gyerekeknek a hátterükről... Azt hiszem, a szüleim csak azt tudták, hogy ír anyám van, aki hajadon, és azonnal örökbe adott.”

A huszas éveiben döntött úgy Teresa, szeretné tudni, honnan is származik. Teresa kikérte az örökbefogadási iratait a szociális szolgálatoktól, és hét hónappal később elutazott a tanács hivatalába, ahol hozzáférést kapott az aktájához.

„Először is, azt olvastam, hogy anyám, amennyire én tudtam, hajadon anya volt” – emlékszik vissza. „Csak 16 éves volt, ezért nem volt abban a helyzetben, hogy felneveljen, és ahogy tovább olvastam, részletek derültek ki az apámról is.”

Semmi sem készíthette volna fel Teresát a következő meglepetésre.

Azt mondja: „Olvastam, hogy az apám anyám testvére volt, és 14 éves volt, amikor fogantattam. Kicsúszott a lábam alól a talaj. Katolikus családban nevelkedtem. A házasság előtti szexet rosszallóan ítélték el, nemhogy ilyesmit. Végső soron vérfertőzés volt, amit magamban kellett tartanom, és soha senkinek nem mondtam el. Hirtelen egy szörnyű, mocskos titokká váltam, fizikailag rosszul éreztem magam olvasás közben.”