Küszöbön a botrány a ChatGPT-nél: erotikus tartalmak jóváhagyására készül az OpenAI

Az OpenAI bejelentette, hogy hamarosan változások várhatók a ChatGPT működésében: a chatbot ezentúl engedélyezheti és válaszolhat erotikus tartalmakra is.

Erotikus tartalmak jóváhagyására készül a ChatGPT cége Fotó: Unsplash

A cég vezetője, Sam Altman elmondta, az a döntés célja, hogy a mesterséges intelligencia a "felnőtteket felnőttként kezelje".

Decembertől, az életkor-ellenőrzés teljes körű bevezetésével, még több tartalmat engedélyezünk, például erotikus anyagokat is a hitelesített felnőttek számára

- mondta Altman az X-en, ahol azt is hozzátette, hogy az újításnak két verziója lesz. Ez lehetővé teszi, hogy a chatbot "emberibb" legyen, de csak akkor, ha a felhasználó ezt kifejezetten kéri.

Az újítás akár jogi és törvényhozói nyomás alá is helyezheti a technológiai szektort, így talán végre szóba kerülhet a mesterséges intelligencia szabályozásának szigorítása is. Különösen fontos ez a nemrégiben történt tragikus halálesetek tükrében.

Közel sem ez az első ChatGPT botrány

Egy példa erre Matt és Maria Raine esete, akik beperelték az OpenAI-t, miután 16 éves fiuk, Adam Raine öngyilkossága előtt segítséget kért a ChatGPT-től és az segítség nyújtás helyett támogatta döntését.

Az ügy miatt, amely során a fiú és a chatbot közötti beszélgetést bíróság elé vitték, Sam Altman változtatásokat vezetett be a ChatGPT működésében. Elismerte, hogy bár ez egyesek élményéből elvesz majd, a súlyos probléma miatt mindenképpen változtatni kellett.

Mostantól a felnőtt felhasználók új, fejlettebb élményt kapnak, amely engedi az erotikus tartalmak megjelenítését. Ugyanakkor Jenny Kim, a Boies Schiller Flexner ügyvédje kérdéseket vet fel a változással kapcsolatban:

Hogyan fogják biztosítani, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá ehhez a verzióhoz, amely kizárólag felnőtt felhasználók számára nyújt erotikus tartalmakat? Az OpenAI, akárcsak sok más nagy technológiai cég, úgy tűnik, mintha az embereket kísérleti nyúlként kezelné.

Kim jelenleg egy folyamatban lévő ügy részese, amelyben a Meta ellen indítottak pert az Instagram algoritmusának a tinédzserek mentális egészségére gyakorolt negatív hatásai miatt.