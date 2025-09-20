Már a magánéletünkbe is beköltözött ChatGPT? Egy válásért már biztosan felel

Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 14:30
A férfi eddig boldognak hitt házassága egyik pillanatról a másikra tönkrement. A férj a mesterséges intelligenciát okolja.
Az amerikai férfi elmondása szerint a felesége egyre gyakrabban fordult a ChatGPT-hez tanácsért, amikor sérelmeit és családi problémáit akarta megbeszélni. A chatbot azonban kritika nélkül helyeselt a panaszaira, és folyamatosan a férfit állította be hibásnak.

alt=A férj állítja, hogy házassága a ChatGPT miatt ment tönkre
A férj állítja, hogy házassága a ChatGPT miatt ment tönkre / Fotó: US 2015 / Shutterstock

A ChatGPT valóban torzítja az igazságérzetünket?

A pár majdnem tizenöt évig volt együtt, kapcsolatukban persze akadtak hullámvölgyek. 2023-ban már egyszer a válás szélére kerültek, ám végül sikerült rendezniük a vitákat, így két gyermeküket továbbra is közösen, békésebb légkörben nevelték. Két év nyugodtabb időszak után azonban újra kiéleződtek a konfliktusok, mivel a férj szerint a felesége zaklatottabbá vált, és a régi sérelmek ismét felszínre kerültek. -írja az Origo. 

Ekkor derült ki, hogy a nő a ChatGPT-t nemcsak beszélgetőtársnak, hanem kvázi terapeutának tekintette, és hosszú beszélgetésekben osztotta meg vele problémáit. A férj úgy véli, a chatbot torzította a felesége látásmódját, mivel megerősítette abban, hogy kizárólag ő az áldozat, miközben minden felelősséget a férjre hárított.

Egy drámai pillanat különösen megdöbbentette a férjet, mert egy heves veszekedés közben tízéves kisfiuk SMS-ben kérlelte az anyját, hogy ne váljanak el. A nő azonban ösztönösen nem saját maga reagált a gyermekének, hanem a ChatGPT-től kért választ. Ez a mozzanat a férj számára világossá tette, milyen mélyen beépült a chatbot a felesége döntéseibe és érzelmi világába.

A férfi szerint mindössze néhány hét alatt omlott össze a korábban stabilnak tűnő házasságuk. A válási folyamat jelenleg is zajlik, és ő a mesterséges intelligenciát is felelőssé teszi a család széthullásáért. Mint fogalmazott:

„A ChatGPT nem nyújt objektív értékelést. Csak visszhangozza azt, amit elé teszel”

- zárta le gondolatait a férfi.

 

