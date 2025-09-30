Így közöld a gyerekkel, hogy elváltok – Pszichológus segít

A válás mindig egy krízishelyzet. Nemcsak a két felnőtt életében, hanem a gyerekek lelkében is törést okozhat – gyakran olyan mélyet, amelynek a hatásai felnőttkorig elkísérik őket. Ezt megelőzendő fontos, hogy őszintén, nyíltan tudják megbeszélni a gyerekeikkel a szülők, ha válásra adják a fejüket. Vigyázni kell azonban a részletek közlésével, az időzítéssel és a kommunikációs stílussal.

Királymezei Ágnes krízistanácsadó szak- és gyerekpszichológus elmondta, hogyan kell kommunikálni a gyerekekkel, ha a szülők válásra adják a fejüket

Mikor és hogyan mondjuk el a válást?

Egy válás gyerekszemmel hatalmas krízis. Királymezei Ágnes gyerekpszichológus szerint nem lehet „jókor” időzíteni; legyen bármennyi idős a válni készülő szülők gyereke, feltehetően nem fogja megúszni a folyamatot valamilyen lelki megrázkódtatás nélkül.

Nem elég annyit mondani, hogy »továbbra is szeretünk« – ez nem nyugtatja meg a gyereket. Hol, hogyan, kivel fog a későbbiekben élni, esetleg óvodát, iskolát is kell-e váltania – ezek a kardinális kérdések fognak cikázni a fejében”

– emeli ki a szakember, hozzátéve, hogy a gyerek reakciói szélsőségesek, és teljesen normálisak is lehetnek. „Sírás, dühreakciók, agresszív megnyilvánulások, kiszámíthatatlan viselkedés, befelé fordulás, háttérbe szorulás, emberi kapcsolatok kizárása – ezek mind előfordulhatnak, ha egy gyerek tudomást szerez arról, hogy a szülei válni készülnek” – magyarázza a szakpszichológus. A nagyobb gyerekek között ugyanakkor akadnak olyanok, akik meglepően éretten állnak hozzá az új helyzethez.

„Ők elkönyvelik magukban a válás tényét, belátják a szüleik problémáit és azok megoldhatatlanságát” – állítja Királymezei Ágnes.

A kulcs: őszinteség, türelem, jelenlét

A válás bejelentésekor a szülők gyakran a saját érzéseikre koncentrálnak a gyereké helyett. Királymezei Ágnes gyakran találkozik a szülők meggondolatlanságával, saját érdekeik túlhangsúlyozásával és egymás hibáztatásával. A legnagyobb kárt akkor okozzák, ha nem készülnek fel rendesen a gyerekkel való beszélgetésre.

Csak akkor üljenek le a gyerekkel a szülők, ha felkészültek ésszerű magyarázatokkal. Számítsanak arra is, hogy a gyerek váratlan kérdéseket is feltehet, például hogy miatta válnak-e el.”

Egy pszichológus szerepe

Egy jó szakember sokat segíthet egy gyereknek, hogy túllendüljön a szülei válásának időszakán. Sok esetben azonban nem mindenki jut el időben szakemberhez. „Önmagában a lehetőség, hogy szakember segítsen ebben a krízishelyzetben, szükséges lenne, de ehhez nincs elég szakember” – vallotta be Királymezei Ágnes. Az esetleges terápiák kapcsán hozzátette: a pszichológus szerepe mindig egyéni. Van, akinek már néhány beszélgetés is segít, míg másnak hosszabb utat kell bejárnia.