Szomorú kislány a plüssállatával a válás előtt álló szüleik előtt

Így közöld a gyerekkel, hogy elváltok – Pszichológus segít

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 09:15
Hogyan lehet a legkevesebb sérülést okozva kommunikálni a gyereknek arról, hogy széthullik a család? Pontosan mikor érdemes beszélni a válásról? Mit kérdezhet a gyerek, és mit válaszoljunk rá? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket segít megválaszolni cikkünkben egy tapasztalt gyerekpszichológus, Királymezei Ágnes.
A válás mindig egy krízishelyzet. Nemcsak a két felnőtt életében, hanem a gyerekek lelkében is törést okozhat – gyakran olyan mélyet, amelynek a hatásai felnőttkorig elkísérik őket. Ezt megelőzendő fontos, hogy őszintén, nyíltan tudják megbeszélni a gyerekeikkel a szülők, ha válásra adják a fejüket. Vigyázni kell azonban a részletek közlésével, az időzítéssel és a kommunikációs stílussal.

A képen Királymezei Ágnes akivel a válásról és a gyermekek érzelmi biztoságáról beszélgettünk.
Királymezei Ágnes krízistanácsadó szak- és gyerekpszichológus elmondta, hogyan kell kommunikálni a gyerekekkel, ha a szülők válásra adják a fejüket

Mikor és hogyan mondjuk el a válást?

Egy válás gyerekszemmel hatalmas krízis. Királymezei Ágnes gyerekpszichológus szerint nem lehet „jókor” időzíteni; legyen bármennyi idős a válni készülő szülők gyereke, feltehetően nem fogja megúszni a folyamatot valamilyen lelki megrázkódtatás nélkül.

Nem elég annyit mondani, hogy »továbbra is szeretünk« – ez nem nyugtatja meg a gyereket. Hol, hogyan, kivel fog a későbbiekben élni, esetleg óvodát, iskolát is kell-e váltania – ezek a kardinális kérdések fognak cikázni a fejében”

– emeli ki a szakember, hozzátéve, hogy a gyerek reakciói szélsőségesek, és teljesen normálisak is lehetnek. „Sírás, dühreakciók, agresszív megnyilvánulások, kiszámíthatatlan viselkedés, befelé fordulás, háttérbe szorulás, emberi kapcsolatok kizárása – ezek mind előfordulhatnak, ha egy gyerek tudomást szerez arról, hogy a szülei válni készülnek” – magyarázza a szakpszichológus. A nagyobb gyerekek között ugyanakkor akadnak olyanok, akik meglepően éretten állnak hozzá az új helyzethez.

„Ők elkönyvelik magukban a válás tényét, belátják a szüleik problémáit és azok megoldhatatlanságát” – állítja Királymezei Ágnes.  

A kulcs: őszinteség, türelem, jelenlét

A válás bejelentésekor a szülők gyakran a saját érzéseikre koncentrálnak a gyereké helyett. Királymezei Ágnes gyakran találkozik a szülők meggondolatlanságával, saját érdekeik túlhangsúlyozásával és egymás hibáztatásával. A legnagyobb kárt akkor okozzák, ha nem készülnek fel rendesen a gyerekkel való beszélgetésre.

Csak akkor üljenek le a gyerekkel a szülők, ha felkészültek ésszerű magyarázatokkal. Számítsanak arra is, hogy a gyerek váratlan kérdéseket is feltehet, például hogy miatta válnak-e el.”

Egy pszichológus szerepe

Egy jó szakember sokat segíthet egy gyereknek, hogy túllendüljön a szülei válásának időszakán. Sok esetben azonban nem mindenki jut el időben szakemberhez. „Önmagában a lehetőség, hogy szakember segítsen ebben a krízishelyzetben, szükséges lenne, de ehhez nincs elég szakember” – vallotta be Királymezei Ágnes. Az esetleges terápiák kapcsán hozzátette: a pszichológus szerepe mindig egyéni. Van, akinek már néhány beszélgetés is segít, míg másnak hosszabb utat kell bejárnia.

A válófélben lévő szülők a saját lelki problémáikon túl a gyerekük problémájával is nehezen képesek megküzdeni.”

Egy, a kisfiával válásról beszélgető édesanya
A gyerekek sokszor már jóval a válás bejelentése előtt megérzik, hogy gond van
Fotó: Ground Picture /  Shutterstock 

Hosszú távú megoldások

A válás utáni újrakezdés nem csak a szülőknek nehéz. A gyerek elveszíti a régi biztonságos világát. „Az az érzelmi biztonság, amely a korábbi családi élet által megadatott, a család felbomlásával széthullik, így a gyerek könnyen talajvesztetté válik és elbizonytalanodik. A közös szülői felügyelet és a váltott gondoskodás elvileg megoldás lehetne, de a gyakorlatban sok a buktató. A gyerek életét a folyamatos átállás, a labilitás, a folyamatos alkalmazkodás uralná, mindig más szobába térne haza, más lenne a napirendje, más szabályoknak kellene megfelelnie. Mindez nem biztos, hogy jót tesz a gyerek lelkének” – hangsúlyozza Királymezei Ágnes.

Mit tehet a szülő?

A pszichológus szerint a legfontosabb, hogy a gyerek érezze: bármi is történik a felnőttek között, ő nincs magára hagyva. A szülők feladata, hogy újra és újra elmondják, megmutassák a gyermeküknek: az ő érdeke a legfőbb szempont. Ilyen helyzetben a legnagyobb ajándék, amit adhatnak neki, hogy biztosítják arról: továbbra is biztonságban érezheti magát – még akkor is, ha két külön otthonban nő fel.

