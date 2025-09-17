Megcsaltak? Ez az 5 kérdés megmondja, hogy maradj vagy menekülj

Dobrev Klára saját oldalán is reagált a beszédtémát nyújtó történetre, amelyben férje, Gyurcsány Ferenc és egy, a pártban dolgozó munkatársa eltitkolt kapcsolatáról esik szó. A sztoriból az is kiderül, hogy a szerelmi viszony később nyílt titokká formálódott, és a megcsalt fél, Klára is tudomást szerzett róla.

Néhány kulcskérdés segíthet megérteni, mit kell tenned, ha megcsalt a párod.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A Gyurcsány-Dobrev eset kapcsán vizsgálunk most meg 5 olyan pontot, amit érdemes mérlegelni, ha hasonló helyzetben találnád magad.

„Mit kellene tennem, ha megcsalt a párom?”

Hiába fáj hihetetlenül, és hiába érzed úgy, hogy ezt nem fogod túlélni, még sincs egyértelmű válasz.

Tény, hogy nem minden hűtlenség ugyanolyan. Ahogyan a kapcsolatok sem egyformák. Vannak, akik képesek újra felépíteni a bizalmat, de vannak, akik kérdés nélkül hátat fordítanak egymásnak.

A megcsalás egy sokkal összetettebb érzelmi feladatot ró a nyakadba, mint gondolnád. Ilyenkor nemcsak a párkapcsolaton ejt mély sebeket a párod. A te önbecsülésed is meginog, és megkérdőjelezed a döntéseidet. Folyton azon agyalsz, hogy mit kellett volna másképp csinálnod. Ezek a gondolatok cikáznak a fejedben körbe-körbe; a zuhany alatt, a vonaton, a semmibe bámulva, a munkában, és a barátokkal is...

Most segítünk 5 kérdéssel, amit érdemes feltenned magadnak, ha megcsaltak. De a döntést egyedül kell meghoznod!

1. Botlás vagy hajlam?

Találtál egy rúzst a kocsiban, vagy előkerült egy üzenetváltás? A szembesítés után pedig jött a megbánás, a könnyek, esetleg még szép ígéretek is? Ez mind szép és jó lehet, de ne higgy el mindent első szóra! Ne hagyd, hogy a szeretet és a kötődés lenyomja a józan ész logikáját.

A pszichológia szerint, ha ismétlődő hűtlenségről van szó, az okokat – az esetek nagy többségében – az önkontroll hiányában, és az a kapcsolati dinamika működésében érdemes keresni. Ezt úgy teheted meg, hogy távolabbról is megvizsgálod a helyzetet.

Fordult már elő hasonló korábban?

Ha ilyen nem is, de kevésbé súlyos határátlépések?

Ez az első, de valamiért nem lepődtél meg annyira?

Válaszolj őszintén, mert csak utána érdemes elmerülnöd a mélyebb, kapcsolati kérdések megválaszolásában.