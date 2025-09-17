Megcsaltak? Ez az 5 kérdés megmondja, hogy maradj vagy menekülj

Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 13:15
Maradj vagy menekülj? Gyurcsány Ferenc hűtlenségének története csak erősíti azt a tényt, hogy egy viszony vagy affér kezelése soha nem fekete vagy fehér, univerzális útmutatók alapján történik, és sosem egyértelmű a megcsalt fél döntése sem. Mutatunk 5 kulcskérdést, ami segíthet eligazodni a zűrzavarban. 
Bors
A szerző cikkei

Dobrev Klára saját oldalán is reagált a beszédtémát nyújtó történetre, amelyben férje, Gyurcsány Ferenc és egy, a pártban dolgozó munkatársa eltitkolt kapcsolatáról esik szó. A sztoriból az is kiderül, hogy a szerelmi viszony később nyílt titokká formálódott, és a megcsalt fél, Klára is tudomást szerzett róla.

Megcsalás a nő háta mögött, ölelkező pár.
Néhány kulcskérdés segíthet megérteni, mit kell tenned, ha megcsalt a párod.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

A Gyurcsány-Dobrev eset kapcsán vizsgálunk most meg 5 olyan pontot, amit érdemes mérlegelni, ha hasonló helyzetben találnád magad.

„Mit kellene tennem, ha megcsalt a párom?” 

Hiába fáj hihetetlenül, és hiába érzed úgy, hogy ezt nem fogod túlélni, még sincs egyértelmű válasz. 

Tény, hogy nem minden hűtlenség ugyanolyan. Ahogyan a kapcsolatok sem egyformák. Vannak, akik képesek újra felépíteni a bizalmat, de vannak, akik kérdés nélkül hátat fordítanak egymásnak.

A megcsalás egy sokkal összetettebb érzelmi feladatot ró a nyakadba, mint gondolnád. Ilyenkor nemcsak a párkapcsolaton ejt mély sebeket a párod. A te önbecsülésed is meginog, és megkérdőjelezed a döntéseidet. Folyton azon agyalsz, hogy mit kellett volna másképp csinálnod. Ezek a gondolatok cikáznak a fejedben körbe-körbe; a zuhany alatt, a vonaton, a semmibe bámulva, a munkában, és a barátokkal is... 

Most segítünk 5 kérdéssel, amit érdemes feltenned magadnak, ha megcsaltak. De a döntést egyedül kell meghoznod! 

1. Botlás vagy hajlam? 

Találtál egy rúzst a kocsiban, vagy előkerült egy üzenetváltás? A szembesítés után pedig jött a megbánás, a könnyek, esetleg még szép ígéretek is? Ez mind szép és jó lehet, de ne higgy el mindent első szóra! Ne hagyd, hogy a szeretet és a kötődés lenyomja a józan ész logikáját. 

A pszichológia szerint, ha ismétlődő hűtlenségről van szó, az okokat – az esetek nagy többségében – az önkontroll hiányában, és az a kapcsolati dinamika  működésében érdemes keresni. Ezt úgy teheted meg, hogy távolabbról is megvizsgálod a helyzetet.

  • Fordult már elő hasonló korábban? 
  • Ha ilyen nem is, de kevésbé súlyos határátlépések? 
  • Ez az első, de valamiért nem lepődtél meg annyira? 

Válaszolj őszintén, mert csak utána érdemes elmerülnöd a mélyebb, kapcsolati kérdések megválaszolásában. 

2. Van még esély a bizalom felépítésére? 

Adj időt magadnak, hogy átgondolhasd ezt a kérdést, és közben figyelj arra, hogyan viselkedik veled jelenleg! 

Vádaskodik és felelősséget hárít? Vagy próbálja jóvátenni – tettekkel is, nemcsak szavakkal?

A bizalom nem egyik napról a másikra fog visszaépülni. Sőt, arra is fel kell készülnöd, hogy sosem lesz már olyan erős, mint korábban. Ha már most minden zsigeredben úgy érzed, hogy gyanakvásra ad okot, akkor lehet, hogy nem is igazán szeretnéd újra megpróbálni, és kitenni saját magadat ennek az érzelmileg megterhelő időszaknak. 

3. Miért vagy valójában szomorú? 

Egy hűtlenség tényleg elképesztő sebeket tud okozni. De előfordulhat, hogy nem is a párodat vagy a kapcsolatodat gyászolod, inkább a képet, amit felépítettél róla. Az illúziót, amit elképzeltél magatokról. A közös jövő képét. 

Ez egy teljesen megszokott jelenség. A pszichológia álláspontja az, hogy a  hűtlenség utáni működés, nagyon hasonlít a gyászhoz. Elvesztettél valamit, ami nagyon fontos szerepet töltött be az életedben, de ez nem jelenti azt, hogy még mindig szereted. Ne keverd össze a szeretet, a veszteség fájdalmával! 

4. Érez bűntudatot, vagy nem is bánja, hogy lebukott?

Megcsalás utáni veszekedés egy férfi és nő között.
Felelősséghárítás és támadás, pedig ő volt hűtlen? Nem ritka, de nem is jó jel.
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Hihetetlen, de a magcsalók körében vannak, akik szándékosan buktatják le magukat. Ez sokszor nem is azt jelenti, hogy válni szeretnének, csak nem bírják el a titkot, amit állandó jelleggel bújtatniuk kell a párjuk elől. Ha nem látod rajta a megbánást, hárít, védekezik, visszatámad; akkor nem túl valószínű, hogy változást fogsz tapasztalni, és ha nincs változás, akkor a hűtlenséghez vezető minták is megmaradnak; az affér is újra megtörténhet.

5. Hol vagy te ebben a történetben?

Ez a legfontosabb pont, mert a tanulság, amit meg kell értened ebből a történetből, az nem is az, hogy ő mit tett, hanem, hogy te ki vagy.

Az, hogy megcsalt a párod, egyáltalán nem egyenlő azzal, hogy veled bármi baj lenne. A párod volt az, aki nem látta az értékeidet, így nem tudta becsülni se azt, amit adtál neki. Te tudod, hogy mik az erényeid, mit adtál bele ebbe a párkapcsolatba. Bármikor dönthetsz a saját sorsodról. Nem kell semmit csak azért elviselned, mert „már olyan rég óta együtt vagytok” és stb.! 

Összegezz! 

Gondold végig, hogyan juthatott arra a döntésre, ami idáig vezetett benneteket! Itt az idő, hogy kitaláld, mire vágysz, mit érdemelsz, és csakis te tudhatod, hogy ehhez maradnod, vagy menned kell. 

Ne döntsd el ma, de ne halogasd örökké! Egy megcsalás feldolgozása nagy érzelmi hullámvasutat jelent a mindennapokban. Ne sürgesd magad, de figyelj, hogy ne is ragadj bele egy olyan párkapcsolatba, ahol napról-napra egyre bizonytalanabbnak, kevesebbnek érzed magad. Ha eltelik egy kis idő, úgyis érezni fogod, merre kellene elindulnotok, van-e esély a javulásra vagy inkább a válás mellett kellene döntenetek.

Sok szakértő, pszichológus segíti tippekkel azokat, akik egy hűtlenség után nem tudnak dönteni:

