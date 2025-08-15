UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Iskolakezdés pánik nélkül? Szakpszichológus árulja el, hogy segíthetsz a gyermekednek a szorongás leküzdésében

Szülők iskola
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 09:45
A felkészülésben a szülők tudatos támogatása sokat segíthet. Sok gyermekben kelt szorongást az iskolakezdés.
Az iskolakezdés izgalommal és várakozással teli időszak, de sok gyermek számára szorongással is járhat.

A szülők gyakran nem tudják, hogy mikor természetes a félelem, és mikor jelezhet komolyabb pszichés nehézséget. Királymezei Ágnes krízistanácsadó szakpszichológus gyakorlati tanácsokkal és konkrét példákkal segít eligazodni a szülőknek, hogy támogathassák gyermeküket az iskolai élet első hónapjaiban. 

Milyen jelek utalnak arra, hogy a gyermek szorong az iskolakezdés miatt? 

Önmagában az a tény, hogy egy gyermek szorong az iskolakezdéstől már jelzés arra, hogy a pszichés fejlettsége nem valószínű, hogy elérte azt az érettségi szintet, ami az iskolába lépéshez szükséges lenne.

– mondja Királymezei Ágnes. 

Az iskolaérettség nem csak az „okosságból” áll. Két területet kell figyelembe venni: a mentális-kognitív érettséget és a pszichés-munkaérettséget. Ha ezek közül az egyik még nem elég fejlett, a tanulási folyamat sérülhet. Sokszor a teljesen értelmes, de pszichésen még nem érett gyerekeket is beiskolázzák:

[...] totálisan kockáztatva a gyermekben rejlő jó képességeket azzal, hogy nem lesz kellő ideig figyelme, hogy mozgékonyabb lesz az átlagosnál, vagy éppen túl fáradékony,  hogy nem tud csendben maradni, hogy egyre inkább elveszíti a motivációját a tanulás iránt.

Az idegrendszeri érést nem lehet megerőszakolni

 – figyelmeztet a szakpszichológus.

Hogyan segíthet a szülő a szorongás oldásában?

A felkészítés kulcsa lehet például a pozitív élmények megosztása. A szakértő azt tanácsolja: 

Meséljenek saját pozitív élményeikről, az nagyon fog tetszeni a kicsiknek, hogy anya vagy apa milyen klassz dolgokat mesél, amivel ők szembesültek a suliba- amikor anya/apa kezdett el iskolába járni...

Ezen kívül fontos, hogy a gyermek aktívan részt vegyen az előkészületekben: együtt válasszák ki az íróasztalt, széket, lámpát, tolltartót, ceruzákat, kulacsot, uzsonnás táskát. A saját tanulósarok berendezése erősíti a biztonságérzetet. 

Jó, ha a szülő beszél arról is, mennyi új élmény várja a gyermeket: írás, olvasás, számolás, kirándulások, sportolási lehetőségek, versenyek. De az első évben nem ajánlott túlterhelni különórákkal – a hangsúly inkább az alapok megszilárdításán legyen. 

Mit tegyen a szülő, ha a szorongás az iskolakezdés után sem múlik? 

Nagyon fontos az iskolakezdés első pillanatától, hogy egy következetes, a gyermek számára minden gond nélkül követhető szabályrendszer legyen felállítva az iskolába járással, az otthoni tanulással kapcsolatban.

 – mondja Királymezei Ágnes. A reggeli rutin, a táska bepakolása, a leckeírás és a lefekvés idejének következetes betartása mind-mind ide tartoznak.  

Vigyázat szülők: 

a gyermeki logika, a gyermeki játszmák kimeríthetetlen tárházával találkozhatunk, átvehetik az irányítást, dacolnak, ellenállnak esetleg a zsarolási technikákat is bevethetik velünk szemben. Ne feledjük a gyermek érdekében kell időnként a határozottabb, szabálykövetést  betartó szülői attitűddel rendelkeznünk, amivel mindenki jól jár – a gyermek is és a szülő is.

Ha a gyermek szorong, figyelmeztető jelek lehetnek:

  • Kudarcélmények a tanulásban 
  • Figyelmetlenség 
  • Túlmozgás 
  • Fáradékonyság 
  • Beilleszkedési nehézségek 
  • Motivációvesztés 
  • A házi feladat elnyújtása 
Királymezei Ágnes szerint, ilyenkor a legfontosabb, hogy a szülő elérje, hogy a gyerek őszintén beszéljen a problémáiról. Ehhez jó technika, – a szokásos “Mi volt az iskolában?” kérdés mantrázása helyett – a konkrét kérdések alkalmazása:  

  • Mi történt olvasásórán?  
  • Kivel beszélgettél?  
  • Mi volt ma a legjobb vagy a legrosszabb történés?  

Ez segít megnyitni a gyermeket a beszélgetésre. 

Mikor forduljunk szakemberhez?

A szülő bármilyen probléma esetén konzultáljon a pedagógussal az észrevételei miatt.

Ha pedig a problémák hónapokig fennállnak, a kudarcok sokasodása folyamatos, akkor szakemberhez kell fordulni. A területileg illetése Pedagógiai Szakszolgálatoktól kérhetnek a szülők szakvizsgálatot. Királymezei hozzáteszi: 

Mivel hosszú hónapok mire időpontot lehet kapni szakvizsgálatra, azért ezeket a felmerülő gondokat időben el kell kezdeni feltárni, kivizsgáltatni, vesztenivaló nincs.

A szakértő legfontosabb tanácsa: 

Legyen boldog gyerekkora – az az egészséges személyiségfejlődés egyik záloga."

10 szorongáskezelési technika gyerekeknek | 5 perces technikák a megnyugvásra:

