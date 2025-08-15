Iskolakezdés pánik nélkül? Szakpszichológus árulja el, hogy segíthetsz a gyermekednek a szorongás leküzdésében

Az iskolakezdés izgalommal és várakozással teli időszak, de sok gyermek számára szorongással is járhat.

Sok gyermek esik át úgy a beiskolázáson, hogy még nem feltétlen érett meg arra

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

A szülők gyakran nem tudják, hogy mikor természetes a félelem, és mikor jelezhet komolyabb pszichés nehézséget. Királymezei Ágnes krízistanácsadó szakpszichológus gyakorlati tanácsokkal és konkrét példákkal segít eligazodni a szülőknek, hogy támogathassák gyermeküket az iskolai élet első hónapjaiban.

Milyen jelek utalnak arra, hogy a gyermek szorong az iskolakezdés miatt?

Önmagában az a tény, hogy egy gyermek szorong az iskolakezdéstől már jelzés arra, hogy a pszichés fejlettsége nem valószínű, hogy elérte azt az érettségi szintet, ami az iskolába lépéshez szükséges lenne.

– mondja Királymezei Ágnes.

Az iskolaérettség nem csak az „okosságból” áll. Két területet kell figyelembe venni: a mentális-kognitív érettséget és a pszichés-munkaérettséget. Ha ezek közül az egyik még nem elég fejlett, a tanulási folyamat sérülhet. Sokszor a teljesen értelmes, de pszichésen még nem érett gyerekeket is beiskolázzák:

[...] totálisan kockáztatva a gyermekben rejlő jó képességeket azzal, hogy nem lesz kellő ideig figyelme, hogy mozgékonyabb lesz az átlagosnál, vagy éppen túl fáradékony, hogy nem tud csendben maradni, hogy egyre inkább elveszíti a motivációját a tanulás iránt.

Az idegrendszeri érést nem lehet megerőszakolni

– figyelmeztet a szakpszichológus.

Hogyan segíthet a szülő a szorongás oldásában?

Vannak technikák, amikkel a szülő megkönnyítheti az iskolakezdést a gyermeke számára

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai hírlap

A felkészítés kulcsa lehet például a pozitív élmények megosztása. A szakértő azt tanácsolja:

Meséljenek saját pozitív élményeikről, az nagyon fog tetszeni a kicsiknek, hogy anya vagy apa milyen klassz dolgokat mesél, amivel ők szembesültek a suliba- amikor anya/apa kezdett el iskolába járni...

Ezen kívül fontos, hogy a gyermek aktívan részt vegyen az előkészületekben: együtt válasszák ki az íróasztalt, széket, lámpát, tolltartót, ceruzákat, kulacsot, uzsonnás táskát. A saját tanulósarok berendezése erősíti a biztonságérzetet.

Jó, ha a szülő beszél arról is, mennyi új élmény várja a gyermeket: írás, olvasás, számolás, kirándulások, sportolási lehetőségek, versenyek. De az első évben nem ajánlott túlterhelni különórákkal – a hangsúly inkább az alapok megszilárdításán legyen.