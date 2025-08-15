Iskolakezdés pánik nélkül? Szakpszichológus árulja el, hogy segíthetsz a gyermekednek a szorongás leküzdésében

Az iskolakezdés izgalommal és várakozással teli időszak, de sok gyermek számára szorongással is járhat.
A szülők gyakran nem tudják, hogy mikor természetes a félelem, és mikor jelezhet komolyabb pszichés nehézséget. Királymezei Ágnes krízistanácsadó szakpszichológus gyakorlati tanácsokkal és konkrét példákkal segít eligazodni a szülőknek, hogy támogathassák gyermeküket az iskolai élet első hónapjaiban.
Önmagában az a tény, hogy egy gyermek szorong az iskolakezdéstől már jelzés arra, hogy a pszichés fejlettsége nem valószínű, hogy elérte azt az érettségi szintet, ami az iskolába lépéshez szükséges lenne.
– mondja Királymezei Ágnes.
Az iskolaérettség nem csak az „okosságból” áll. Két területet kell figyelembe venni: a mentális-kognitív érettséget és a pszichés-munkaérettséget. Ha ezek közül az egyik még nem elég fejlett, a tanulási folyamat sérülhet. Sokszor a teljesen értelmes, de pszichésen még nem érett gyerekeket is beiskolázzák:
[...] totálisan kockáztatva a gyermekben rejlő jó képességeket azzal, hogy nem lesz kellő ideig figyelme, hogy mozgékonyabb lesz az átlagosnál, vagy éppen túl fáradékony, hogy nem tud csendben maradni, hogy egyre inkább elveszíti a motivációját a tanulás iránt.
Az idegrendszeri érést nem lehet megerőszakolni
– figyelmeztet a szakpszichológus.
A felkészítés kulcsa lehet például a pozitív élmények megosztása. A szakértő azt tanácsolja:
Meséljenek saját pozitív élményeikről, az nagyon fog tetszeni a kicsiknek, hogy anya vagy apa milyen klassz dolgokat mesél, amivel ők szembesültek a suliba- amikor anya/apa kezdett el iskolába járni...
Ezen kívül fontos, hogy a gyermek aktívan részt vegyen az előkészületekben: együtt válasszák ki az íróasztalt, széket, lámpát, tolltartót, ceruzákat, kulacsot, uzsonnás táskát. A saját tanulósarok berendezése erősíti a biztonságérzetet.
Jó, ha a szülő beszél arról is, mennyi új élmény várja a gyermeket: írás, olvasás, számolás, kirándulások, sportolási lehetőségek, versenyek. De az első évben nem ajánlott túlterhelni különórákkal – a hangsúly inkább az alapok megszilárdításán legyen.
Nagyon fontos az iskolakezdés első pillanatától, hogy egy következetes, a gyermek számára minden gond nélkül követhető szabályrendszer legyen felállítva az iskolába járással, az otthoni tanulással kapcsolatban.
– mondja Királymezei Ágnes. A reggeli rutin, a táska bepakolása, a leckeírás és a lefekvés idejének következetes betartása mind-mind ide tartoznak.
a gyermeki logika, a gyermeki játszmák kimeríthetetlen tárházával találkozhatunk, átvehetik az irányítást, dacolnak, ellenállnak esetleg a zsarolási technikákat is bevethetik velünk szemben. Ne feledjük a gyermek érdekében kell időnként a határozottabb, szabálykövetést betartó szülői attitűddel rendelkeznünk, amivel mindenki jól jár – a gyermek is és a szülő is.
Királymezei Ágnes szerint, ilyenkor a legfontosabb, hogy a szülő elérje, hogy a gyerek őszintén beszéljen a problémáiról. Ehhez jó technika, – a szokásos “Mi volt az iskolában?” kérdés mantrázása helyett – a konkrét kérdések alkalmazása:
Ez segít megnyitni a gyermeket a beszélgetésre.
A szülő bármilyen probléma esetén konzultáljon a pedagógussal az észrevételei miatt.
Ha pedig a problémák hónapokig fennállnak, a kudarcok sokasodása folyamatos, akkor szakemberhez kell fordulni. A területileg illetése Pedagógiai Szakszolgálatoktól kérhetnek a szülők szakvizsgálatot. Királymezei hozzáteszi:
Mivel hosszú hónapok mire időpontot lehet kapni szakvizsgálatra, azért ezeket a felmerülő gondokat időben el kell kezdeni feltárni, kivizsgáltatni, vesztenivaló nincs.
A szakértő legfontosabb tanácsa:
„Legyen boldog gyerekkora – az az egészséges személyiségfejlődés egyik záloga."
