Újabb sztárpárnak vége: 29 év házasság után adta be a válópert az énekes felesége

Akon válik: talán bluest énekelhet azután, hogy Akon felesége, Tomeka Thiam úgy döntött, hogy szakít közel három évtizedes házasság után. A People magazin által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Thiam csütörtökön válókeresetet nyújtott be „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva.
Az 52 éves rapper, aki nagy felháborodást keltett, amikor állítólag megütött egy biztonsági őrt egy oroszországi fellépése során, 1996. szeptember 15-én feleségül vette Thiamet – ami azt jelenti, hogy mindössze négy nap választotta el őket 29. házassági évfordulójuk megünneplésétől, amikor Thiam beadta a válókeresetet.
Thiam kérte 17 éves lányuk közös jogi és fizikai felügyeleti jogát, és megjegyezte, hogy a különválásuk dátuma még nincs kőbe vésve. Emellett házastársi apanázst is szeretne magának, és kérte a bíróságot, hogy akadályozza meg elidegenedett férjét abban, hogy tőle kérjen házastársi tartást.
A Daily Mail megkereste Akon képviselőjét, hogy nyilatkozzon az ügyben, de egyelőre nem kaptak választ.
Akon, született nevén Alioune Badara Thiam, még nem reagált nyilvánosan a beadványra. A helyzet bonyolultnak tűnik, mivel a Bananza művészének több házastársa is van. Szenegálból származik, ahol a poligámia megengedett. A Right Now rappernek összesen kilenc gyermeke van.
Akon egy 2022-es, a The Zeze Mills Show- ban való szereplése során azt mondta, hogy a poligámia „a kultúránk része”.
„Számomra ez normálisnak tűnik, mert ez a kultúránk” – mondta. „Nem léptünk ki az afrikai kultúránkból, amikor a nyugati világba értünk. Látod, a nyugati világ hibája az volt, hogy mindezeket a szabályokat anélkül alkották meg, hogy figyelembe vették volna a természetet.”
