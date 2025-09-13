Újabb sztárpárnak vége: 29 év házasság után adta be a válópert az énekes felesége

Akon válik: talán bluest énekelhet azután, hogy Akon felesége, Tomeka Thiam úgy döntött, hogy szakít közel három évtizedes házasság után. A People magazin által megszerzett bírósági dokumentumok szerint Thiam csütörtökön válókeresetet nyújtott be „kibékíthetetlen ellentétekre” hivatkozva.

Akon válik

Fotó: hachiware / Shutterstock

Az 52 éves rapper, aki nagy felháborodást keltett, amikor állítólag megütött egy biztonsági őrt egy oroszországi fellépése során, 1996. szeptember 15-én feleségül vette Thiamet – ami azt jelenti, hogy mindössze négy nap választotta el őket 29. házassági évfordulójuk megünneplésétől, amikor Thiam beadta a válókeresetet.

Thiam kérte 17 éves lányuk közös jogi és fizikai felügyeleti jogát, és megjegyezte, hogy a különválásuk dátuma még nincs kőbe vésve. Emellett házastársi apanázst is szeretne magának, és kérte a bíróságot, hogy akadályozza meg elidegenedett férjét abban, hogy tőle kérjen házastársi tartást.

A Daily Mail megkereste Akon képviselőjét, hogy nyilatkozzon az ügyben, de egyelőre nem kaptak választ.

Akon, született nevén Alioune Badara Thiam, még nem reagált nyilvánosan a beadványra. A helyzet bonyolultnak tűnik, mivel a Bananza művészének több házastársa is van. Szenegálból származik, ahol a poligámia megengedett. A Right Now rappernek összesen kilenc gyermeke van.

Akon egy 2022-es, a The Zeze Mills Show- ban való szereplése során azt mondta, hogy a poligámia „a kultúránk része”.

„Számomra ez normálisnak tűnik, mert ez a kultúránk” – mondta. „Nem léptünk ki az afrikai kultúránkból, amikor a nyugati világba értünk. Látod, a nyugati világ hibája az volt, hogy mindezeket a szabályokat anélkül alkották meg, hogy figyelembe vették volna a természetet.”