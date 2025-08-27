Ezt utálják magukban legjobban a nők és a férfiak együttlét közben

Az együttlét az örömről, intimitásról és közelségről szól, de amikor valami nem úgy működik, ahogy azt az egyik vagy másik fél várja, az illető igen kellemetlenül érezheti magát. A Lovehoney nevű, intim játékszerekkel foglalkozó cég 3000 felnőtt megkérdezésével vizsgálta, mi az, amit leginkább nem szeretnek az emberek az együttlétekben. A válaszok némelyike meglepő, mások viszont ismerősen csenghetnek. Mutatjuk, mik szerepelnek a legnagyobb szexuális frusztrációk között nőknél, és mit találtak a férfiaknál.
A felmérés szerint a leggyakoribb panaszok között, 30 százalékos aránnyal, előkelő helyet foglal el a bizonytalanság. A nők jelentős része számolt be arról, hogy túlzottan foglalkoztatja, hogyan néz ki intim együttlét közben. Ezt követi a túlságosan rövid együttlét (29 %), amelyet a kielégületlenség érzése követ. A lista további pontjai:
Ezek mögött a problémák mögött sok esetben mélyebb érzelmi és önértékelési problémák állhatnak, különösképpen az első pontot, az önbizalom hiányát illetően. A láthatóan tökéletlen test vagy a teljesítménykényszer érzése könnyen aláaknázza az intimitást.
A férfiak listája is hasonló pontokat tartalmaz, de más sorrendben:
Érdekes megfigyelés, hogy míg a nők legnagyobb félelme saját bizonytalanságuk, addig a férfiak esetében sokak számára az együttlét időtartama és a partner öröme jelenti a legnagyobb frusztrációt.
A felmérés azt is kiemeli, hogy a nők által leginkább gyűlölt dolgok (pl. testképpel kapcsolatos aggályok, énközpontúság hiánya) szinte egyáltalán nem szerepelnek a férfiak listáján. Ez azt jelenti, hogy a két nem szexuális prioritásai és stresszforrásai mélyebb szinteken különböznek egymástól, mint gondolnánk.
Ennek hátterében olyan okok állhatnak, mint a máig élő elképzelés, miszerint a nők szexuális élvezete másodlagos. Vagyis mind a pszichológiai, mind a fiziológiai különbségeket tekintve beszélhetünk egy mélyebb, társadalmi szintű problémáról.
Az együttlét elsődlegesen közös élmény, nem kötelezettség vagy teljesítménypróba. Ha másféleképpen viszonyulsz hozzá, javulhat a meglévő kapcsolat, illetve új, izgalmasabb utak is megnyílhatnak előttetek.
