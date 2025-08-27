Ezt utálják magukban legjobban a nők és a férfiak együttlét közben

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 18:45
Egy nagyszabású felmérés rámutatott: a nőknél gyakori probléma az intim együttlétekkor az önbizalom hiánya és a túl rövid aktus, míg a férfiakat leginkább a gyors befejezés frusztrálja. Cikkünkből egyéb meglepő eredményekről olvashatsz és ismerhetsz meg olyan tudományos tippeket, amelyek segítenek visszanyerni az önbizalmadat az együttlétek során.
Az együttlét az örömről, intimitásról és közelségről szól, de amikor valami nem úgy  működik, ahogy azt az egyik vagy másik fél várja, az illető igen kellemetlenül érezheti magát. A Lovehoney nevű, intim játékszerekkel foglalkozó cég 3000 felnőtt megkérdezésével vizsgálta, mi az, amit leginkább nem szeretnek az emberek az együttlétekben. A válaszok némelyike meglepő, mások viszont ismerősen csenghetnek. Mutatjuk, mik szerepelnek a legnagyobb szexuális frusztrációk között nőknél, és mit találtak a férfiaknál. 

Ágyon egymástól távol ülő, csalódott férfi és nő együttlét után
Egy felmérés szerint a nők leggyakrabban az önbizalomhiányt és a túl rövid együttlétet élik meg negatív élményként; a férfiakat leginkább a gyors befejezés frusztrálja. 
Fotó: Dean Drobot /  Shutterstock 

Mit utálnak a nők az együttlétekben? Lássuk a számokat!

A felmérés szerint a leggyakoribb panaszok között, 30 százalékos aránnyal, előkelő helyet foglal el a bizonytalanság. A nők jelentős része számolt be arról, hogy túlzottan foglalkoztatja, hogyan néz ki intim együttlét közben. Ezt követi a túlságosan rövid együttlét (29 %), amelyet a kielégületlenség érzése követ. A lista további pontjai:

  • Orgazmus hiánya – 28 %
  • Figyelem elterelődése (pl. mobil, belső gondolatok) – 27 %
  • Előjáték hiánya – 24 %

Ezek mögött a problémák mögött sok esetben mélyebb érzelmi és önértékelési problémák állhatnak, különösképpen az első pontot, az önbizalom hiányát illetően. A láthatóan tökéletlen test vagy a teljesítménykényszer érzése könnyen aláaknázza az intimitást.

Mi zavarja leginkább a férfiakat?

A férfiak listája is hasonló pontokat tartalmaz, de más sorrendben:

  • Túl rövid befejezés – 34 %
  • Partner orgazmusának elmaradása – 30 %
  • Figyelemelterelés – 28 %
  • Saját orgazmus hiánya – 21 %

Érdekes megfigyelés, hogy míg a nők legnagyobb félelme saját bizonytalanságuk, addig a férfiak esetében sokak számára az együttlét időtartama és a partner öröme jelenti a legnagyobb frusztrációt. 

Mi teszi különlegessé ezeket az adatokat?

A felmérés azt is kiemeli, hogy a nők által leginkább gyűlölt dolgok (pl. testképpel kapcsolatos aggályok, énközpontúság hiánya) szinte egyáltalán nem szerepelnek a férfiak listáján. Ez azt jelenti, hogy a két nem szexuális prioritásai és stresszforrásai mélyebb szinteken különböznek egymástól, mint gondolnánk.

Ennek hátterében olyan okok állhatnak, mint a máig élő elképzelés, miszerint a nők szexuális élvezete másodlagos. Vagyis mind a pszichológiai, mind a fiziológiai különbségeket tekintve beszélhetünk egy mélyebb, társadalmi szintű problémáról.    

Tippek az élvezet növeléséhez

  • Önbizalomhiány esetén: fókuszáljunk a jelenre, az érzésekre. Ne gondolkodjunk, hogyan nézünk ki, inkább mélyedjünk el a pillanatban.
  • Monoton érzés ellen: fedezzetek fel új erotikus zónákat, ne csak az intim területekre koncentráljatok.
  • Izgalom fokozásához: olvassatok erotikus irodalmat együtt, válasszatok izgalmas részleteket, és osszátok meg egymással.

Az együttlét elsődlegesen közös élmény, nem kötelezettség vagy teljesítménypróba. Ha másféleképpen viszonyulsz hozzá, javulhat a meglévő kapcsolat, illetve új, izgalmasabb utak is megnyílhatnak előttetek.

